Wakacje 2022: Polska raczej dla bogatych?

Tegoroczne wakacje będą już z pewnością przypominać te, do których byliśmy przyzwyczajeni przed pandemią. Okazuje się przy tym, że urlop w Polsce to opcja wybierana przez relatywnie niewielkie grono turystów - nasz kraj w biurach podróży wypadł poza pierwszą dziesiątkę. Jest to m.in. efekt powszechnego przekonania o panującej nad Wisłą drożyźnie, skłaniający nas do poszukiwania tańszej, zagranicznej alternatywy urlopu.

Polska poza pierwszą dziesiątką w biurach podróży

Jeśli wakacje w Polsce to przede wszystkim nad Bałtykiem

Standard mniej ważny w Polsce niż za granicą

Ile trzeba zapłacić dziś za wakacje w Polsce

Tydzień z wyżywieniem i własnym dojazdem nad Bałtykiem, to 1300 – 1500 zł na osobę

Bałtyk vs. Zagranica dla rodziny

Rodzinny wypoczynek w Polsce jest droższy w tym samym standardzie w porównaniu do wakacji np. w Bułgarii

U progu sezonu wakacyjnego Travelplanet.pl, wiodący polski multiagent turystyczny przeanalizował statystyki rezerwacyjne, obejmujące wyjazdy z biurami podróży w lipcu i sierpniu, a więc w okresie wakacji szkolnych.Mimo wysokiej inflacji zainteresowanie ofertami imprez turystycznych jest takie, jak w rekordowym 2019 roku. Ale nie wakacjami w Polsce. Krajowa oferta wypadła z pierwszej dziesiątki najpopularniejszych kierunków. Statystyki w biurach podróży są dla krajowej oferty okrutne.Z rezerwacji założonych do 20 czerwca na lato wciąż najpopularniejsze kierunki to Turcja (34 proc.) i Grecja (23 proc.). Trzecie miejsce należy do Bułgarii i Egiptu (po 8,5 proc.), czwarte do Hiszpanii (6 proc.) a piąte do Tunezji (5 proc.). Polska (1,1 proc.) jest dopiero na 13. Miejscu, choć ubiegły sezon skończyła na miejscu 6. (3,3 proc.).Średni koszt wyjazdu na wakacje krajowe to ok 1000 zł a zagranicznych – 2500 zł. Mimo tej dużej różnicy na korzyść oferty krajowej, klienci kierują się do biur w poszukiwaniu zagranicznej alternatywy. I nie tylko dlatego, że zagraniczny wyjazd jest tak łatwy, również dla osób niezaszczepionych, jak w przedcovidowych latach. Rzecz w tym, że zagraniczne wakacje po zsumowaniu wszystkich wydatków, często bywają po prostu tańsze od wypoczynku w kraju.Turyści, którzy zdecydowali się na krajowe wakacje z biurami podróży w lipcu i sierpniu wybierają przede wszystkim Bałtyk. To 68 proc. wszystkich rezerwacji. W polskie góry wybiera się 28 proc. klientów biur podróży.Średni koszt rezerwacji na osobę to ok 1000 zł. To niedużo, patrząc na aktualne oferty wypoczynku (poniżej) ale trzeba pamiętać, że to średnia z rezerwacji zakładanych jeszcze w ubiegłym roku. na koniec sezonu ta średnia będzie wyższa.O ile? Być może będzie to ok 15 proc. – tyle mniej więcej wzrosła inflacja w porównaniu do ub. Roku, ale równie dobrze może to być jeszcze więcej. Dość powiedzieć, że tylko pomiędzy 15 marca a 4 maja średni koszt rezerwacji wakacji w kraju wzrósł aż o 20 proc. W tym samym okresie wzrost średniej rezerwacji dla kierunków zagranicznych wyniósł nieco ponad 6 proc.Najwięcej pieniędzy za dzień pobytu trzeba wydać wybierając się nad morze, ale mazurskie jeziora są niewiele tańsze. Wyraźnie mniej turyści płacą za pobyt w górach, o ile nie są to Tatry.Obecne 1000 zł na osobę za wakacje w kraju to niedużo również w porównaniu do zagranicznych wakacji (ok 2500 zł / os.) ale wyjaśnienie tkwi w rodzaju rezerwowanych hoteli i apartamentów.Pożądany standard w wypadku krajowych imprez turystycznych nie jest jest wygórowany. Blisko połowa (48 proc.) będzie wypoczywać w obiektach nieskategoryzowanych lub jednogwiazdkowych. W hotelach 2 – 3* pobyty zarezerwowało kolejne 28 proc. turystów a tylko 22 proc. – w hotelach 4*.Tymczasem preferencje wybierających się na wakacje zagraniczne są skrajnie odmienne. Najchętniej wybierane oferty to hotele 4*. Wieloletnia średnia to ok 50 proc. w tym sezonie taki wypoczynek wybrało niecałe 44 proc. Ale – i to jest większe zaskoczenie – standard 5* zarezerwowało aż 38 proc. Jak się wydawało, ubiegłoroczny rekord (32 proc. takich rezerwacji) miał być trudny do pobicia, tymczasem jest to bardzo prawdopodobne.O ile bowiem zagraniczne wakacje w hotelu 4* zarezerwowano średnio za nieco ponad 2400 zł to w hotelu 5* - tylko za średnio o 300 zł więcej. Stąd turyści decydują się na lepszy standard za stosunkowo niewielką dopłatą. Wakacje w hotelach 3* jak dotąd zdecydowało się spędzić ok 15 proc. klientów biur podróży. Tu za pobyt zapłacili oni średnio niecałe 2100 zł.Za tydzień z wyżywieniem i własnym dojazdem nad Bałtykiem, na Mazurach i w polskich górach trzeba przygotować minimum 1300 – 1500 zł na osobę, jeśli zadowala nas standard 2-3*. Za cztery gwiazdki zapłacimy minimum 1500 – 1700 zł, choć można znaleźć tańsze oferty w mniej popularnych wakacyjnych miejscowościach.Krajowe wakacje nad morzem w standardzie 5* (zarezerwował je tylko 1 proc. klientów biur podróży, podczas gdy podobne wyloty zagraniczne – aż 38 proc.) to wydatek minimum 2800 zł od osoby. Znacznie tańsze pobyty w hotelach 5* w cenie ok 2200 zł, można zarezerwować, ale tylko w… niemieckim biurze podróży (za pośrednictwem Travelplanet.pl). wakacje w najbardziej znanych polskich hotelach 5* trzeba teraz wydać przynajmniej 3600 zł od osoby.Rodzinny wypoczynek w Polsce (ale nie tylko) jest droższy w tym samym standardzie w porównaniu do wakacji w Bułgarii, Turcji a nawet w Grecji. Np. w czasie wakacji szkolnych rodzice z dwójką dzieci za pobyt nad Bałtykiem w hotelu 4* z wyżywieniem HB muszą przygotować przynajmniej 6000 zł plus dodatkowe pieniądze na dojazd (ok 1000 zł) i ew. parking samochodu (ok 200 – 300 zł). Za 6000 - 6100 zł mogą w czwórkę polecieć na wakacje do Bułgarii lub Grecji a jeśli dołożą ok. 300 – 400 zł spędzą je w formule all inclusive w Bułgarii lub Turcji. Zaś za ok. 7500 zł – to wszystkie wydatki na polskie wakacje z dojazdem i parkingiem w formule HB – mogą spędzić ponad tydzień na wakacjach all inclusive w hotelach 4* w Grecji Hiszpanii lub Egipcie – a więc bez dodatkowych wydatków, widniejących na słynnych polskich paragonach grozy.