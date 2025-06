Czterodniowy tydzień pracy? Profesjonaliści są na tak

Większość specjalistów i menedżerów uważa, że Polska jest gotowa na skracanie wymiaru czasu pracy - wynika z raportu agencji doradztwa personalnego Hays Poland "Czterodniowy tydzień pracy 2025".

Czy Polska jest gotowa na skracanie wymiaru czasu pracy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy uważasz, że Polska jest gotowa na skrócenie standardowego wymiaru czasu pracy? Większość uważa, że Polska jest gotowa na skracanie wymiaru czasu pracy. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 28 proc. respondentów, natomiast „raczej tak” – 27 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Idea skracania tygodnia pracy jest ważna i potrzebna. Negatywne trendy demograficzne, automatyzacja oraz rozwój AI sprawiają, że teraz jest odpowiedni czas na testowanie rozwiązań dopasowanych do przyszłości rynku pracy. Uważam jednak, że jako społeczeństwo wciąż nie jesteśmy gotowi na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Aby było to możliwe, potrzeba określenia konkretnych ram funkcjonowania takiego modelu, odpowiedniego zasobu technologicznego oraz większej dojrzałości po stronie pracowników i pracodawców – komentuje Łukasz Grzeszczyk, Executive Director CEE – Talent Location Strategy w Hays.

Profesjonaliści są za, ale równocześnie mają obawy

W świadomości polskiego społeczeństwa zakiełkowało przekonanie, że Polska jest gotowa na obranie takiego kierunku. Częściowo jest to uzasadnione – pracujemy efektywniej, posiadamy zautomatyzowane narzędzia pracy, jesteśmy świadomi potrzeb związanych z dobrostanem psychicznym. Jednak cztery lata temu, kiedy realizowaliśmy poprzednią edycję badania, ta koncepcja wydawała się bliższa niż obecnie. W 2021 nastroje rynkowe były bardzo pozytywne. Teraz funkcjonujemy w zupełnie innym kontekście gospodarczym. Zarówno firmy, jak i pracownicy potrzebują większego poczucia bezpieczeństwa, co sprawia, że tak rewolucyjne zmiany mogą budzić więcej obaw – argumentuje Aleksandra Tyszkiewicz, Executive Director CEE – Enterprise Solutions w Hays.

W porównaniu z 2021 r. zmalał entuzjazm do pracy w czterodniowym tygodniu pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy chciałbyś/ chciałabyś pracować w modelu 4-dniowego tygodnia pracy? Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się model 4 dni po 8 godzin, lecz z 80% dotychczasowego wynagrodzenia. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Krótszy tydzień pracy zwycięża nad krótszym dniem pracy i zwiększeniem urlopu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Które z rozwiązań uwzględnionych w pilotażu jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjne? Respondenci badania Hays Poland zapytani o to, które z powyższych rozwiązań jest dla nich najbardziej atrakcyjne, w zdecydowanej większości wskazują na redukcję dni pracy w tygodniu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dzisiaj w dyskusji nad czterodniowym tygodniem pracy pojawia się wiele niewiadomych – kto ma decydować o jego wprowadzeniu, czy wpłynie to na wynagrodzenie pracowników, czy dodatkowy dzień wolny powinien być rotacyjny itd. Program pilotażowy mógłby pomóc zidentyfikować tzw. punkty zapalne i zainicjować zmiany, które umożliwią wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy. Polska może jednak być na to gotowa dopiero za kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Wiele będzie też zależało od sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie – podkreśla Aleksandra Tyszkiewicz z Hays.

Badanie Hays Poland przeprowadzone wśród polskich specjalistów i menedżerów w maju 2025 r. wykazało, że chociaż zdania są podzielone, to większość uważa, że Polska jest gotowa na skracanie wymiaru czasu pracy. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 28 proc. respondentów, natomiast „raczej tak” – 27 proc.Komentarze respondentów badania odzwierciedlają podobny sentyment. Chociaż optymiści wyraźnie przeważają nad pesymistami, to ci drudzy stanowią aż ¼ respondentów badania. Gotowość Polski do skrócenia czasu pracy najczęściej jest argumentowana pozytywnymi doświadczeniami osobistymi oraz innych państw, dynamiczną transformacją cyfrową oraz siłą polskiej gospodarki. Osoby przeciwnego zdania zazwyczaj argumentują je niewystarczającą produktywnością pracy, ryzykiem ograniczenia konkurencyjności oraz… słabością polskiej gospodarki.Podczas gdy optymiści sugerują, że nasza gospodarka jest rozwinięta, więc powinna wybiegać w przyszłość, pesymiści argumentują, że Polska wciąż jest krajem „na dorobku” i nie może sobie pozwolić na skracanie czasu pracy.Możliwe, że to właśnie większa niepewność profesjonalistów wobec kondycji rynku pracy sprawia, że ich otwartość na pracę w modelu czterodniowego tygodnia jest mniejsza niż w poprzedniej edycji badania Hays. W modelu zakładającym pracę 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, z zachowaniem pełnego wynagrodzenia chciałoby pracować 90 proc. respondentów. To o 6 pkt proc. mniej niż w roku 2021. Wciąż jednak zdecydowana większość, bo aż 91 proc. respondentów, uznałoby ofertę umożliwiającą pracę w tym modelu za bardziej atrakcyjną od takiej, która tego nie przewiduje.Nieco inaczej oceniane zostały pozostałe modele. W tym zakładającym skrócenie liczby dni pracujących kosztem wydłużenia dnia pracy do 10 godzin chciałoby pracować 46 proc. respondentów badania Hays (o 6 pkt proc. mniej niż w 2021 r.). Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się model 4 dni po 8 godzin, lecz z 80% dotychczasowego wynagrodzenia. Pracować w ten sposób chciałoby zaledwie 16 proc. profesjonalistów (o 3 pkt proc. mniej niż w poprzedniej edycji badania).Według wstępnych zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nadchodzący program pilotażowy ma na celu przetestowanie trzech rozwiązań: redukcję liczby dni pracy w tygodniu, skrócenie dnia pracy oraz przyznanie dodatkowych dni urlopu. Respondenci badania Hays Poland zapytani o to, które z powyższych rozwiązań jest dla nich najbardziej atrakcyjne, w zdecydowanej większości wskazują na redukcję dni pracy w tygodniu.Eksperci Hays Poland podkreślają, że przetestowanie w firmach o odmiennych profilach różnych rozwiązań skrócenia czasu pracy pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest gotowa na taką zmianę. Prawda może jednak leżeć gdzieś pośrodku. Może się bowiem okazać, że Polska znajduje się na dobrej drodze do skrócenia czasu pracy, lecz urzeczywistnienie czterodniowego tygodnia będzie wymagało skoordynowanego wysiłku rozłożonego na lata.