Tablety Samsung Galaxy Tab S8

Samsung zaprezentował najnowszą serię tabletów Galaxy Tab S8, w której skład wchodzą modele Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ oraz Galaxy Tab S8 Ultra.

Przeczytaj także: Nowy Samsung Galaxy Tab A8

Poszerz horyzonty z Galaxy Tab S8 Ultra

Nowa jakość pracy, gamingu i połączeń

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tablet Galaxy Tab S8 Ultra Tablet Galaxy Tab S8 Ultra wyposażono w dwa potężne aparaty przednie 12 MP, dzięki którym rozmowy wideo można realizować w jakości 4K. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Życie otwiera się z Galaxy

Tablet, któremu można zaufać

Przeczytaj także: Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G i Galaxy Tab A7 Lite

Tablety Galaxy Tab S8 oferują udoskonalone wrażenia ze spotkań wideo dzięki ultraszerokokątnemu aparatowi przedniemu, trzem mikrofonom, a także technologii automatycznego kadrowania, zapewniającym profesjonalną jakość połączeń. Rewolucyjne możliwości multitaskingu zyskamy za sprawą udoskonalonego rozwiązania Wiele Okien i Samsung DeX, łatwego i bezpiecznego udostępniania chronionych hasłem plików przy pomocy Quick Share, a także wydajności, którą gwarantuje procesor 4nm. Do zestawu dołączono również rysik S Pen. Smukła obudowa tabletów z serii Galaxy Tab S8 została wykonana z wytrzymałego aluminium Armor. Seria Galaxy Tab S8 współdziała z innymi urządzeniami z ekosystemu Galaxy, wykorzystując funkcje takie, jak Drugi Ekran i automatyczne przełączanie Buds.Tablet Galaxy Tab S8 Ultra ma 14,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 120Hz. Ramki mają zaledwie 6,3 mm grubości, co sprawia, że ekran wypełnia niemal cały front urządzenia. Wyświetlacz został umieszczony w wytrzymałym korpusie chronionym dodatkowo obudową ze zbrojonego aluminium.Tablet Galaxy Tab S8 Ultra wyposażono w dwa potężne aparaty przednie 12 MP, dzięki którym rozmowy wideo można realizować w jakości 4K. Urządzenie oferuje zarówno zaawansowany sprzęt, jak i oprogramowanie wyposażone w technologię automatycznego kadrowania firmy Samsung, która zachowuje ostrość obrazu podczas połączenia, a także odpowiednio kadruje widok, by pokazać na ekranie wszystkich uczestników spotkania. Perfekcji obrazu towarzyszy także czystość dźwięku. Zastosowanie trzech precyzyjnych mikrofonów, które wykorzystują zaawansowaną technologię redukcji szumów, niweluje niepożądane dźwięki w tle. Zaś wykorzystane we wszystkich trzech modelach serii Galaxy Tab S8 poczwórne głośniki z Dolby Atmos®, gwarantują niesamowite, pełne realistycznych szczegółów wrażenia akustyczne.Dzięki zastosowaniu procesora wykonanego w technologii 4nm, odpowiedniej ilości RAM i pamięci wewnętrznej, modele Galaxy Tab S8 oraz S8+ sprostają każdemu zadaniu. Przykładowo Galaxy Tab S8 Ultra oferuje do 16 GB RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej. Co więcej, wszystkie trzy modele pozwalają rozszerzyć pamięć nawet do 1 TB za sprawą opcjonalnej karty microSD.Urządzenia z serii Galaxy Tab S8 to także pierwsze tablety Galaxy, które obsługują łączność Wi-Fi 6E zapewniającą nawet dwukrotnie większą przepustowość i prędkość maksymalną w porównaniu do Wi-Fi 6. Co więcej, dzięki optymalizacji wykorzystania sieci nie trzeba już martwić się jakością