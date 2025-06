Kompetencje cyfrowe musisz nabyć na własną rękę. Państwo ci nie pomoże

O tym, jak istotne są w obecnych realiach kompetencje cyfrowe, mówi się nie od dziś. Polacy określają swoje możliwości w tym zakresie jako dobre, choć jednocześnie przyznają, że rodzimy system edukacji nie jest w stanie umiejętności cyfrowych należycie rozwinąć. Stąd też, jak również z dynamicznego rozwoju usług cyfrowych, wynika najpewniej nasz pęd do samodzielnej nauki.

Polacy chętnie edukują się samodzielnie – najchętniej z języków obcych

Polacy chętnie zdobywają wiedzę na własną rękę, a wielu jest gotowych zapłacić za dostęp do eksperckich materiałów o tematyce, która ich interesuje. Twórcy internetowi, szkoleniowcy i edukatorzy zdają sobie z tego sprawę – tylko w pierwszym kwartale tego roku liczba osób tworzących płatne webinary za pośrednictwem ClickMeeting w Polsce zwiększyła się aż o 48,5 proc. Z kolei liczba sprzedanych biletów oraz ich wartość wzrosły o prawie jedną trzecią. Za ponad połowę wydarzeń odpowiada sektor szkoleniowo-edukacyjny – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Jak wynika z naszego badania, tylko 28,5 proc. respondentów nie byłoby w ogóle zainteresowanych płatnym eksperckim kursem online czy webinarem rozwijającym kompetencje cyfrowe. Udział w takim wydarzeniu wykupiłoby 15 proc. badanych, a 37 proc. chętnie skorzystałoby z dostępu zapewnionego przez pracodawcę lub uczelnię. Pozostałe 19 proc. nie wie, czy by się na to zdecydowało.

Bankowość elektroniczna jest najlepiej rozwiniętym i najłatwiej dostępnym w Polsce systemem usług cyfrowych – takiego zdania jest aż ¾ Polaków, jak wynika z reprezentatywnego badania platformy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online. Drugie miejsce zajmuje sektor zakupów internetowych, wskazywany przez 67 proc. badanych, a trzecie – możliwość załatwienia spraw urzędowych online (46 proc.). Spory odsetek respondentów – 28 proc. – wskazuje również narzędzia do pracy hybrydowej i zdalnej (np. platformy do komunikacji online, programy do zarządzania projektami), a 24 proc. – narzędzia do edukacji online (platformy do komunikacji, dostępność materiałów dla prowadzących i nauczycieli, programy ułatwiające tworzenie materiałów edukacyjnych).Również 24 proc. badanych wskazuje sektor opieki zdrowotnej (np. możliwość rezerwacji wizyty przez Internet, teleporady). Z kolei tylko 16 proc. uważa, że na wysokim poziomie stoi w Polsce dostęp do kultury online (np. wirtualnych wystaw, bibliotek cyfrowych czy wydarzeń online). Zaledwie 1 proc. ankietowanych jest zdania, że w Polsce nie ma żadnych dobrze rozwiniętych i łatwo dostępnych usług cyfrowych, a 9 proc. nie ma opinii na ten temat.Własne kompetencje cyfrowe dobrze ocenia 45 proc. respondentów, a źle – tylko 12 proc. Jako średnie postrzega je 35 proc. ankietowanych, a 7,5 proc. nie umie ich ocenić. Natomiast tylko 22,5 proc. badanych przez ClickMeeting twierdzi, że polski system edukacji w wystarczającym stopniu rozwija kompetencje cyfrowe obywateli, a w opinii aż 55 proc. robi to niedostatecznie. Kolejne 22,5 proc. nie ma zdania na ten temat.Wśród zakresów szkoleń, kursów i webinarów, które Polacy uważają za najbardziej interesujące, prowadzą języki obce, wskazywane przez 36 proc. badanych. Niewiele mniej, 31,5 proc., wskazuje umiejętności techniczne, np. związane z cyberbezpieczeństwem, programowaniem czy analizą danych. Po 26,5 proc. odpowiedzi zebrały tematy związane ze zdrowiem, zdrowym stylem życia i odżywianiem, oraz informacjami branżowymi z obszaru zainteresowań danej osoby. Co 4. badany chciałby się bliżej zapoznać z tematyką sztucznej inteligencji, a co 5. dowiedziałby się więcej o rozwijaniu kompetencji miękkich (jak np. komunikacja czy zarządzanie) i posłuchał porad na temat finansów i inwestowania.