Urlop rodzicielski na nowo. Jak oceniamy zmiany w Kodeksie pracy?

Przed nami kolejne zmiany w Kodeksie pracy w zakresie uprawnień przysługujących pracownikom z tytułu rodzicielstwa. Wynikają one z implementacji unijnej dyrektywy work-life balance, na mocy której ojcowie zdobędą uprawnienie do trwającego 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Co sądzą Polacy o takim rozwiązaniu? Czy wszyscy już o nim słyszeli? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi najnowszy raport Pracuj.pl "Urlopy rodzicielskie. Nowe otwarcie".

Szansa na pozytywną zmianę

Zmiany ma przynieść zapowiedziana w styczniu nowelizacja Kodeksu Pracy. Regulacje, które mogą wejść w życie w tym kwartale, związane są z unijną dyrektywą o godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Obok innych zaplanowanych rozwiązań wspierających work-life balance, jednym ze szczególnie ważnych jest wprowadzenie dodatkowego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, z którego będą mogli skorzystać tylko ojcowie.



To z pewnością może wpłynąć pozytywnie na sytuację zawodową matek i zapewnić potrzebne im wsparcie w domu - mówi Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Grupie Pracuj, mama Matyldy i Melanii.

Regulacje znane (nie) każdemu

Pracujący rodzice, którzy słyszeli o planowanej nowelizacji Kodeksu pracy O rozwiązaniach, które mają być wdrożone zgodnie z unijną dyrektywą, słyszała ponad połowa respondentów

Nowe urlopy mile widziane, ale…

Narzędzie rodzicielskiej zmiany

Dłuższy urlop rodzicielski a wpływ na zaangażowanie ojców Dłuższe urlopy rodzicielskie dedykowane dla mężczyzn mogą realnie wpłynąć na ich większe zaangażowanie się w wychowywanie dzieci

Tata na urlopie rodzicielskim. Chęci kontra rzeczywistość

Dane wskazują, że o ile dwutygodniowe urlopy ojcowskie cieszą się w Polsce dużą popularnością, o tyle na możliwość skorzystania przez mężczyzn z dłuższego urlopu rodzicielskiego decyduje się jedynie 1% uprawnionych. Wyniki badania Pracuj.pl wskazują, że ta sytuacja jest odległa zarówno od oczekiwań pracujących matek, jak i samych ojców. Decyzja o rezygnacji ojców z dłuższej formy opieki nad dziećmi w pierwszym roku jego życia, często wynika z obawy przed negatywną reakcją pracodawcy. Ten stan rzeczy utrwala tradycyjny podział ról rodzicielskich, w których to od kobiet oczekuje się rezygnacji z szybkiego powrotu na rynek pracy, a od mężczyzny rezygnacji z pełnienia roli opiekuńczej nad własnym dzieckiem.



Kluczowa może się okazać transparentna polityka pracodawców i równorzędne wsparcie młodych rodziców. W momencie, gdy mamy w Polsce najniższą liczbę urodzeń od II wojny światowej, kandydaci decydujący się na dzieci, w niedługiej perspektywie, dużo przychylniej mogą spoglądać na ogłoszenia o pracę, w których pracodawcy będą podkreślać wsparcie dla rodziców małych dzieci i np. otwarcie popierać wykorzystanie urlopów ojcowskich. Większe zaangażowanie ojców w wychowanie w pierwszych latach życia dziecka, to także łatwiejszy powrót na rynek pracy dla matek - komentuje Anna Hołdyńska, koordynatorka zespołu komunikacji i influencer marketingu w Grupie Pracuj, mama Hani i Kostka.

Jaki % całego urlopu dla rodziców powinien stanowić urlop dla ojców? 37% rodziców uważa, że mężczyźni powinni brać maksymalnie ¼ całego urlopu przysługującego rodzicom

Realne wsparcie dla matek

Nowe regulacje mają szansę wpłynąć na zmniejszenie skali negatywnych doświadczeń Polek, związanych z wychowywaniem dziecka. Tylko 54% respondentek ocenia pozytywnie zaangażowanie i wsparcie otrzymane od partnera w opiece nad dzieckiem w pierwszych 12 miesiącach po narodzinach. Jeszcze mniej (48%) ocenia pozytywnie umiejętność pogodzenia przez siebie w tym okresie życia zawodowego z osobistym.



Zmiana może przynosić też pozytywne efekty dla samego dziecka. Zdecydowana większość matek twierdzi, że aktywne uczestnictwo oraz stała obecność zarówno ojca, jak i matki przy potomstwie od narodzin wpływa pozytywnie na jego rozwój - dodaje Łukasz Marciniak, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter, prywatnie ojciec Alicji i Janka.

