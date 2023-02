Nie lubię poniedziałku, czyli Polacy za skróceniem czasu pracy

„Prawdziwy fachowiec nie zaczyna pracy w poniedziałek” - deklaruje jeden z bohaterów kultowej już komedii Tadeusza Chmielewskiego "Nie lubię poniedziałku". Wyniki najnowszego badania serwisu InterviewMe.pl wskazują, że współczesnym Polakom nie jest daleko od tego poglądu. Niechęć do pierwszego dnia tygodnia towarzyszy zdecydowanej większości z nas. Z tego też względu marzyłyby się nam zdecydowane zmiany w obowiązującym czasie pracy.

Przeczytaj także: Skrócony czas pracy: tydzień chcemy okroić do 4 dni

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wygląda produktywność pracy Polaków w poszczególnych dniach tygodnia?

Który z dni tygodnia jest nam najłatwiej przeżyć w pracy?

Co polscy pracownicy sądzą o idei skrócenia czasu pracy do 4 dni w tygodniu?

Wydaje się, że pierwszy i ostatni dzień tygodnia pracy powinny być zaplanowane tak, by nie narzucać pracownikom zbyt wielu ważnych obowiązków. Osoby aktywne zawodowo przyznają, że w poniedziałki i piątki są najmniej produktywne — ta informacja może stanowić dla managerów i pracodawców wskazówkę, która pomoże w konstruowaniu skuteczniejszych niż dotychczasowe planów zadań. — komentuje wyniki badania Marta Rojewska, autorka badania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Produktywność w pracy a dzień tygodnia i pora roku 38% z nas przyznaje, że najbardziej efektywnie pracuje się w piątki Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Badanie InterviewMe wykazało, że Polacy podchodzą do kwestii zmiany liczby dni pracujących entuzjastycznie. Wydaje się, że rewolucja może dopiero nadejść, bo tryb pracy młodych ludzi różni się od tego, jaki znają ich rodzice czy starsi koledzy. Na dodatek zjawisko pełnoetatowej pracy zdalnej może sprawić, że pracownicy będą w stanie lepiej zarządzać czasem i korzystać ze swojej produktywności — niezależnie od tego, ile dni i godzin znajdzie się w ich umowach. — zauważa Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.

Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Czy Polacy nie lubią poniedziałków i chcą pracować krócej?”, w którym zapytano 735 respondentów o ich zdanie dotyczące harmonogramu 5-dniowego tygodnia pracy.Ulubionym dniem pracującym jest dla 80% Polaków piątek. Deklarację "nie lubię poniedziałku" składa 75% badanych. Stres związany z rozpoczynającym się tygodniem pracy odczuwa 16% badanych (zawsze lub często). „Rzadko” zdarza się to 30% Polakom, a 33% z nas nigdy nie doświadcza takich emocji.Środa to dzień, w którym większość (27%) pracujących Polaków deklaruje najwyższą produktywność. Poniedziałek i piątek to dni „spisane na straty”. Pracownicy czują się wtedy najmniej produktywni i jest to bardzo wyraźna prawidłowość. Dla 23% badanych dzień tygodnia nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia.Aż 67% uczestników badania przeprowadzonego przez InterviewMe popiera pomysł skrócenia czasu pracy do 4 dni w tygodniu. Jeśli chodzi o liczbę 40 godzin, to połowa Polaków całkowicie akceptuje obecne przepisy, a 43% uważa, że to zbyt dużo. Znaleźli się też tacy, którzy chcą pracować dłużej, ale są zdecydowanie w mniejszości (7% badanych).Badanie dowodzi, że niechęć związaną z pójściem do pracy w poniedziałek deklaruje aż 59% badanych. Jednocześnie, gdybyśmy mieli szansę na skrócenie czasu pracy 1 dzień w tygodniu, najbardziej ucieszyłby nas wolny piątek.Jednocześnie odpowiedzi respondentów wyraźnie również wynika, że praca powinna zaczynać się wczesnym rankiem - aż 60% respondentów najwydajniej pracuje we wczesnych godzinach, a tylko 19% wieczorem. Pracę w godzinach wieczornych preferują przede wszystkim najmłodsi z pracowników.