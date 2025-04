Monitory BenQ dla grafików i projektantów: 27 cali 5K i 32 cale 4K

BenQ PD2730S i BenQ PD3226G to nowe monitory dla projektantów i grafików. Pierwszy ma 27 cali, rozdzielczość 5K, a drugi 32 cale, rozdzielczość 4K i odświeżanie 144Hz.

Przeczytaj także: Monitory BenQ EW3290U i EW2790U ze wspomaganiem AI

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe BenQ PD3226G PD3226G łączy wysoką częstotliwość odświeżania 144 Hz z technologią Variable Refresh Rate (VRR) zapewniając klarowność ruchu bez poświęcania wierności kolorów. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

PD2730S 5K zaprojektowano jako monitor o najwyższej dokładności odwzorowania kolorów dla artystów 3D. Oferuje on rozdzielczość 5120x2880, gęstość pikseli 218 PPI i wysoki współczynnik kontrastu 2000:1, aby zapewnić klarowność i dopracowane szczegóły cieni.Podczas gdy profesjonalne monitory często idą na kompromis między częstotliwością odświeżania a dokładnością odwzorowania kolorów, PD3226G łączy wysoką częstotliwość odświeżania 144 Hz z technologią Variable Refresh Rate (VRR) zapewniając klarowność ruchu bez poświęcania wierności kolorów.Seria PD korzysta również z technologii BenQ AQCOLOR, zapewniając nieszablonową dokładność kolorów i kompleksowe rozwiązania do zarządzania kolorami dostosowane do profesjonalnych zastosowań. PD2730S zapewnia 100% pokrycie palet kolorów sRGB i Rec.709, a 98% palety P3, PD3226G natomiast 100% sRGB i Rec.709 oraz 95% P3. Komfort pracy zapewniają zdefiniowane fabrycznie tryby kolorów: Użytkownika 1, Użytkownika 2, DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, Animacja, Ciemnia, które projektant przełącz jednym naciśnięciem klawisza sterownika Hotkey Puck G3.PD2730S i PD3226G wyposażono w zaawansowane funkcje zgodności z komputerami Mac, zaprojektowane dla zwiększenia produktywności i usprawnienia kreatywnych przepływów pracy. Jako sprawdzony ekspert w dziedzinie monitorów dla użytkowników komputerów Mac, BenQ zapewnia płynną integrację i intuicyjną obsługę urządzeń Mac. Łączność Thunderbolt 4 przesyła dane, obrazy i wideo z ultra wysoką prędkością 40 Gb/s, płynnie obsługując jeden wyświetlacz 8K lub dwa 5K. Użytkownicy serii PD mogą rozszerzyć swoją przestrzeń roboczą o dwa monitory 4K lub 5K 60 Hz, łącząc je łańcuchowo w celu zapewnienia wielozadaniowości, precyzji renderowania i zwiększonej produktywności.Zintegrowany przełącznik KVM umożliwia wygodne sterowanie dwoma systemami w celu przełączania między przepływami pracy specyficznymi dla komputerów PC i Mac lub zarządzania zadaniami wymagającymi dużej mocy GPU i CPU.Oprogramowanie BenQ Display Pilot 2 umożliwia dostosowanie interfejsu za pomocą inteligentnych narzędzi, takich jak ICCsync i Desktop Partition, aby usprawnić zadania i zwiększyć elastyczność pracy.Obydwa monitory dostępne będą w Polsce od końca kwietnia br. w jednakowej sugerowanej cenie detalicznej 5199 zł. Gwarancja 36 miesięcy. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.