Urlopy rodzicielskie. Prace w toku

Podział obowiązków między pracującymi rodzicami w pierwszych latach życia dziecka w Polsce wciąż pozostawia wiele do życzenia. Według analiz fundacji Share the Care, w 2021 roku z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego skorzystała ponad połowa spośród uprawnionych do tego mężczyzn, co stanowi jaskółkę pozytywnych zmian. Jednak, jak wynika z danych ZUS, po urlop rodzicielski sięgnął w tym czasie tylko co setny ojciec.Sytuacja, w której ojcowie nie wykorzystują urlopu rodzicielskiego, może negatywnie wpływać na rozwój karier matek i powroty na rynek pracy Mając świadomość dużego potencjału zmian, które mogą zajść na rynku pracy w obliczu wdrożenia nowych zasad urlopów rodzicielskich, zespół Pracuj.pl postanowił zapytać o postawy zawodowe 1404 pracujących rodziców dzieci do 10. roku życia. W pierwszej odsłonie serii tekstów poświęconych badaniu przyglądamy się opiniom na temat planowanych regulacji oraz potencjalnym wpływie, jaki mogą mieć one na postępowanie matek i ojców.Według badania Pracuj.pl medialne dyskusje, toczące się na temat zmian w Kodeksie pracy i nowych urlopów rodzicielskich od kilku miesięcy, docierają tylko do części pracujących rodziców. O rozwiązaniach, które mają być wdrożone zgodnie z unijną dyrektywą work-life balance, słyszała ponad połowa respondentów (56%). Nieco częściej znajomością tych rozwiązań charakteryzują się matki (59%) niż ojcowie (54%).Wśród grup wiekowych największa świadomość planowanych zmian panuje wśród rodziców między 25. a 34. rokiem życia (64%). To przedział wiekowy, którego reprezentanci szczególnie często rozważają poszerzenie rodziny o kolejne dziecko, a tym samym mogą być szczególnie zainteresowani kwestiami zmian w urlopach rodzicielskich. W pozostałych grupach odsetek osób, które słyszały o zbliżającej się nowelizacji oscylował w okolicach 50%.Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące dodatkowych dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego przysługującego dla ojców zwiększają ich możliwości zaangażowania się w życie dziecka. Trudno więc się dziwić, że wspomniane założenie planowanej nowelizacji jest mile widziane przez zdecydowaną większość badanych ojców i matek. 85% respondentów postrzega je pozytywnie, a tylko 4% odnosi się do niego negatywnie. Pod tym względem zarówno mężczyźni, jak i kobiety posiadające dzieci charakteryzują się podobnymi ocenami.Jednocześnie jednak odpowiedzi respondentów wskazują, że kontrowersje może budzić kluczowy zapis regulacji, zgodnie z którym dodatkowe dziewięć tygodni urlopu rodzicielskiego musi być wykorzystane przez ojca, bez możliwości przeniesienia na matkę. Takie rozwiązanie pozytywnie odbiera 45% respondentów posiadających dzieci. Co szczególnie interesujące, za wspomnianym rozwiązaniem częściej opowiadają się mężczyźni (48%) niż kobiety (42%). Wśród grup wiekowych nieco częściej od innych pozytywnie do tego zapisu odnoszą się osoby między 35. a 44. rokiem życia (47%).Bardziej pozytywnie natomiast pracujący rodzice odnoszą się do innej regulacji uwzględnionej w nowelizacji, czyli ograniczenia czasu na wykorzystanie 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego do pierwszych 12 miesięcy od momentu narodzin dziecka. Dotychczas ojciec miał na to 24 miesiące. Takie zminy w Kodeksie pracy pozytywnie odbiera 68% respondentów. Nieco częściej przychylnie odnoszą się do niego kobiety (70%).Prawdopodobnie dlatego, że nowy kształt przepisów pozwala na większe wsparcie opiekuńczej roli matki w najbardziej angażującym, niemowlęcym okresie rozwoju dziecka. Takiego efektu wprowadzenia przepisu spodziewa się 67% badanych rodziców.Odpowiedzi respondentów wskazują, że znacząca część badanych ma mieszane odczucia wobec części założeń nowych regulacji, mimo ogólnego pozytywnego odbioru ich wprowadzenia. Jednak nie ulega wątpliwości, że większość ojców i matek uczestniczących w badaniu dostrzega