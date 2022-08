1/3 ofert pracy wymaga kompetencji cyfrowych

Technologia na dobre wkroczyła do naszego życia. Pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła rozwój cyfryzacji. Dlatego nie dziwi fakt, że kompetencje cyfrowe są jednymi z bardziej pożądanych przez pracodawców. Z danych Pracuj.pl wynika, że liczba ofert wymagających takich zdolności stale rośnie. W I półroczu 2022 roku aż 36% ogłoszeń było związanych z kompetencjami cyfrowymi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym są kompetencje cyfrowe?

Ile ofert pracy zawiera wymóg zdolności cyfrowych?

W jakich specjalizacjach umiejętności cyfrowe są szczególnie ważne?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miejsca pracy wymagające kompetencji cyfrowych 9 na 10 miejsc pracy w Unii Europejskiej będzie wymagać podstawowego poziomu tzw. kompetencji cyfrowych. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Aż ponad 1/3 ofert z kompetencjami cyfrowymi

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe w I półroczu 2022 roku W I półroczu 2022 roku już 36% ofert w Pracuj.pl dotyczyło specjalizacji, które są określane jako szczególnie związane z kompetencjami cyfrowymi. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział % w całej puli ofert w Pracuj.pl w I półroczu 2022 W I półroczu 2022 roku aż 24% ofert pracy dotyczyło specjalistów ds. IT. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Mocny wzrost w ciągu kilku miesięcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział specjalizacji ze szczególnym znaczeniem kompetencji cyfrowych w całej puli ofert Pracuj.pl Jeszcze w III kwartale 2021 roku ogłoszenia te stanowiły w serwisie Pracuj.pl co czwarte ogłoszenie. W I kwartale 2022 roku dotyczyły więcej niż co trzeciej oferty. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Pracownik posiadający umiejętności i wiedzę z zakresu wykorzystania technologii jest coraz bardziej cenny na rynku pracy. Ważne jednak, by zauważyć istotną kwestię: biegłość cyfrowa nie zawsze musi oznaczać umiejętności predysponujących do zostania programistą wysokiej klasy czy ekspertem R&D. W wielu branżach, takich jak np. reklama, marketing, e-commerce czy sprzedaż, wykorzystanie technologii opiera się na mniej skomplikowanych systemach, urządzeniach czy programach. Ważne jest za to ich trafne i kreatywne użytkowanie do celów zawodowych. Tak rozumiane kompetencje cyfrowe są poszukiwane w większości branż i specjalizacji - komentuje Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Grupie Pracuj.

Wyzwanie na horyzoncie

Eurostat prognozuje, że do 2030 roku 80% obywateli Unii Europejskiej w wieku produkcyjnym będzie musiało posiadać umiejętności cyfrowe na przynajmniej podstawowym poziomie, by zdobyć pracę. Bez nacisku na edukację cyfrową w szkołach czy poprzez dodatkowe szkolenia dla kadr w Polsce coraz częściej będzie odczuwany problem niedoboru wykwalifikowanych specjalistów. Taka troska o kompetencje cyfrowe pracownika ze strony pracodawcy to z resztą coraz większy magnes na kandydatów. Według badań Pracuj.pl chęć rozwoju i awansów to jeden z ważnych czynników zmiany pracy. Firmy wspierające upskilling pracowników zyskują istotny atut w przyciąganiu talentów - komentuje Justyna Barczyk-Zielińska, Ekspertka ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj.

