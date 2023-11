Monitor Philips Evnia 32M2C5500W

MMD, producent monitorów marki Philips, wprowadza do sprzedaży model Evnia 32M2C5500W. Urządzenie wyposażono w 31,5-calową matrycę typu VA o rozdzielczości 2560 x 1440 px i z odświeżaniem 240 Hz.

31,5-calowa matryca VA;

rozdzielczość Quad HD (2560 x 1440 px);

odświeżanie ekranu 240 Hz;

proporcje ekranu 16:9;

zakrzywienie ekranu 1000R;

Certyfikat VESA DisplayHDR 400;

czteroportowy koncentrator USB.

Zakrzywiona matryca VA o odświeżaniu 240 Hz

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Philips Evnia 32M2C5500W - tył Monitor wyposażono w hub USB ze złączami typu A, pozwalający na podłączenie do 4 urządzeń peryferyjnych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ergonomiczna podstawa i koncentrator USB

Dostępność i cena

Skrócona specyfikacja monitora Philips 49B2U5900CH:32M2C5500W został wyposażony w 31,5-calową matrycę VA. Wyświetla ona obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 px (Quad HD) i z odświeżaniem 240 Hz.Wyświetlacz jest zgodny z certyfikatem VESA DisplayHDR 400. Pokrycie przestrzeni barwowej sRGB tego modelu jest równe 122%. W przypadku standardu NTSC jest to 100%, a DCI-P3 92%. Dzięki rozwiązaniu FreeSync Premium Pro wyświetlany obraz pozbawiony jest efektu rozrywania, który pojawia się, gdy klatki generowane przez kartę graficzną nie są zsynchronizowane z odświeżaniem matrycy monitora. Dodatkowo 32M2C5500W cechuje się niskim czasem reakcji na poziomie 0,5 ms (MPRT).Dzięki ergonomicznej podstawie Compact Ergo Base użytkownik może regulować pozycję panelu w pionie (130 mm), obracać go (30 stopni w obie strony) i przechylać go do przodu i tyłu (-5/20 stopni). Wyświetlacz jest wyposażony w mocowanie VESA 100 x 100 mm i waży 6,5 kg bez podstawy. Oznacza to, że można go bez problemu zamontować na ramieniu lub mocowaniu ściennym.Monitor wyposażono również w hub USB ze złączami typu A, pozwalający na podłączenie do 4 urządzeń peryferyjnych. Dwa złącza koncentratora obsługują funkcję szybkiego ładowania. Dla przykładu: użytkownik będzie mógł podłączyć do wyświetlacza zestaw klawiatury i myszki oraz ładować telefon, pozostawiając jedno złącze wolne, np. na podpięcie urządzenia pamięci masowej.W wyświetlaczu zastosowano również funkcje LowBlue Mode i Flicker Free. Pierwsza z nich niweluje ilość niebieskiego światła emitowanego przez ekran wyświetlacza. Druga ogranicza migotanie ekranu, które potrafi być męczące w przypadku dłuższego korzystania z komputera.Philips 32M2C5500W jest dostępny w sklepach od połowy listopada. Sugerowana cena tego modelu wynosi 2 186 zł.