potencjalny pozytywny wpływ planowanych rozwiązań na sytuację w rodzinach.Ponad ¾ ojców i matek zgadza się z tezą, że dłuższe urlopy rodzicielskie dedykowane dla mężczyzn mogą realnie wpłynąć na ich większe zaangażowanie się w wychowywanie dzieci. Przekładać się to może także na realne wsparcie matek i odciążenie ich w części obowiązków rodzicielskich.Zmiany w Kodeksie pracy są niewątpliwie istotnym narzędziem, dającym bodziec do pozytywnych zmian. Jednak badani zgadzają się, że realne wsparcie pracujących rodziców w bardziej zbalansowanym podziale obowiązków wymaga znacznie szerzej zakrojonych działań. Aż 6 na 10 badanych uważa bowiem, że nowe regulacje to pozytywny krok, który jednak nie rozwiąże w pełni zbyt małego zaangażowania ojców w wychowanie dzieci. Podobną opinię mają zarówno badani mężczyźni, jak i kobiety.Według polskiego prawa urlop dla rodziców wynosi 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Jeśli rodzice posiadają więcej niż jedno dziecko, wówczas urlop rodzicielski jest wydłużony do 43 tygodni. Jaka jego część według respondentów powinna być wykorzystywana przez ojców?37% rodziców uważa, że mężczyźni powinni brać maksymalnie ¼ całego urlopu przysługującego rodzicom. Co jednak jeszcze bardziej ciekawe, niemal tyle samo respondentów chciałoby, by korzystali oni z od ¼ do nawet połowy przysługującego prawem urlopu. Po 14% badanych jest niezdecydowanych lub postuluje, by Panowie brali więcej urlopu rodzicielskiego od matek.W kontekście faktycznego podziału urlopów rodzicielskich w Polsce zaskakują odpowiedzi mężczyzn. Wśród badanych ojców aż 59% chciałoby móc brać przynajmniej ponad ¼ urlopu rodzicielskiego przynależnego obojgu partnerom. Skąd biorą się tak duże rozbieżności między deklaracjami ojców, a ich faktycznym udziałem w urlopach rodzicielskich?Jedną z odpowiedzi na zadane pytanie może być nastawienie pracodawców do wspomnianych regulacji. Wśród badanych pracujących ojców co trzeci przyznaje, że spotkał się na rynku pracy z niechęcią lub niezrozumieniem przełożonych wobec brania urlopu ojcowskiego czy rodzicielskiego przez mężczyzn. Jeszcze więcej panów dostrzega ogólne negatywne nastawienie pracodawców do brania urlopów związanych z wychowaniem dziecka przez mężczyzn. O takiej postawie przekonanych jest 53% respondentów.Jednym z głównych celów planowanych regulacji jest, by nowe możliwości ojców pomogły odciążyć kobiety w obowiązkach rodzicielskich, a także wesprzeć ich powrót na rynek pracy czy rozwijanie karier. Badanie Pracuj.pl pokazuje, że Polki rzeczywiście dostrzegają duży potencjał planowanych rozwiązań w tym zakresie.Według aż 83% respondentek mężczyźni w Polsce zbyt rzadko biorą urlopy związane z wychowywaniem dzieci. Niewiele mniej, bo blisko 8 na 10 badanych matek twierdzi, że gdyby ich partner wziął dłuższy urlop rodzicielski, pomógłby on lepiej podzielić się im obowiązkami przy opiece nad potomstwem. W tym kontekście trudno się dziwić, że aż 87% respondentek chciałoby, by ojciec ich dziecka skorzystał z urlopu rodzicielskiego w nowej, planowanej formie, jeśli miałby do tego prawo.Zgodnie z zapowiedziami ustawodawców, planowane przepisy mogą wejść w życie na przełomie I i II kwartału 2023 roku. Ich wprowadzenie niewątpliwie ma szansę stać się ważnym kamieniem milowym na drodze do bardziej różnorodnego, równego podziału obowiązków między matki i ojców.Jednocześnie łączenie roli taty lub mamy z karierą nie zamyka się wyłącznie w formalnych regulacjach. Nowe urlopy rodzicielskie dla ojców to jedno z wielu zagadnień wpływających na sytuację Polaków posiadających dzieci, ich plany zawodowe czy odczucia wobec życia zawodowego. W kolejnych materiałach z serii „Urlopy rodzicielskie. Nowe otwarcie” omówimy opinie pracujących rodziców nt. m.in. wpływu roli rodzica na karierę, stereotypów związanych z rodzicielstwem, doświadczeń matek podczas powrotu na rynek pracy czy łączenia przez rodziców pracy i życia prywatnego.