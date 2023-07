Branża IT: znaczny spadek ofert pracy, natrudniej juniorom

U schyłku minionego roku rynek pracy w branży IT nieco się popsuł. Wina za to spoczywała w głównej mierze na inflacji, która skutecznie pochłonęła podwyżki wynagrodzeń oferowanych specom z branży IT. Jak jest teraz? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają dane z najnowszego raportu inhire.io IT Market Snapshot Q2 2023. Oto, do jakich wniosków prowadzą.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką ilość ofert pracy w branży IT zaoferowały w ostatnim czasie zagraniczne firmy?

Które z języków programowania są najpopularniejsze?

Jak duży odsetek pracodawców oferował pracownikom pracę zdalną?

Jakie są średnie stawki dla programistów w poszczególnych miastach Polski?



Kluczowe wnioski z raportu:

W II kwartale roku znacząco spadła liczba ofert pracy skierowanych do branży IT - specjaliści mogli wybierać spośród 18 837 ogłoszeń;

Liczba firm publikujących oferty pracy dla branży IT w stosunku do poprzedniego kwartału zmalała o 27% (2680 pracodawców);

Odsetek ofert pracy zdalnej w porównaniu do Q1 2023 spadł o 2 p.p. i dotyczył 68% wszystkich ofert;

O 32 p.p. w skali roku wzrosła liczba ofert publikowanych przez firmy zagraniczne;

TOP 3 miast, które oferowały najwięcej miejsc pracy nie zmieniła się, pozostawiając w czołówce Warszawę, Kraków i Wrocław;

Najczęściej poszukiwani specjaliści to wciąż Backend Developer, DevOps Engineer oraz Frontend Developer;

Najwyższe stawki w oparciu o umowę o pracę oraz kontrakt B2B oferowano w Łodzi;

Pracodawcy wciąż poszukują głównie Midów (49%) i Seniorów (46%);

W Q2 zanotowano niewielki wzrost pensji oferowany Juniorom;

TOP 3 najpopularniejszych języków programowania nie zmienił się - najwięcej ofert dotyczyło Java, Python i Javascript ;

Stawki dla języków programowania w stosunku do Q1 spadły, wyjątek stanowiły C (+3,8%), C++ (+4%), Swift (+13,9%), Ruby (+5,8%) oraz PHP (+9,3%).

Liczba ogłoszeń dla branży IT najniższa od czasu początku pandemii

Podczas analizy danych z poprzedniego kwartału wydawało się, że liczba ofert w IT wcale nie maleje, a nawet wzrasta. Przyczynę tego zjawiska staraliśmy się dokładnie wyjaśnić w słowie wstępnym do poprzedniego raportu. Nieścisłość, z jaką spotkaliśmy się w Q1 2023 wynikała wprost z praktyk portali rekrutacyjnych, które publikując ogłoszenia dotyczące pracy zdalnej, dodawały je wielokrotnie pod różnymi lokalizacjami, co dawało mylne wrażenie, że ofert jest więcej niż w rzeczywistości. W Q2 jobboardy wróciły do swoich “normalnych praktyk” i wygląda na to, że znów widzimy realny obraz rynku.

Odsetek ofert zdalnych w stosunku do Q1 2023 zmalał o 2 p.p. i dotyczył 68% wszystkich opublikowanych ogłoszeń.

Warszawa z największą liczbą miejsc pracy, jednak najwyższe stawki oferuje Łódź

Podwyżki dla… Juniorów

Praca stacjonarna jest coraz bardziej opłacalna dla juniorów, a w przypadku midów i seniorów poziom zarobków w przypadku pracy stacjonarnej i zdalnej jest coraz bliżej zrównania się.Czy to oznacza, że już czas wrócić do biur? O tak daleko idące wnioski z pewnością bym się nie pokusił, ale warto obserwować ten trend, bowiem może on mieć realne przełożenie zarówno na sytuację firm, jak i kandydatów - dodaje Michał Gąszczyk, CEO inhire.io.

