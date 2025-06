Wejście Ukrainy do UE to wzrost PKB Polski

Polski Instytut Ekonomiczny prezentuje wnioski płynące z raportu pt. "Wzajemne korzyści: gospodarcze konsekwencje integracji Ukrainy z UE dla Europy Środkowej". Jego autorzy przekonują, że beneficjentami korzyści z akcesji naszego wschodniego sąsiada do UE mogą stać się również inne kraje Europy Środkowej. Jednocześnie jednak przyznają, że sama skala profitów ekonomicznych, jakie Ukraina mogłaby odnieść z członkostwa w Unii Europejskiej, jest trudna do oszacowania. W najbardziej optymistycznym scenariuszu akcesja mogłaby zaowocować nawet 26-procentowym wzrostem PKB Ukrainy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są trzy możliwe scenariusze rozwoju Ukrainy po przystąpieniu do Unii Europejskiej?

Które kraje skorzystają gospodarczo na aneksji Ukrainy do UE?

Które sektory ukraińskiej gospodarki skorzystają w największym stopniu na członkostwie w UE?

Trzy scenariusze rozwoju Ukrainy po przystąpieniu Unii Europejskiej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana eksportu i importu Ukrainy po akcesji do UE (w proc.) We wszystkich scenariuszach akcesja przyczyni się do wzrostu handlu Ukrainy ogółem Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Akcesja Ukrainy do UE będzie korzystna zarówno dla Ukrainy, jak i dla krajów Europy Środkowej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany wielkości produkcji Ukrainy po jej akcesji do UE w różnych scenariuszach W warunkach scenariusza „Szybka konwergencja” spadek produkcji w Ukrainie dotyczyłby prawdopodobnie jedynie dwóch sektorów Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Rozszerzenie UE o Ukrainę przyniesie jej wymierne korzyści ekonomiczne, a lepsza sytuacja gospodarcza na Ukrainie będzie przekładać się także na pozytywne skutki dla państw Europy Środkowej. Z uwagi na wzrost handlu beneficjentami rozszerzenia– poza Ukrainą – będą przede wszystkim Polska, Węgry i Litwa. Co więcej, efekty dla naszego regionu będą tym lepsze, im szybsza będzie konwergencja Ukrainy do poziomu UE i im skuteczniejsze będą reformy przeprowadzane w Ukrainie – mówi Jan Strzelecki, zastępca kierownika zespołu gospodarki światowej w PIE.

Akcesja do UE wpłynie korzystnie na wiele sektorów ukraińskiej gospodarki

budownictwo: +40%,

+40%, odzież i tekstylia : +30%,

: +30%, cukrownictwo: +24%,

+24%, przemysł olejarski i tłuszczowy: +19%,

+19%, przemysł mięsny: +16%.

Sama akcesja Ukrainy do UE, niewsparta reformami pobudzającymi wzrost gospodarczy, prawdopodobnie nie zapewniłaby wzrostu sprzedaży we wszystkich sektorach. W scenariuszu 1 „Stagnacja gospodarcza” relatywnie niewielki wzrost sprzedaży na rynku krajowym mógłby wystąpić jedynie w sektorze transportu lądowego i rurociągowego (wzrost o 0,2 proc.), sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz naprawy pojazdów samochodowych (wzrost o 2,9 proc.) i w budownictwie (wzrost o 5,7 proc.). Dopiero w warunkach scenariuszy 2 „Umiarkowany wzrost” i 3 „Szybka konwergencja”, a więc rosnącego popytu, stymulowanego wzrostem dochodów osobistych, wielkość sprzedaży zwiększałaby się niemal we wszystkich sektorach gospodarki – wskazuje Aleksandra Sojka, starsza analityczka w zespole gospodarki światowej w PIE.