Nowe szanse, nowe zagrożenia

Z raportu sporządzonego przez Komisję Europejską wynika, że obecnie ok. 85% wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej wymaga co najmniej podstawowego poziomu tzw. kompetencji cyfrowych . Jak dodają badacze, w bliskiej przyszłości ten udział dodatkowo wzrośnie do 9 na 10.Czym właściwie są kompetencje cyfrowe? W pewnym uproszczeniu jest to zdolność do sprawnego wykorzystania technologii , w tym urządzeń, internetu, programów – w codziennym życiu, pracy, nauce czy czasie wolnym. W praktyce zawodowej oznacza to zazwyczaj umiejętność szukania informacji cyfrowych, a także umiejętność obsługi różnorodnych sprzętów i systemów wspierających wykonywanie obowiązków.Dane zewnętrznych instytucji pokrywają się także z praktyką rekrutacyjną pracodawców, widoczną w serwisie Pracuj.pl. W ostatnich latach sukcesywnie rósł w nim udział ofert pracy z branż, które wymagają szczególnych kompetencji cyfrowych. Dostępne dane wskazują, że w Polsce istotnym wyzwaniem jest nie tylko szeroko i często komentowany niedobór kadr dla branży IT. Równie istotne jest zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe, które w najbliższych latach będzie stwarzać szanse, ale i trudności pracodawcom i pracownikom w rożnych branżach i specjalizacjach.W I półroczu 2022 roku już 36% ofert w Pracuj.pl dotyczyło specjalizacji, które są określane jako szczególnie związane z kompetencjami cyfrowymi. Cyfryzacja wyraźnie odbija swój ślad na postawach pracodawców. To tworzy szanse dla kandydatów, którzy budują związane z nią umiejętności, ale przysparza też trudności dla osób mało biegłych cyfrowo.Pandemia przyspieszyła większość procesów przenoszenia usług oraz pracy do przestrzeni wirtualnej, wsparła także wzrost wielu branż, w których bez kompetencji cyfrowych ciężko mówić o perspektywach dynamicznego rozwoju. Zestawienie specjalizacji, które wymagają szczególnie zdolności korzystania z technologii, dobrze pokazuje, jak te zjawiska przekładają się na rekrutację.W I półroczu 2022 roku aż 24% ofert pracy dotyczyło specjalistów ds. IT. Złożyły się na to ogłoszenia kierowane do ekspertów ds. rozwoju oprogramowania (16%) oraz administracji IT (8%). Innymi dziedzinami szczególnie związanymi z kompetencjami cyfrowymi, które były popularne na Pracuj.pl, są marketing i internet/e-commerce (po 4% wszystkich ogłoszeń w serwisie). Kolejne 4% ofert kierowano do ekspertów od badań i rozwoju oraz reklamy.Warto zauważyć, że oferty dla specjalizacji, w których kompetencje cyfrowe są szczególnie ważne, stanowią jedną z najważniejszych kategorii na portalu i ich rola stale rośnie. Jeszcze w III kwartale 2021 roku ogłoszenia te stanowiły w serwisie Pracuj.pl co czwarte ogłoszenie. Już 6 miesięcy później, czyli w I kwartale 2022 roku dotyczyły więcej, niż co trzeciej oferty. Podobna proporcja utrzymała się także między kwietniem i czerwcem br.Osoby posiadające kompetencje cyfrowe mogą wybierać w rosnącej liczbie ofert. W I półroczu 2022 r. kierowano do związanych z nimi specjalizacji o 51% więcej ogłoszeń o pracę, niż analogicznym okresie rok wcześniej.Jak wskazują dane, wzrost liczby i udziału ofert ze specjalizacji szczególnie związanych z kompetencjami cyfrowymi tworzy nowe szanse dla pracowników w Polsce. Jednocześnie jednak jest bardzo istotnym wyzwaniem w obliczu niepokojących danych o poziomie tych umiejętności wśród Polaków.Według wskaźnika Digital Economy and Society Index (DESI), tworzonego przez Eurostat, 56% mieszkańców Unii Europejskiej posiada podstawowe umiejętności cyfrowe. Pomimo jeszcze większego niż dotychczas wyboru ofert dla osób rozwijających swoje kompetencje w wykorzystaniu technologii, Polacy wciąż wypadają na tym tle niekorzystnie. Według danych Eurostatu tylko 43% Polaków w wieku 16-74 lat posiada je na podstawowym poziomie, co było trzecim najniższym wynikiem w Unii Europejskiej.Tymczasem już raport Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja pracy” z 2021 roku wykazał, że Polacy postrzegają swoje kompetencje cyfrowe stosunkowo optymistycznie. 2/3 Polaków badanych przez serwis wystawiło pozytywną ocenę swoim kompetencjom cyfrowym. Kolejne 30% oceniło je średnio, a tylko 4% - negatywnie. Takie postawy wyraźnie kontrastują z zewnętrznymi badaniami oraz sygnałami od pracodawców. Jak wskazują ustalenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aż 91% polskich firm sygnalizuje problemy z rekrutacją odpowiednich kandydatów. Co więcej, wśród najważniejszych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców w najbliższej przyszłości znalazły się właśnie podstawowe umiejętności cyfrowe. Uzyskały one w sondażu średnią ocenę 3,8 punktów na 5 w skali oceny znaczenia tych kompetencji dla przyszłego rozwoju firm.Duża rola kompetencji cyfrowych nie jest zupełnie nowym zjawiskiem. Ich znaczenie podkreślano od wielu lat. Dowodem są prognozy OECD jeszcze sprzed pandemii koronawirusa, zgodnie z którymi aż 65% dzieci zaczynających obecnie naukę będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Nie da się jednak ukryć, że ostatnie 2,5 roku stało się istotnym katalizatorem ewolucji rynku pracy w kierunku bardziej cyfrowej, wirtualnej rzeczywistości zawodowej.Osoby, które posiadają i rozwijają kompetencje cyfrowe, już dziś mogą liczyć na znacznie większy wybór ofert zatrudnienia, lepsze warunki pracy czy wynagrodzenie. W przyszłości te zjawiska będą nabierać mocy. Pracodawcy i kandydaci muszą zdawać sobie sprawę z tego, że kompetencje cyfrowe stały się kluczowym czynnikiem budowy dobrej kariery, bardziej odpornej na przyszłe zawirowania rynku pracy.