Java, Python i JavaScript wciąż najpopularniejsze

Obraz rynku IT po Q2 2023 w telegraficznym skrócie prezentuje się następująco: Liczba ogłoszeń spadła aż o 43%. Liczba publikujących pracodawców spadła o 27%. Warto również zwrócić uwagę na spadek odsetka ogłoszeń z jawnymi widełkami płacowymi. W porównaniu do poprzedniego kwartału, w tym zakresie zanotowaliśmy spadek z 41% do 36%.

Bazując na naszym doświadczeniu i analizie rynku, wielce prawdopodobne jest, że ma to związek z rodzajem firm, które pozostały na rynku rekrutacyjnym. Obecnie ogłoszenia o pracę publikują głównie duże organizacje, które z kolei znacznie rzadziej podają do publicznej wiadomości informacje o wynagrodzeniu. Po więcej danych, w tym informacje o stawkach dla wybranych technologii z podziałem na poszczególne miasta, zapraszam do treści naszego raportu.

Drugi kwartał roku 2023 nie był dla branży IT tak sprzyjający jak w ostatnim czasie. W Q2 zanotowano spadek liczby ogłoszeń o pracę, które osiągnęły poziom 18 837 ofert. Zmalała również liczba firm publikujących ogłoszenia, takich było jedynie 2680. To najniższy wynik od Q2 2020 roku. Spadł odsetek ofert dotyczących pracy zdalnej.Choć I kwartał roku 2023 pod względem liczby ogłoszeń skierowanych do branży IT był na pierwszy rzut oka korzystny, Q2 diametralnie zmienił sytuację na rynku. W II kwartale roku zanotowano jedynie 18 837 ofert. Zmieniła się również sytuacja liczbowa firm, które publikowały oferty pracy. Tych zanotowano jedynie 2680, co stanowi najniższy wynik od wybuchu pandemii Covid-19 w Q2 2020. Rodzi się pytanie co wpłynęło na zmianę sytuacji? Michał Gąszczyk, CEO inhire.io podkreśla, że:Zmianom uległy również dane dotyczące ofert pracy zdalnej. Ich odsetek w stosunku do Q1 2023 zmalał o 2 p.p. i dotyczył 68% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Spadł również procent ofert z jawną siatką płac. W II kwartale wynagrodzenie podano jedynie w 36%. Wzrosła z kolei liczba ogłoszeń dotyczących ofert zagranicznych. Te w skali roku wzrosły o 32 p.p.Według raportu inhire.io IT Market Snapshot Q2 2023, na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy zmianie uległ również odsetek ofert z możliwością pracy na część etatu. Na początku kwartału wynosił on 0,9%, a z końcem czerwca 0,6%.Mimo wyraźnego spadku liczby ogłoszeń dla branży IT, prym wśród najbardziej poszukujących miast na mapie Polski niezmiennie wiedzie Warszawa (4 917), Kraków (2 503) i Wrocław (2 311). Najmniejszy wybór ogłoszeń mieli specjaliści poszukujący zatrudnienia w Rzeszowie (451), Gdyni (303) oraz Gliwicach (257).Obserwując mapę zarobkową kraju, najwyższe wynagrodzenie oferowano w Łodzi. Zatrudnieni tam specjaliści mogli liczyć na pensję w wysokości około 20 550 PLN brutto w oparciu o umowę o pracę oraz 24 550 PLN netto na kontrakcie B2B. Niewiele niższe stawki oferowano w Rzeszowie (20 270 PLN - umowa o pracę/ 24 250 PLN - kontakt B2B) oraz Katowicach (20 500 PLN - umowa o pracę / 24 000 PLN - kontrakt B2B). Specjaliści IT pracujący w