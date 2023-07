Jak Polacy przyjęli zmiany w Kodeksie pracy?

Serwis kariery LiveCareer Polska prezentuje wyniki badania „Nowe prawo pracy – hit czy kit?”. Jego respondentów zapytano o opinie na temat niedawnych zmian w Kodeksie pracy, na mocy których ustawodawca dokonał implementacji unijnych regulacji dotyczących przejrzystych warunków pracy i work-life balance. Okazuje się, że blisko 4 na 10 badanych nie miało świadomości, że przepisy prawa pracy uległy zmianie.

Przeczytaj także: Kodeks pracy - będą zmiany w duchu "work-life balance"

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co Polacy sądzą o nowym Kodeksie pracy?



Co wiedzą o zmianach w prawie pracy?

Czy znowelizowane przepisy mogą przynieść także negatywne konsekwencje?

Ilu Polaków popiera nowe uprawnienia dla rodziców?

Z psychologicznego punktu widzenia nowe przepisy, które wprowadzają dodatkową ochronę rodziców i kobiet w ciąży, wydają się słuszne. W ten sposób wspieramy zdrowy rozwój dzieci i zwiększamy motywację młodych osób do pracy. Warto jednak pamiętać o drugiej stronie medalu, czyli wyższych kosztach dla pracodawców – komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer i autorka badania. – Skutki tych zmian po raz kolejny najbardziej odczują nie duże korporacje, a małe i średnie przedsiębiorstwa. Za jakiś czas może się więc okazać, że spadnie liczba zawieranych umów o pracę, a osoby w wieku rozrodczym, szczególnie kobiety, będą mniej chętnie zatrudniane – choć tutaj warto pamiętać, że w trakcie rekrutacji pracodawca nie powinien pytać kandydatów o tak delikatne kwestie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ilu Polaków popiera poszczególne nowe przepisy z zakresu prawa pracy? Polakom niezbyt podoba się konieczność każdorazowego zgłaszania zmiany miejsca świadczenia pracy zdalnej Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Nowe przepisy rzadko są doskonałe i tak jest też w tym przypadku. Specjaliści zwracają uwagę, że część istotnych spraw pominięto – np. kwestię przejrzystości płac – a inne mogą nie być stosowane. Przykładowo, dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego w praktyce będzie przeznaczone dla ojca dziecka i jeśli ten go nie wykorzysta, to ten urlop nie przejdzie na matkę, a zwyczajnie przepadnie.

86% Polaków popiera obowiązek informowania wszystkich pracowników o możliwości awansu oraz o wolnych stanowiskach pracy

84% respondentów popiera możliwość wystąpienia do pracodawcy raz w roku z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia

47% ankietowanych przyznaje, że obecny pracodawca nie poinformował ich o zmianie przepisów.

Aż 86% Polaków pozytywnie ocenia zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w kwietniu 2023 roku. Jednocześnie tylko 12% z nas dobrze orientuje się w nowych przepisach, a połowa zna je w ograniczonym zakresie.Jednocześnie okazało się m.in. że przed udziałem w badaniu aż 37% respondentów nie wiedziało o zmianach w prawie pracy (tę odpowiedź wybrało aż 48% ankietowanych do 25. roku życia. Spośród przepisów, o które zapytano w badaniu, największym poparciem respondentów (90%) cieszy się wydłużenie urlopów rodzicielskich dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami powstałymi w trakcie ciąży lub porodu.Polacy popierają też m.in. dodatkową ochronę świeżo upieczonych rodziców przed zwolnieniem z pracy (87%) oraz dodatkowe 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego (85%).Najmniejszym poparciem Polaków cieszy się skrócenie czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego z 24 do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (43%), konieczność każdorazowego uzgadniania z pracodawcą miejsca pracy zdalnej , jeżeli ulega ono zmianie (63%) oraz wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców (63%).Małgorzata Sury, ekspertka kariery LiveCareer, komentuje:Mimo to aż 86% ankietowanych pozytywnie ocenia nowy Kodeks pracy – 89% osób deklarujących poglądy prawicowe i 83% osób o poglądach lewicowych. A 80% respondentów uważa, że zmiany w prawie pracy powinny zostać wprowadzone już wcześniej.Badanie „Nowe prawo pracy – hit czy kit?” z 2023 roku wykazało również, że: