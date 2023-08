Monitor Philips Evnia 49M2C8900 dla graczy

Monitor Philips Evnia 49M2C8900 został wyposażony w 48,9-calową matrycę o proporcjach 32:9 wykonaną w technologii QD-OLED. Panel wyświetla obraz w rozdzielczości 5120 x 1440 px z odświeżaniem ekranu na poziomie 240 Hz.

48,9-calowa matryca QD-OLED;

rozdzielczość Dual Quad HD (5120 x 1440 px);

odświeżanie ekranu 240 Hz;

proporcje ekranu 32:9;

zakrzywienie ekranu na poziomie 1800R;

dynamiczne podświetlenie Ambiglow;

10-bitowa matryca wyświetlająca 1,07 miliarda kolorów;

wielofunkcyjne złącze USB-C.

Ultraszeroki wyświetlacz do gier

Szeroki zakres dostępnych portów

Philips Evnia 49M2C8900 49M2C8900 został wyposażony w matrycę typu QD-OLED o rozdzielczości 5120 x 1440 px i odświeżaniu ekranu na poziomie 240 Hz.

Przełącznik KVM umożliwia korzystanie z kilku komputerów jednocześnie

Dostępność i cena

Skrócona specyfikacja monitorów Philips 49M2C8900:49M2C8900 został wyposażony w matrycę typu QD-OLED o rozdzielczości 5120 x 1440 px i odświeżaniu ekranu na poziomie 240 Hz. Przekątna panelu wynosi 48,9 cali, przy proporcjach ekranu równych 32:9. Monitor jest delikatnie zakrzywiony, co pozwala na łatwiejsze utrzymanie całości ekranu w polu widzenia.Rozmiar tego wyświetlacza odpowiada rozmiarowi dwóch 27-calowych monitorów stojących jeden obok drugiego. Oznacza to, że monitor ten może sprawdzić się w pracy, gdzie potrzebna jest duża przestrzeń robocza. Graczy powinna usatysfakcjonować matryca QD-OLED o wysokim odświeżaniu i krótkim czasie reakcji na poziomie 0,03 ms (GtG) – monitor ten pozwoli na komfortową i dynamiczną rozgrywkę.Monitor jest zgodny z dostosowanym do paneli OLED standardem DisplayHDR True Black 400. Ponadto otrzymał on oznaczenia VESA ClearMR 13000, odpowiadające za ostrość i klarowność obrazu w dynamicznych scenach. 49M2C8900 został wyposażony w 10-bitową matrycę wyświetlającą 1,07 miliarda kolorów.Monitor wyposażono w zestaw nowoczesnych złączy. Z tyłu obudowy znajdziemy dwa porty HDMI 2.1, jedno złącze DisplayPort 1.4 oraz wielofunkcyjny konektor USB-C. Ten ostatni pozwoli na jednokablowe i jednoczesne ładowanie urządzenia źródłowego z mocą do 90 W oraz przesyłanie sygnału obrazu do monitora.Dzięki wbudowanemu koncentratorowi USB użytkownicy będą mogli korzystać z czterech złączy typu A, z czego dwa z nich wspierają funkcję fast charge. Do huba podłączyć można np. urządzenia peryferyjne, nośniki danych lub sprzęty wyposażone we wbudowany akumulator w celu naładowania.Do monitora można podłączyć więcej niż jedno źródło obrazu. Dzięki wbudowanemu przełącznikowi KVM możliwe jest kontrolowanie dwóch komputerów jednocześnie za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy podłączonych do huba USB w monitorze.Dzięki wbudowanemu systemowi dynamicznego podświetlenia Ambiglow użytkownicy będą mogli uzyskać efekt „wychodzenia z ekranu” treści wyświetlanych na nim. Funkcja ta opiera się na wykorzystaniu zestawu diod umiejscowionych na tyle obudowy. Ich kolor i stopień natężenia światła zmieniają się w zależności od treści wyświetlanych na ekranie. Światła mogą również działać m.in. w trybie statycznym lub dostosowywać się do dźwięku multimediów. 49M2C8900 jest również wyposażony w 4 głośniki, każdy o mocy 7,5 W.Philips 49M2C8900 będzie dostępny w sklepach od połowy września. Sugerowana cena tego modelu wynosi 8 489 zł.