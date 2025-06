3/4 Polaków planuje wyjazd na wakacje 2025

3/4 Polaków planuje wyjazd na wakacje w okresie od czerwca do września - wynika z badania "International Travel Confidence Index 2025" na zlecenie Allianz Partners. To jeden z najwyższych wyników w Europie, wyprzedzają nas jedynie Włosi (83 proc.) i Hiszpanie (80 proc.).

Przeczytaj także: Plany wakacyjne 2024. Dłuższe urlopy planuje prawie 57 proc. Polaków

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie Polacy spędzą wakacje 2025?

Jaki mają budżet na wakacje 2025?

Na co zwracają uwagę przy planowaniu podróży?



Wyniki badania „International Travel Confidence Index 2025” pokazują, że Polacy niezmiennie kochają letni wypoczynek. Wakacje są ważnym czasem regeneracji i oderwania od codzienności, nawet jeśli oznacza to konieczność ograniczenia innych wydatków. To zjawisko obserwujemy także w innych krajach Europy, jednak w Polsce trend jest szczególnie wyraźny – mówi Agnieszka Krupa, dyrektor zarządzająca Allianz Partners Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik 3/4 Polaków planuje wyjazd na wakacje 58 proc. Polaków spędzi wakacje w kraju: nad morzem (32 proc.) oraz w górach (22 proc.). 35 proc. badanych wyjedzie za granicę.

Nowy styl podróży: świadomie i bez stresu. Co liczy się najbardziej?

Ponad dwie trzecie badanych (66 proc.) uwzględnia ryzyko środowiskowe – takie jak pożary czy powodzie – przy wyborze miejsca na wakacje (wzrost o 5 p.p.).

Ponad połowa (56 proc.) planuje zmienić sposób podróżowania, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko, np. wybierając bardziej zrównoważony transport lub ekologiczne zakwaterowanie (wzrost o 5 p.p.).

Jeden na dwóch turystów (54 proc.) ma świadomość cyberzagrożeń podczas podróży, m.in. przy korzystaniu z publicznych sieci wi-fi, ładowarek USB czy ogólnodostępnych komputerów (wzrost o 6 p.p.).

Co drugi (53 proc.) obawia się, że on sam lub jego towarzysze podróży mogą zachorować podczas wakacji.

Blisko połowa (48 proc.) martwi się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, co oznacza wzrost o 8 p.p. względem wcześniejszych deklaracji.

44 proc. dostrzega ryzyko dla swojego bezpieczeństwa związane z przestępczością, terroryzmem lub niepokojami społecznymi.

Tyle samo (44 proc.) ma na uwadze sytuację geopolityczną.

Ubezpieczenia coraz popularniejsze: Polska liderem

W 2025 roku widać wyraźny zwrot ku bardziej świadomemu, odpowiedzialnemu i spersonalizowanemu podróżowaniu. W tym kontekście rośnie rola ubezpieczeń turystycznych. Oczekujemy od nich nie tylko ochrony, ale także realnego wsparcia: szybkiej obsługi, całodobowej pomocy medycznej i rozwiązań, które zwiększają komfort podróży – dodaje Agnieszka Krupa z Allianz Partners Polska.

Z badania wynika, że 58 proc. Polaków spędzi wakacje w kraju: nad morzem (32 proc.) oraz w górach (22 proc.). 35 proc. badanych wyjedzie za granicę. Średni budżet, jaki planują przeznaczyć, to około 6431,32 zł w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe (wzrost o 1091,71 zł w stosunku do 2024 r.), co plasuje Polaków w czołówce najoszczędniejszych turystów w UE. Dla porównania Austriacy planują przeznaczyć na wakacje około 11 138 zł (2 622 EUR), Holendrzy – około 10 042 zł (2 364 EUR), a Hiszpanie jedynie 4 486 zł (1 056 EUR).Mimo że apetyt na podróże pozostaje wysoki, znaczenie mają kwestie finansowe – 61 proc. europejskich podróżnych obawia się rosnących kosztów wyjazdów. Polacy martwią się nimi najmniej (43 proc. wskazań) – mniej niż Niemcy (69 proc.), Brytyjczycy (68 proc.) czy Włosi (68 proc.). Co piąty z nas (22 proc.) w ogóle nie planuje wyjazdów – w tej grupie prawie połowa ze względów finansowych. To relatywnie niski odsetek w porównaniu z innymi krajami (np. w Holandii: 30 proc, w Niemczech: 34 proc.).Polacy w ślad za innymi Europejczykami są skłonni ograniczać codzienne wydatki, aby wyjechać na wypoczynek: 65 proc. z nas planuje zrezygnować z rozrywek, a 61 proc. odłoży w czasie zakup samochodu czy remont mieszkania. Jednocześnie, gdy już planujemy wyjazd, chcemy, aby był wyjątkowy – aż 51 proc. polskich turystów (najwięcej w zestawieniu) zadba o luksusowe doświadczenia podczas podróży (nie szczędząc przy tym większych wydatków – w końcu wakacje są raz w roku).Wraz ze wzrostem wakacyjnych wydatków rośnie w Europie świadomość potencjalnych kosztów związanych z zakłóceniami podróży. Coraz więcej osób planujących wyjazd decyduje się na dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia turystycznego. Aż 69 proc. (wzrost o 3 p.p.) podróżnych z Polski deklaruje, że wykupi ubezpieczenie turystyczne lub już je posiada. Kieruje nimi przede wszystkim chęć zapewnienia sobie pomocy medycznej i powrotu do kraju (57 proc. wskazań) oraz zwrot ewentualnych kosztów leczenia za granicą (50 proc. wskazań). Coraz większe znaczenie dla nabywców ubezpieczeń podróżnych ma szybka obsługa roszczeń i dostęp do telemedycyny 24/7 – oczekuje tego ponad 80 proc. badanych.Choć popularność ubezpieczeń turystycznych w Polsce rośnie, nadal 31 proc. podróżujących Polaków nie decyduje się na ich zakup. Główne powody to przede wszystkim przekonanie, że ubezpieczenie nie jest potrzebne – bo podróż jest krótka (30 proc.), tania (17 proc.) lub cel uznawany za bezpieczny (20 proc.). Ponadto co czwarty Polak (24 proc.), spośród rezygnujących z zakupu ubezpieczenia, kieruje się przekonaniem, że wystarczy zdać się na własną odpowiedzialność.