Firma MMD zaprezentowała nowy, zakrzywniony monitor gamingowy Philips Evnia 27M2C5200W z panelem VA, odświeżaniem ekranu na poziomie 280 Hz. Monitor wyposażono w 10-bitową matrycę, co oznacza, że wyświetla ona 1,07 mld kolorów.

Przeczytaj także: Monitor gamingowy Philips Evnia 32M2N6800M

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Philips Evnia 27M2C5200W - tył Monitor może być regulowany w pionie (130 mm), obracany w poziomie (+/- 30 stopni) oraz pochylony do przodu lub tyłu (-5/20 stopni). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Monitor może być regulowany w pionie (130 mm), obracany w poziomie (+/- 30 stopni) oraz pochylony do Philips Evnia 27M2C5200W ma 27-calową matrycę typu Fast VA o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Cena i dostępność

Philips Evnia 27M2C5200W ma 27-calową matrycę typu Fast VA o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Dzięki wysokiemu odświeżaniu z częstotliwością 280 Hz monitor sprawdzi się w dynamicznych grach, również tych nastawionych na rywalizację sieciową. Wyświetlacz jest delikatnie zakrzywiony (1500R), co pozwala na łatwiejsze objęcie wzrokiem całości ekranu.Monitor cechuje się dobrym pokryciem przestrzeni barwowych NTSC (108%) oraz sRGB (121%). Dzięki zastosowaniu 10-bitowej matrycy, jest ona w stanie wyświetlać 1,07 mld kolorów. Może to przypaść do gustu osobom poszukującym szybkiego monitora do gier, który jednocześnie cechuje się dobrze odwzorowanymi i nasyconymi kolorami.Podstawa w 27M2C5200W pozwala na szeroki zakres regulacji pozycji panelu, dzięki czemu możliwe jest łatwe dopasowanie położenia matrycy. Monitor może być regulowany w pionie (130 mm), obracany w poziomie (+/- 30 stopni) oraz pochylony do przodu lub tyłu (-5/20 stopni).W wyświetlaczu zastosowano funkcje Low Blue, która zmniejsza ilość emitowanego niebieskiego światła, oraz Flicker-Free, która minimalizuje migotanie ekranu. Wszystko to w trosce o komfort oczu użytkownika, zwłaszcza w trakcie wielogodzinnych rozgrywek.Opakowanie monitora zostało wykonane w 100% z materiałów nadających się do recyklingu.Monitor Philips Evnia 27M2C5200W jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie producenta 976 złotych (MSRP).