połączenia, tablety z serii Galaxy Tab S8 umożliwiają bowiem błyskawiczne udostępnienie treści za pomocą szybkiego i bezpiecznego połączenia 5G.Galaxy Tab S8 sprawdzi się także doskonale w długich filmowych maratonach za sprawą inteligentnej, działającej cały dzień baterii umożliwiającej wielogodzinne odtwarzanie wideo. Tablet obsługuje ponadto superszybkie ładowanie 45W, które pozwala przywrócić 100% mocy już w 80 minut. A jeśli inne urządzenia Galaxy wymagają zastrzyku energii, wystarczy podłączyć Galaxy Tab S8 np. do smartfonu Galaxy S22 za pomocą kabla USB-C, a pojemna bateria tabletu posłuży jako przenośna ładowarka.Zarówno Tab S8 Ultra, jak i Tab S8+ wyposażono w nowy, ulepszony rysik S Pen, który za sprawą algorytmu predykcji zapewnia ultraniską latencję, oferując niesamowite wrażenia podczas pisania zbliżone od tradycyjnego notowania długopisem po papierze. Współpraca Samsung z Clip Studio Paint pozwala zmienić smartfon w elektroniczną paletę kolorów, rysik S Pen – w pędzel malarski, a wyświetlacz Galaxy Tab S8 – w płótno. Użytkownik może teraz dostosować narzędzia i wybrać opcje pędzla, a także dobrać wyraziste, realistyczne kolory ze zdjęć wykonanych zsynchronizowanym smartfonem.Możliwości nagrywania 4K, które oferuje Galaxy Tab S8 Ultra, pozwalają rejestrować wyraźne, przyciągające wzrok filmy zarówno za pomocą aparatu tylnego, jak i ultraszerokokątnego aparatu przedniego. Twórcy treści i użytkownicy przesyłający je na żywo mogą bez wysiłku nagrywać tutoriale online i rejestrować przebieg swojej gry, korzystając z dostosowywanych opcji Autoportret Video wbudowanych w funkcję Rejestrowanie Ekranu. A doskonałe narzędzie do edycji LumaFusion, które niebawem będzie dostępne dla urządzeń Galaxy, sprawi, że przy pomocy Tab S8 i rysika S Pen będzie można precyzyjnie edytować wideo 4K.Ogromny ekran Galaxy Tab S8 Ultra można z łatwością podzielić na mniejsze okna w różnych rozmiarach, by realizować multitasking bez potrzeby przełączania się między aplikacjami. Teraz w jednym widoku można się inspirować, przeglądać internet i dodawać adnotacje do slajdów prezentacji.Samsung nawiązał współpracę z Google w celu zaoferowania użytkownikom jeszcze wyższej jakości rozmów wideo i doświadczeń związanych z udostępnianiem na żywo poprzez Google Duo. Dzięki temu można wspólnie ze znajomymi oglądać filmy na YouTube, udostępniać przeglądarkę, aby pomóc zaplanować kolejne spotkania lub rozwijać kreatywne pomysły za pomocą JamBoard –interaktywnej tablicy Google.Nowa seria Galaxy Tab S8 płynnie współdziała z całym otwartym ekosystemem Galaxy. Otwartość oznacza zapewnienie elastyczności w definiowaniu własnych doświadczeń mobilnych i łatwego korzystania z różnych urządzeń Galaxy jednocześnie. Firma Samsung zadbała o to, aby interfejs użytkownika One UI Tab 4 zapewniał spójne i intuicyjne wrażenia, bezproblemową łączność, a także inteligentną integrację Galaxy Tab S8 ze smartfonem i komputerem stacjonarnym.Warto skorzystać z rysika S Pen i opcji zapisywania w nowej, ulepszonej aplikacji Notatki Samsung na urządzeniach z serii Galaxy Tab S8, by móc je potem w prosty sposób przeglądać na smartfonie. Dodatkowo funkcja Quick Share na tabletach z serii Galaxy Tab S8 i smartfonach Galaxy S22 Ultra umożliwia przesyłanie zdjęć, filmów i plików