Nowe tablety Kruger&Matz EAGLE 1074 i EAGLE 1075

Na rynku zadebiutowały dwa nowe modele tabletów - Kruger&Matz EAGLE 1074 i EAGLE 1075. Tablety mają 10,4” matrycę IPS o rozdzielczości 1200x2000 px. Urządzenia pracują w oparciu o system Android 13 i ośmiordzeniowy procesor Unisoc Tiger T618.

Przeczytaj także: Tablety 2w1 Kruger&Matz EDEGE1086LTE i EDGE1162

EAGLE 1074 – 649 zł

EAGLE 1075 – 779 zł

nowe tablety z serii Kruger&Matz EAGLE mają elegancką, metalową obudowę w kolorze szarym. Co ważne, urządzenia są lekkie i poręczne oraz nie zajmują dużo miejsca w torbie czy plecaku.Obydwa nowe tablety z serii EAGLE pracują w oparciu o intuicyjny system Android 13, który zapewnia dostęp do tysięcy przydatnych aplikacji i gier ze sklepu Play. Z kolei za wydajność urządzeń odpowiada ośmiordzeniowy procesor Unisoc Tiger T618 o taktowaniu 2 GHz wspomagany przez procesor graficzny Mali-G52.Tym, co różni obydwa modele to ilość pamięci wewnętrznej oraz RAM. W przypadku modelu EAGLE 1075 jest to odpowiednio 128 GB i 6 GB, natomiast w modelu EAGLE 1074 – 64 GB i 4 GB. Pamięć wewnętrzną można rozszerzyć o dodatkowe 2 TB za pomocą karty microSD.Nie różni się natomiast ekran w urządzeniach. Jest to 10,4” matryca IPS o rozdzielczości 1200x2000 px i proporcjach 16:10, która doskonale odzwierciedla kolory oglądanych obrazów czy filmów.Elegancka obudowa w każdym z urządzeń skrywa także mocną baterię o pojemności 6200 mAh, która gwarantuje długie godziny pracy bez potrzeby podłączania zasilania, a także dwa głośniki, które odpowiadają za bardzo dobre brzmienie odtwarzanych dźwięków, odbiornik GPS oraz modem LTE, który w połączeniu ze slotem na kartę nano SIM, umożliwia swobodne korzystanie z Internetu w miejscach, gdzie niedostępna jest sieć Wi-Fi.Aby umożliwić swobodną pracę czy naukę zdalną, obydwa tablety posiadają także dwie kamery – tylną 8 Mpix oraz przednią 5 Mpix, która idealnie sprawdzi podczas komunikacji on-line.Urządzenia dostępne są na oficjalnej stronie internetowej producenta www.krugermatz.com oraz w sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro w sugerowanej cenie: