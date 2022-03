Odświeżone monitory AOC 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE oraz 27G2SPAE

AGON by AOC odświeża cztery monitory gamingowe. 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE oraz 27G2SPAE wyposażono w szybkie panele IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 165 Hz.

Przeczytaj także: Monitory gamingowe AOC AG274QXM, AG274UXP i AG274QG

Cena i dostępność

24G2SPU – 1119 PLN – przełom marca i kwietnia

27G2SPU – 1339 PLN – przełom marca i kwietnia

24G2SPAE – 1029 PLN – lipiec

27G2SPAE – 1249 PLN – lipiec

W ulepszonych modelach G2 od AGON by AOC zmieniono matryce o odświeżaniu 144 Hz na warianty 165 Hz i z czasem reakcji na poziomie 1 ms MPRT. Panele montowane w 24G2SPU i 24G2SPAE są o przekątnych 23,8 cala. W 27G2SPU oraz 27G2SPAE mają 27 cali.We wszystkich czterech nowych monitorach AOC, tak samo jak w ich poprzednikach, zastosowano matryce typu IPS. Ich zaletami są szerokie kąty widzenia oraz dobre odwzorowanie barw. Bez zmian pozostaje też wsparcie dla technologii synchronizacji obrazu Adaptive Sync, która minimalizuje efekt rozrywania obrazu w grach. Jest ona aktywna w zakresie odświeżania obrazu od 48 do 165 Hz. Dodatkowym udogodnieniem dla graczy jest funkcja wyświetlenia celownika na środku ekranu. Jest to opcja mogąca pomóc w grach, gdzie celownik nie występuje wcale albo nie jest wyświetlany w przypadku niektórych broni.Modele 24G2SPU i 27G2SPU mają podstawę, która pozwala na szeroki zakres regulacji ustawienia panelu. Istnieje możliwość zmiany jego nachylenia, wysokości położenia, obrotu (swivel) oraz ustawienia w trybie portretowym (pivot). Użytkownicy tych monitorów mogą też korzystać z czteroportowych koncentratów USB 3.2 Gen 1.24G2SPAE oraz 27G2SPAE to propozycje dla oszczędniejszych graczy oraz użytkowników planujących zawiesić monitor na własnym uchwycie VESA. Podstawa dołączana do tych wyświetlaczy pozwala wyłącznie na regulację pochylenia panelu. Drugą różnicą względem modeli z dopiskiem SPU jest brak koncentratora USB.Sugerowane ceny detaliczne oraz dostępność nowych monitorów AGON by AOC:Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.