między urządzeniami dwukrotnie szybciej niż dotychczas. Dzięki opcji Auto Switch słuchawki Galaxy Buds automatycznie parują się z Galaxy Tab S8 i smartfonami serii Galaxy S22, umożliwiając użytkownikom płynne przełączanie się pomiędzy urządzeniami. Dodatkowo, Samsung Health jest po raz pierwszy dostępne na tabletach Galaxy, dzięki czemu użytkownicy mogą z łatwością na większym ekranie przeglądać filmy fitness w poszukiwaniu treści treningowych, a także śledzić swoje dane dotyczące zdrowia i kondycji rejestrowane przez zegarki Galaxy Watch.Galaxy Tab S8 można wykorzystać także jako drugi, przenośny monitor z ekranem dotykowym, by pracować na dwóch urządzeniach jednocześnie. Udoskonalenia w zakresie Samsung DeX – wygodnego rozwiązania, które sprawia, że z Galaxy Tab S8 można korzystać niczym z PC – umożliwiają korzystanie z przezroczystych okien aplikacji i mirroringu DeX, gdy zaistnieje potrzeba udostępnienia ekranu tabletu na wyświetlaczu zewnętrznym.Wszystkie trzy modele Galaxy Tab S8 wyposażono w nowe funkcje, które dają możliwość śledzenia, kiedy kamera i mikrofon tabletu są w użyciu, i pozwalają natychmiast zablokować dostęp do nich wszystkim aplikacjom, aby zapobiec niechcianemu nagrywaniu. Serię Galaxy Tab S8 chroni też platforma Samsung Knox Vault, która szyfruje dane osobowe, a przechowywane pliki i informacje izoluje od głównego systemu operacyjnego urządzenia, aby chronić je przed atakami. Wszystkie modele z serii Galaxy Tab S8 wyposażono ponadto w intuicyjny skaner linii papilarnych, który umożliwia odblokowywanie jednym dotknięciem.Wszystkim urządzeniom serii Galaxy Tab S8 przysługiwały będą aktualizacje do czterech kolejnych wersji systemu operacyjnego Android oraz aktualizacje bezpieczeństwa przez 5 lat.Galaxy Tab S8 Ultra jest dostępny w kolorze grafitowym; Tab S8+ w kolorze grafitowym i srebrnym, a Tab S8 w kolorze grafitowym, srebrnym i różowym. Firma Samsung wprowadza także na rynek nowe etui Book Cover Keyboard do Tab S8 Ultra, które dodatkowo zwiększa funkcjonalność urządzenia za sprawą szerszych klawiszy, konfigurowalnych skrótów i regulowanych kątów ustawienia. Etui Book Cover Keyboard wykonano z wysokiej jakości antybakteryjnej skóry poliuretanowej i wyposażono w pokryty szkłem touchpad, który umożliwia płynne i responsywne pisanie. Co więcej, opcja Wireless Keyboard Share umożliwia połączenie sparowanej klawiatury ze smartfonem Galaxy w celu łatwego pisania na kilku urządzeniach.Wyróżniające się akcesoria i dodatki do serii Tab S8 dają wiele opcji wyrażenia swojego indywidualnego stylu. Przezroczyste etui Note View Cover pozwala pisać rysikiem S Pen bez potrzeby odsłaniania wyświetlacza, zaś eleganckie etui Strap Cover umożliwia trzymanie urządzenia Tab S8 w najbardziej komfortowy sposób.W nowych tabletach z serii Galaxy Tab S8 wykorzystano komponenty z plastiku pochodzącego z porzuconych sieci rybackich. Samsung jest jedną z pierwszych firm wykorzystujących sieci rybackie w ten sposób. Działania te mają na celu ograniczanie ilości plastiku zanieczyszczającego oceany i ochronę planety. Urządzenia Galaxy Tab S8 są ponadto pakowane w najsmuklejsze jak dotąd pudełka, wykonane z papieru pochodzącego ze zrównoważonych źródeł, co pozwala obniżyć emisję oraz zmniejszyć ilość wytworzonych odpadów.