Warszawie zarabiali średnio 18 600 PLN w ramach umowy o pracę i 23 580 PLN w ramach kontraktu B2B. Z kolei najniższe pensje oferowano w Gliwicach. Pułap dochodowy osiągnął w Q2 2023 - w ramach umowy o pracę 17 400 PLN i 21 900 PLN w ramach kontraktu B2B.Według danych pochodzących z najnowszego raportu inhire.io w Q2 2023 na podwyżkę wynagrodzeń mogli liczyć Juniorzy. Pracujący zdalnie otrzymali pensje wyższe o 1 098 PLN (Q2 - 10 165 PLN vs Q1 - 9 067 PLN), z kolei ci, którzy wykonywali swoje obowiązki pracując z biura otrzymali o 1 341 PLN więcej, niż w ubiegłym kwartale (Q2 - 11 658 PLN vs Q1 - 10 317 PLN).Spadek wysokości stawek dotknął tym razem Seniorów i Midów. Najbardziej doświadczeni pracujący zdalnie, otrzymali wynagrodzenie niższe o 153 PLN (Q2 - 27 574 PLN vs Q1 - 27 727 PLN). Niewielką podwyżkę zanotowali z kolei pracownicy stacjonarni (Q2 - 27 048 PLN vs Q1 - 26 964 PLN). Jak wyglądała sytuacja Midów? Średnio doświadczeni pracujący zdalnie zarabiali o 1 090 PLN mniej (Q2 - 20 782 PLN vs Q1 - 21 872 PLN), wykonujący swoje obowiązki z biura otrzymali pensję na średnim poziomie 20 202 PLN (Q1 - 19 840 PLN).Obserwując przekrój procentowy ofert pracy skierowanych do specjalistów IT w zależności od doświadczenia, niewielki wzrost również dotyczył Juniorów 5,4% (Q1 - 5,1%) oraz Seniorów 46% (wzrost o 1 p.p.). Procent ofert skierowanych do Midów uplasował się na poziomie 49%, notując spadek o 1 p.p.).Nie zmienia się pozycja liderów w rankingu na najpopularniejsze języki programowania. W niezmiennej czołówce znajdują się Java (22%), Python (20%) oraz JavaScript (17%). W porównaniu do poprzedniego kwartału, udział ofert pracy dla Pythona wzrosła o 1 p.p. dla JavaScript zmalała o 2 p.p., a odsetek ofert dotyczących Java nie zmienił się.Najmniejszy odsetek ofert niezmiennie dotyczył takich języków programowania, jak Ruby, Scala i Swift (po 1% wszystkich opublikowanych ogłoszeń), Kotlin (2%) oraz C (3%). Stosunek procentowy ofert dla tych języków w porównaniu do Q1 praktycznie nie uległ zmianie.Zmianie uległy również wynagrodzenia w odniesieniu do różnych technologii. Wzrost stawek zanotowano w przypadku takich języków programowania, jak C (+956 PLN), C++ (+1061 PLN ), Swift (+3113 PLN), Ruby (+1511 PLN) oraz PHP (+1789 PLN). Najwyższy spadek o 8% dotyczył Scala, a o 7,5% - Kotlin. Na najwyższe zarobki mogli z kolei liczyć programiści Scala (28 586 PLN), C++ (27 753 PLN) i Ruby (27 736 PLN). Programujący w języku PHP, po podwyżce zarabiali średnio 20 960 PLN.Wśród kluczowych ról II kwartału znaleźli się Backend Developer, DevOps Engineer oraz Frontend Developer. Wśród technologii, które w Q2 2023 były najwyżej wyceniane znalazły się Kubernetes (29 581 PLN), AWS (29 573 PLN) oraz Terraform (29 270 PLN).Analiza inhire.io pokazała również, że w zakresie najlepiej płatnych słów kluczowych, II kwartał roku 2023 nie przyniósł istotnych zmian dla technologii chmurowych i wciąż są one jednymi z najwyżej wycenianych.Jak zauważa Michał Gąszczyk, CEO inhire.io: