Wakacje 2022: jeśli nie first minute, to drożyzna?

Wakacje 2022 osiągnęły swój półmetek. To dobry czas na pierwsze podsumowania. Pokusił się o nie serwis Travelplanet.pl, sprawdzając, ile Polacy wysupłali ze swoich kieszeni na tegoroczny letni odpoczynek. Główny wniosek, jaki płynie z tej analizy, nie należy niestety do najbardziej optymistycznych - ceny wakacji pną się bowiem w górę. Trochę taniej może być po sezonie, ale na cenowy cud raczej nie ma co liczyć. Wiele wskazuje również na to, że rosnące koszty urlopu to realny scenariusz także na przyszłe lato.

Kto wcześnie kupuje, tanio kupuje

Ci turyści, którzy zarezerwowali wakacje 2022 do końca marca, płacili średnio ok. 2400 zł za osobę

Co kraj to podwyżka

Bułgaria, mimo skokowego wzrostu cen ofert w lipcu, to wciąż najtańszy kierunek na wakacje z dolotem

Ostatnia szansa na wakacyjny luksus?

Rynek złapał zadyszkę

Powakacyjna obniżka cen

Czas na wakacje 2023?