3 nowe monitory AOC GAMING o rozdzielczości Quad HD

AGON by AOC przedstawia trzy nowe modele monitorów przeznaczonych dla graczy. Q25G4SR, Q27G4ZR oraz Q27G42ZE to wyświetlacze QHD z wysokim odświeżaniem i w przystępnej cenie.

Trzy warianty w 1440p

Te monitory reprezentują dokładnie to, o co prosiła społeczność AOC GAMING – mówi César Acosta, Gaming Product Manager w AGON by AOC. – Q25G4SR zapewnia rzadkie połączenie kompaktowych rozmiarów i wysokiej częstotliwości odświeżania, które uwielbiają entuzjaści, podczas gdy 27-calowe warianty dają graczom elastyczność wyboru funkcji, które są dla nich najważniejsze. Wszystkie trzy modele udowadniają, że nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, aby uzyskać wydajność na poziomie e-sportowym.

G-Menu

Cena i dostępność

Q25G4SR – 1 066 PLN

Q27G4ZR – 1 066 PLN

Q27G42ZE – 980 PLN

Gwarancja

Q25G4SR jest 24,5-calowym modelem o odświeżaniu 300 Hz. Przy rozdzielczości 2560 x 1440 px skutkuje to kombinacją świetnie nadającą się do tytułów e-sportowych, dla miłośników wysokiego zagęszczenia pikseli oraz osób nie mogących zmieścić 27-calowego monitora na biurku. Wyposażono go w dwa porty HDMI 2.1 oraz jeden DisplayPort 1.4.Q27G4ZR to 27-calowy wyświetlacz o odświeżaniu 240 Hz, które można zwiększyć do 260 Hz. Tak samo jak Q25G4SR jego jasność to 400 cd/m2. Oba zamontowano na w pełni regulowanej podstawie (pochylenie, obrót, zmiana wysokości i tryb portretowy) oraz otrzymały certyfikat VESA DisplayHDR 400. Złącz obrazu jest tyle samo, tyle że HDMI jest w standardzie 2.0.Q27G42ZE jest tańszym odpowiednikiem Q27G4ZR. Jego jasność wynosi 300 cd/m2, przy czym odświeżanie ekranu jest na takim samym poziomie. Regulacja panelu tego modelu ogranicza się do pochylenia, aczkolwiek użytkownik może skorzystać z mocowania w standardzie VESA 100 x 100. Nie ma w nim też wbudowanych głośników.Cechą wspólną wszystkich trzech monitorów jest kontrast wynoszący 1000:1, czas reakcji paneli na poziomie 1 ms GtG oraz wsparcie dla technologii Adaptive-Sync, która minimalizuje efekt rozrywania obrazu w grach.Ustawienia wyświetlaczy AOC można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu systemu operacyjnego.Nowe monitory AOC GAMING wejdą do sprzedaży w czerwcu w sugerowanych cenach detalicznych:Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta, w tym 3-letnią gwarancją na wypalenie w przypadku modeli OLED.