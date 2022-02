Monitory BenQ GW2485TC i GW2785TC

Na polski rynek wchodzą właśnie dwa monitory BenQ - 24-calowy GW2485TC i 27-calowy GW2785TC. Obydwa modele mają matowy, otoczony 2 mm cienką metalową ramką, ekran IPS o rozdzielczości Full HD czyli 1920x1080, jasności 250 nitów (cd/m2) i kontraście 1000:1. Są wyposażone w USB-C i rozbudowany pakiet funkcji Eye-Care.

BenQ GW2785TC - Low Blue Light Funkcja ocieplenia obrazu (Low Blue Light Plus) polega na usunięciu z widma światła podświetlającego ekran najbardziej szkodliwej dla oczu fragmentu niebiesko-fioletowej składowej widma (415-455nm).

Złącze USB-C umożliwia połączenie laptopa z monitorem tylko jednym kablem i transmisję nim obrazu, dźwięku oraz danych, przy jednoczesnym zasilaniu laptopa (do 60W).Monitory mają złącze Display Port out, które umożliwia - kablem DP - połączenie łańcuchowe (tzw. daisy chain) max. 4 monitorów i stworzenie w ten sposób dużej powierzchni ekranu, zapewniającej wygodę pracy bez plątaniny kabli.Monitory mają wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów otoczenia. Możliwa jest regulacja stopnia redukcji co znakomicie ułatwia zdalne spotkania biurowe czy lekcje szkolne odbywające się nawet w hałaśliwym otoczeniu.Kolejnym ułatwieniem pracy są fabrycznie zdefiniowane tryby wyświetlania obrazu umożliwiające ich szybką zmianę zależnie od wykonywanej czynności. I tak, Care mode daje zmniejszoną jasność i nasycenie kolorów co dodatkowo zmniejsza zmęczenie wzroku. Coding mode zwiększa kontrast ułatwiając rozróżnianie kolorów podczas pisania kodu przy tworzeniu oprogramowania. Reading mode symuluje druk na papierze, zmniejszając jasność i kontrast oraz temperaturę barwową i zwiększają eliminację niebieskiej składowej widma. E-papier mode symuluje sposób wyświetlania znany z czytników e-booków.Monitory mają również fabrycznie zdefiniowane trzy tryby dźwiękowe: Standard, Dialogue i Music.Możliwość dowolnego łączenia trybu wyświetlania z trybem odtwarzania dźwięku daje komfort pracy, nauki, konferencji czy relaksu.W trosce o jak najmniejsze męczenie wzroku w monitorze zastosowano niemigoczące podświetlenie ekranu LED (Flicker-Free) oraz Brightness Intelligence czyli automatyczną regulację jasności ekranu zależnie od natężenia oświetlenia otoczenia, w którym pracujemy. Kolejnym elementem dbałości o wzrok jest funkcja ocieplenia obrazu (Low Blue Light Plus). Polega ona na usunięciu z widma światła podświetlającego ekran najbardziej szkodliwej dla oczu fragmentu niebiesko-fioletowej składowej widma (415-455nm). Rozwiązanie to nie zaburza kolorystyki obrazu tylko go ociepla i znacznie zmniejsza zmęczenie oczu.Daltonizm zwany także ślepotą barw jest wadą wzroku polegającą na niezdolności spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które są wyraźnie dostrzegane przez inne osoby. Ślepota barw jest zazwyczaj wadą wrodzoną, dotkniętych jest nią ok. 8% mężczyzn i zaledwie ok. 0,5% kobiet. Nazwa daltonizmu obejmuje wiele rodzajów zaburzeń, jednak niemal 99% to różny stopień niepostrzegania barwy czerwonej i/lub zielonej oraz różnic między nimi. Wada ta powoduje wiele niedogodności w życiu codziennym. Wystarczy wspomnieć tylko złą interpretację sygnalizacji ulicznej, trudności rozróżniania oznaczeń na mapach i wykresach a także koszulek piłkarzy na boisku. Również w pracy przy monitorze niedogodności te występują w różnym stopniu i dotyczą znacznie większej liczby użytkowników niż się spodziewamy.Przy wielogodzinnej pracy przy monitorze szalenie istotny jest szeroki zakres regulacji położenia ekranu czyli możliwość dostosowania stanowiska pracy do własnych potrzeb i przyzwyczajeń. W obydwu monitorach położenie ekranu można regulować w dużym zakresie: obracać do pionu (pivot 90°), prawo-lewo (45°), przód-tył (-5°/+20°) oraz góra-dół (130 mm).