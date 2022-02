Tablet Kruger&Matz EAGLE 1073

Kruger&Matz wprowadza do oferty nowy tablet EAGLE 1073 o przekątnej ekranu 10,4 cala. Urządzenie wyróżnia wydajność, za którą odpowiada ośmiordzeniowy procesor Unisoc Tiger T618, a także funkcjonalność oraz smukły, elegancki wygląd.

Kruger&Matz EAGLE 1073 ma ekran o przekątnej 10,4” i rozdzielczości 2000x1200 px. Jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Unisoc Tiger T618, wspomagany przez układ Mali-G52. Ma 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć o dodatkowe 2 TB za pomocą karty pamięci. EAGLE 1073 od Kruger&Matz pracuje w oparciu o intuicyjny w obsłudze system Android 11, który zapewnia dostęp do tysięcy przydatnych aplikacji i gier ze sklepu Play.Tablet wyposażony jest w dwa głośniki, które zapewniają bardzo dobre brzmienie. To zestawienie sprawia, że EAGLE 1073 będzie idealny do oglądania filmów czy słuchania muzyki.Obudowa tabletu skrywa modem LTE, który w połączeniu ze slotem na kartę nano SIM, pozwala na korzystanie z Internetu także poza zasięgiem sieci WiFi i bez konieczności podłączania dodatkowych modemów zewnętrznych. Z kolei wbudowany odbiornik GPS, pozwoli niezależnie od sytuacji łatwo określić poszukiwaną lokalizację.Urządzenie wyposażone zostało także w dwie kamery. Tylna 8 Mpix umożliwia dokumentowanie najważniejszych wydarzeń. Z kolei przednia kamera 5 Mpix sprawia, że EAGLE 1073 sprawdzi się idealnie do komunikacji on-line. Będzie doskonały do nauki zdalnej dla dziecka lub do wideokonferencji. Całość dopełnia bateria o pojemności 6200 mAh, która zapewni wiele godzin komfortowego korzystania z urządzenia, bez potrzeby podłączania go do zasilania.Tablet EAGLE 1073 dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej producenta www.krugermatz.com oraz w sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro w całej Polsce w sugerowanej cenie 999 zł.