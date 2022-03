Ultrapanoramiczny monitor BenQ EX3410R MOBIUZ

Firma BenQ wprowadza na polski rynek kolejny monitor z rodziny MOBIUZ - EX3410R. Monitor ma 34-calowy zakrzywiony ekran 21:9 ze 144Hz matrycą VA HDR rozdzielczości 3440x1440 i czasem reakcji 1 ms MPRT oraz obsługą AMD FreeSync Premium Pro.

Przeczytaj także: Monitor BenQ XL2730Z dla graczy

Przeczytaj także: Monitor dla graczy BenQ XL2430T

BenQ EX3410R MOBIUZ ma 144Hz częstotliwość odświeżania ekranu i 1 ms czas reakcji matrycy (MPRT). Funkcje takie jak Black eQualizer (lepsza widoczność szczegółów w ciemnych partiach obrazu), Color Vibrance (wielostopniowa regulacja nasycenia kolorów w grze) oraz AMD FreeSync ™ Premium Pro podnoszą komfort gry i płynność akcji.10 bitowa obsługa kolorów, 90% pokrycie palety PCI-P3, jasność 300 nitów (400 nitów w trybie HDR) i funkcja HDRi dodatkowo optymalizująca kontrast i kolory gwarantują doskonały obraz. Dostępne tryby kolorów: Cinema, HDRi, Custom, DisplayHDR, ePaper, FPS, Game HDRi, M-Book, Racing game, RPG i sRGB ułatwiają szybkie dostosowanie jakości obrazu do wyświetlanych treści.Monitor jest wyposażony w zintegrowany system dźwiękowy treVolo. 2.1-kanałowe głośniki (dwa 2-watowe głośniki i 5-watowy subwoofer) oferują pięć definiowanych przez użytkownika trybów dźwięku dla strzelanek pierwszoosobowych FPS, gier wyścigowych i gier sportowych. DSP i układ głośników zapewniają bogaty dźwięk o wyraźnie zróżnicowanych częstotliwościach. Zakrzywiony ekran dodatkowo poprawia wrażenia dźwiękowe i sprzyja zanurzeniu się w świat gier.Dostosowanie ustawień do własnych potrzeb i preferencji oraz komfort gry zapewniają m.in. 100 mm zakres regulacji wysokości ekranu, pochylenia od -5° do +15° i obrotu w zakresie ±15° oraz pilot do zdalnego sterowania ekranowym menu OSD i szybkiego przełączania trybów pracy.Nowe modele mają funkcje BenQ EyeCare, które chronią oczy przed zmęczeniem, nawet podczas długich sesji grania. Funkcja BenQ Brightness Intelligence Plus automatycznie dostosowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia. Niemigoczące podświetlanie ekranu Flicker-free i niska emisja niebieskiej składowej widma barw dodatkowo podnoszą komfort długotrwałego korzystania z monitora.Monitor dostępny będzie w Polsce w kwietniu br. w sugerowanej cenie detalicznej: 3799 zł.Gwarancja 24 miesiące, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.