W latach 2021-2024 systematycznie rosła wartość eksportu z krajów Europy Środkowej najsilniej powiązanych handlowo z Ukrainą (Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Rumunii i Bułgarii). Łącznie w latach 2021-2024 odnotowano wzrost eksportu o ok. 75 proc. – z 13,7 mld EUR w 2021 r. do rekordowych 24 mld EUR w 2024 r. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Rumunia i Bułgaria odpowiadały połowę łącznego importu z Ukrainy do UE w latach 2021-2024, co sprawia, że państwa Europy Środkowej będą w największym stopniu odczuwały efekty integracji Ukrainy z Unią Europejską.Skala korzyści ekonomicznych, jakie Ukraina mogłaby odnieść z członkostwa w Unii Europejskiej, jest trudna do oszacowania. Wyzwaniem są przede wszystkim możliwe gwałtowne zmiany przebiegu wojny i otoczenia międzynarodowego. Ze względu na dużą nieprzewidywalność sytuacji na Ukrainie związaną z wojną, zdecydowaliśmy się na sprawdzenie wyników dla trzech różnych scenariuszy rozwoju wypadków.– „Stagnacja gospodarcza”: Ukraina przeprowadza reformy w ograniczonym zakresie, co skutkuje niskim poziomem napływu funduszy unijnych i brakiem masowych inwestycji zagranicznych. Luka produktywności względem reszty świata pozostaje bez zmian. Zakłada się spadek populacji do 25 mln mieszkańców.– „Umiarkowany wzrost”: Ukraina zamyka lukę produktywności względem USA w tempie z lat 1994–2019 – produktywność rośnie o 1,6% w ciągu 2 lat. Zakłada się stabilną populację i umiarkowany rozwój, bez silnych impulsów zewnętrznych.– „Szybka konwergencja”: Ukraina dynamicznie modernizuje przemysł i w pełni włącza się w łańcuchy dostaw Europy Środkowej. Produktywność rośnie o 7,8% w ciągu 2 lat – na poziomie porównywalnym z najszybciej rozwijającymi się krajami regionu w latach 1994–2019 (Polska, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa). Populacja pozostaje stabilna, a roczny napływ funduszy z UE wynosi 11–12 mld EUR.Rozszerzenie UE o Ukrainę będzie miało pozytywny wpływ na PKB Ukrainy we wszystkich zakładanych scenariuszach. W scenariuszu 3 „Szybka konwergencja” przystąpienie do unii celnej, sprzyjające włączeniu Ukrainy w łańcuchy dostaw w regionie Europy Środkowej oraz reformy gospodarcze i napływ do Ukrainy funduszy z UE skutkujące wzrostem produktywności, mogą wywołać znaczący, ponad 26-procentowy wzrost wartości PKB Ukrainy. W pozostałych scenariuszach spodziewany wzrost wartości PKB, w zależności od tempa wzrostu produktywności i wielkości populacji, może wynieść od blisko 1,7 proc. (scenariusz 1) do 6,82 proc. (scenariusz 2).Przystąpienie Ukrainy do UE wywoła wzrost PKB także w państwach Europy Środkowej. Poza Ukrainą, państwami które mogą uzyskać najwięcej korzyści z rozszerzenia UE o Ukrainę są Polska, Litwa i Węgry, niezależnie od zakładanego scenariusza. W tych krajach w scenariuszu „Szybka konwergencja” można się spodziewać wzrostu wartości PKB w granicach od 0,13 proc. do 0,17 proc.Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej przyniesie silne impulsy rozwojowe dla wielu sektorów gospodarki. Największe korzyści odnotują: budownictwo, przemysł włókienniczo-odzieżowy, handel hurtowy i detaliczny oraz sektory objęte kontyngentami w ramach umowy DCFTA (m.in. rolnictwo). Ich rozwój będzie napędzany przez liberalizację handlu, napływ funduszy UE i rosnący popyt wewnętrzny, wsparty odbudową kraju po wojnie – podobnie jak miało to miejsce wcześniej w Polsce czy Rumunii.W scenariuszu „Szybka konwergencja” modelowanie wskazuje na największe wzrosty produkcji:Wzrosty w granicach 10–15% mogą wystąpić w przemyśle ciężkim, handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów, transporcie lotniczym i przetwórstwie żywności. Wzrostowi produkcji na Ukrainie towarzyszyłoby tylko nieznaczne ograniczenie produkcji w innych krajach UE, w tym w Polsce. Ponadto, w scenariuszu szybkiej konwergencji popyt gospodarstw domowych na usługi i produkty przetwórstwa przemysłowego mógłby wzrosnąć nawet o ponad 25%, szczególnie w obszarach: budownictwa, transportu (lądowego, wodnego i lotniczego), sprzedaży pojazdów, produktów przemysłu ciężkiego i kopalnictwa.