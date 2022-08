Po co nam piwo bezalkoholowe?

Już jeden rzut oka na asortyment napojów oferowanych przez rodzime sklepy właściwie wystarcza, aby przekonać się, jak szeroka jest obecnie oferta piwa bezalkoholowego. SW Research postanowiła sprawdzić, jakie podejście do tego trunku charakteryzuje Polaków. Oto, co udało się ustalić podczas badania zrealizowanego w czerwcu bieżącego roku.

Zaletą nie tylko jego „bezalkoholowość”

Większy wybór piw bezalkoholowych na rynku

Z jednej strony, producenci dostrzegając znaczenie tego produktu oferują coraz większy wybór piw bezalkoholowych o dobrych walorach smakowych, a z drugiej – konsumenci, widząc ich większą dostępność, jakość i szerszy wybór, chętniej po nie sięgają. Z naszego badania wynika, że jest to zauważalny trend – 72% Polaków w sklepach dostrzega coraz większy wybór dobrych piw bezalkoholowych – zauważa Piotr Zimolzak Wiceprezes Zarządu SW Research.

Lepsze nawodnienie

Jak pokazuje nasze badanie, Polacy również zaczynają w coraz większym stopniu doceniać tę właściwość piwa 0% w porównaniu do spożywania piwa alkoholowego. Przesunięcie akcentu w tym kierunku ma szczególne znaczenie w kontekście letnich upałów, które mogą nasilać się w kolejnych latach – komentuje Adrian Wróblewski dyrektor działu analiz SW Research .

Jednak nie wszyscy przekonani

Potencjał na rynku

Respondentów, którzy zadeklarowali konsumpcję piwa bezalkoholowego w ciągu ostatnich 2 tygodni, zapytaliśmy o przyczyny sięgania po tego typu napoje. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn wskazywali oni na: kwestie smakowe (35%), potrzebę orzeźwienia w ciepłe dni (21%), picie dla towarzystwa, w trakcie imprezy, grilla, oglądania meczu, filmu (21%), potrzebę skutecznego ugaszenia pragnienia (19%), a także potrzebę relaksu lub odprężenia (18%).Powyższe wyniki wskazują, że piwo bezalkoholowe nie jest już jedynie produktem mającym zastąpić piwo zawierające alkohol, ale samodzielną, odrębną propozycją na rynku napojów. Pomimo to, nadal część z respondentów sięga po nie w sytuacji, gdy nie może wypić alkoholu, np. 7 na 10 Polaków (70%) uważa, że piwo bezalkoholowe jest świetnym rozwiązaniem na spotkania, po których muszą prowadzić samochód.Z kolei ponad połowa badanych (52%) twierdzi, że w sytuacji, gdy nie mogą pić piwa z alkoholem, a znajdują się w towarzystwie pijącym alkohol, spożywanie piwa bezalkoholowego pozwala poczuć im się swobodniej.Co jednak warte podkreślenia, „bezalkoholowość” piwa 0% nie jest już w ocenie respondentów jedyną jego zaletą. 46% Polaków docenia fakt, że po spożyciu piwa bezalkoholowego czuje się lepiej niż po wypiciu jego alkoholowej wersji. Co istotne, respondenci podkreślają również walory piwa bezalkoholowego w postaci dobrego smaku (38% Polaków twierdzi nawet, że piwo bezalkoholowe smakuje im bardziej niż piwo z alkoholem), właściwości orzeźwiających i gaszących pragnienie.Powyższe kwestie łączą się również z poprawą dostępności dobrej jakości piw bezalkoholowych na rynku.Dodatkowo, Polacy doceniają właściwości nawadniające piwa bezalkoholowego – 50% z nich zgodziło się z twierdzeniem, że piwo bezalkoholowe świetnie nawadnia organizm. Teza ta została potwierdzona przez chilijskich badaczy, którzy w 2016 roku zbadali poziom nawodnienia trzech grup piłkarzy, którzy przed treningiem spożywali odpowiednio wodę mineralną , piwo alkoholowe i bezalkoholowe (Castro-Sepulveda i inni 2016).Wyniki wykazały, że ostatnia grupa sportowców po treningu pozostała najlepiej nawodniona.Zmiany te następują i są zauważalne w naszych wynikach, jednakże w dalszym ciągu istnieje pewna grupa Polaków, która nie jest przekonana do piwa bezalkoholowego. 22% badanych twierdzi, że często, gdy pije piwo bezalkoholowe, słyszy złośliwe komentarze od swoich znajomych. 21% z nich uważa, że piwo bezalkoholowe nie ma smaku.Z kolei, co piąty Polak (20%) twierdzi, że piwo bezalkoholowe to produkt wyłącznie dla kobiet. Osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni nie sięgały po bezalkoholowe piwo zapytaliśmy o to, dlaczego nie pili tego napoju w ostatnim czasie. Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi znalazły się: brak przekonania co do smaku lub zapachu piwa bezalkoholowego (34%), brak okazji, potrzeby, czasu (21%) oraz możliwość wyboru piwa alkoholowego (21%).Rynek konsumpcji piwa w Polsce przechodzi przeobrażenie, a wzrost znaczenia piwa bezalkoholowego, które przestaje być piwem drugiej kategorii i zajmuje coraz więcej miejsca na sklepowych półkach i w zwyczajach konsumpcyjnych Polaków jest jednym z dwóch (obok wzrostu zainteresowania piwem kraftowym) tego najbardziej widocznych objawów.Należy przypuszczać, że rynek ten czekają dalsze przeobrażenia, będące wyzwaniem dla producentów i dające coraz większy wybór konsumentom – zarówno tym preferującym piwa zawierające alkohol jak i bezalkoholowe.