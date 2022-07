Tablet Kruger&Matz EDGE 1089 z Windows 11

Kruger&Matz wprowadził na rynek tablet EDGE 1089, wyposażony w 2-rdzeniowy procesor Intel® Celeron® N4020, wspierany 4 GB pamięci RAM oraz system Windows 11 Pro.Tablet dostępny jest w dwóch opcjach, z pełnowymiarową klawiaturą QWERTY lub bez klawiatury.

Kruger&Matz EDGE 1089 - klawiatura Dołączona do zestawu pełnowymiarowa klawiatura z precyzyjnym touchpadem i wygodnym skokiem klawiszy z łatwością zamienia tablet w narzędzie biurowe.

Kruger&Matz EDGE 1089 - obudowa Smukła obudowa nowego tabletu 2w1 Kruger&Matz skrywa szereg portów, które będą przydatne zarówno podczas pracy, jak też w chwilach relaksu.

Kruger&Matz EDGE 1089 ma 10,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1280 x 800 px. Dołączona do zestawu pełnowymiarowa klawiatura z precyzyjnym touchpadem i wygodnym skokiem klawiszy z łatwością zamienia tablet w narzędzie biurowe. Po odłączeniu klawiatury można korzystać z urządzenia w trybie tabletu.Seria Kruger&Matz EDGE obejmuje urządzenia 2w1 wyposażone w system Windows. Tak jest też w przypadku modelu EDGE 1089, który pracuje w oparciu o Windows 11 Pro oferującym użytkownikom szybsze działanie, a także wygodną obsługę okien i aplikacji. Dodatkowo, korzystając z bogatej oferty aplikacji i gier w Microsoft Store, posiadacze nowego tabletu Kruger&Matz mogą rozbudować system w dowolny dla siebie sposób.EDGE 1089 został wyposażony w 2-rdzeniowy procesor Intel® Celeron® N4020 o taktowaniu do 2,8 GHz oraz układ graficzny Intel® UHD Graphics 600. Całość dopełnia 4 GB DDR3 RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Taka pojemność pozwala użytkownikom trzymać wszystkie niezbędne pliki i dokumenty na urządzeniu. Jeśli jednak to za mało, można zwiększyć pamięć o kolejne 128 GB, wykorzystując czytnik kart microSD.EDGE 1089 jest lekki, poręczny i funkcjonalny. Smukła obudowa nowego tabletu 2w1 Kruger&Matz skrywa szereg portów, które będą przydatne zarówno podczas pracy, jak też w chwilach relaksu. Urządzenie posiada port mini HDMI, jack 3.5 mm, USB typu C, USB 3.0 oraz dodatkowy port USB 2.0 na klawiaturze, który umożliwia podłączenie urządzeń zewnętrznych, np. myszki lub dysku zewnętrznego. Gwarancję swobodnej pracy na urządzeniu zapewnia możliwość połączenia z Internetem za pomocą Wi-Fi oraz bateria o pojemności 3000 mAh.EDGE 1089 dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej producenta www.krugermatz.com oraz w sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro w całej Polsce w sugerowanej cenie: EDGE 1089 – 1099 zł, EDGE 1089S (bez klawiatury) – 999 zł.