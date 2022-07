Branża IT: ofert pracy nie brakuje, także na część etatu

Ofert pracy w IT nie brakuje i raczej brakować nie będzie. Dobitnym tego potwierdzeniem jest najnowszy raport inhire.io - IT Market Snapshot Q2 2022. W bieżącej edycji opracowania jego autorzy po raz pierwszy rzucili światło na propozycje oferujące specjalistom IT pracę na część etatu. Oto, co udało się im ustalić.

Przeczytaj także: Branża IT z rekordem: programiści przebierają w ofertach

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką ilość ofert prac opublikowano dla branży IT w ostatnim czasie?

Które z języków programowania są najpopularniejsze?

Jakie wynagrodzenia oferowano pracownikom w poszczególnych miastach?



W II kwartale 2022 roku opublikowanych zostało 26 419 ofert skierowanych do branży IT, zmniejszając tempo wzrostu do 1,1%;

W stosunku do Q1 2022 roku o 1,3% spadła liczba firm publikujących oferty pracy w IT;

Oferty dotyczące pracy zdalnej dotyczyły 76% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w II kwartale 2022 roku;

Udział ofert zagranicznych wśród wszystkich ogłoszeń wzrósł o 39 p.p.;

Stawki oferowane dla pracujących zdalnie były wyższe niż dla pracowników stacjonarnych;

Warszawa utraciła pozycję lidera jako miasta oferującego najwyższe wynagrodzenie. W Q2 2022 wyższe stawki w oparciu o umowę o pracę i B2B oferowano w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie i Białymstoku;

Wzrosło wynagrodzenie dla specjalistów programujących w językach C, Swift i Ruby;

W II kwartale pracodawcy najczęściej poszukiwali Backend Developerów, Front-end Developerów i Devops Engineerów;

W czerwcu 2022 roku oferty dotyczące zatrudnienia na część etatu osiągnęły pułap 1,4% wszystkich opublikowanych ogłoszeń;

Najwięcej ofert dotyczyło pracy dla Midów i Seniorów;

Rośnie zapotrzebowanie na chmurę, co widać w liczbie ogłoszeń uwzględniających technologie chmurowe.

Popularność pracy zdalnej stale rośnie

Coraz częściej obserwujemy tendencję poszukiwania przez specjalistów IT ofert na część etatu. Popyt na taką formę współpracy wśród programistów rośnie. W ubiegłym roku tego typu oferty stanowiły jedynie 0,4% wszystkich ofert. Pod koniec Q2 ich liczba wzrosła i stanowiła już 1,4%. Patrząc na wynik z perspektywy punktów procentowych, nie wydaje się on spektakularny. Jednak, jeśli popatrzymy na bezwzględną liczbę ofert, to obserwujemy ich trzykrotny wzrost i istotną zmianę trendu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział ofert zdalnych we wszystkich ogłoszeniach Coraz częściej obserwujemy tendencję poszukiwania przez specjalistów IT ofert na część etatu Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Warszawa, Kraków i Wrocław z największą liczbą ofert pracy

W drugim kwartale 2022 roku zauważyliśmy spadek liczby ofert pracy w tych lokalizacjach, które znajdowały się i - mimo spadków - wciąż znajdują w czołówce miast z największą ofertą miejsc pracy dla specjalistów IT. Prawdopodobnie powodem tej sytuacji jest wzrost liczby ofert pracy zdalnej, która nie odnosi się do konkretnej lokalizacji. W II kwartale br. oferty związane z pracą zdalną wzrosły o 3 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem.- podkreślił Michał Gąszczyk, CEO inhire.io.

Warszawa przestała być liderem w wysokości oferowanego wynagrodzenia

Backend Developer, Front-end Developer i Devops Engineer - poszukiwani

Scala wciąż najlepiej opłacanym językiem programowania

Kluczowe wnioski z raportu:W drugim kwartale 2022 roku ogłoszenia do specjalistów branży IT opublikowało 3 915 firm. W stosunku do Q1 zanotowano w tym obszarze spadek o 1,3%. Specjaliści mogli wybierać spośród 26 419 ofert. W stosunku do I kwartału, mimo wyraźnego zahamowania tempa publikacji, liczba ofert opublikowanych w Q2 wzrosła o 1,1%. Odsetek ofert zawierających widełki płacowe identycznie jak w Q1 zatrzymał się na 40%. Nie zmieniła się pozycja pracy zdalnej, która wciąż jest wysoce pożądana w branży IT. Pośród ponad 26 tys. ogłoszeń, 76% z nich dotyczyła właśnie tej formy zatrudnienia.W najnowszym raporcie inhire.io IT MARKET SNAPSHOT Q2 2022 znalazły się również zupełnie nowe dane. Pierwsze z nich dotyczą udziału ogłoszeń zamieszczonych przez zagranicznych pracodawców. Ich liczba rośnie wraz ze wzrostem liczby publikowanych ogłoszeń. Kolejnym novum są również dane dotyczące ofert pracy na część etatu. Z końcem czerwca 2022 roku ich liczba stanowiła 1,4% ogłoszeń. Jak zauważył Michał Gąszczyk, CEO inhire.io:Niezmiennie najwięcej ofert pracy skierowanych do specjalistów IT dotyczy pracy w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Choć w porównaniu do Q1 (7 304 oferty) liczba ofert dotyczących Warszawy spadła, stolica wciąż znajduje się na czele miast, oferujących największy wybór miejsc pracy (6 526 ofert). Na drugim miejscu, podobnie jak w Q1 (3 968 ofert) znalazł się Kraków, gdzie zaoferowano 3 634 miejsc pracy. Kolejne miejsca zajęły takie miasta jak: Wrocław (Q1 - 3 564/ Q2 - 3 239), Gdańsk (Q1 - 1 933/ Q2 - 1 888), Poznań (Q1 - 1 835/ Q2 - 1 781 ) i Katowice (Q1 - 1 412/ Q2 - 1 425). Najmniejsza liczba opublikowanych ofert dotyczyła Białegostoku (Q1- 575/ Q2 - 586), Gdyni (Q1 - 393/ Q2 - 396) i Gliwic (Q1 - 409/ Q2 - 381).NIezmiennie pracodawcy najczęściej poszukują Midów (48,94%) i Seniorów (40, 34%). W porównaniu do pierwszego kwartału roku. W stosunku do Q1 liczba ofert skierowanych najbardziej i średnio doświadczonych specjalistów zmalała. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do Juniorów, których oferty stanowiły w ubiegłym kwartale stanowiły jedynie 10,72%.Analizując dane z raportu IT MARKET SNAPSHOT Q2 widać kolejny wzrost oferowanych stawek dla wszystkich poziomów doświadczenia. Nadal na większe zarobki mogą liczyć specjaliści zatrudnieni w oparciu o kontrakt B2B.Największe stawki wciąż oferowane są Seniorom, którzy pracując zdalnie mogą liczyć na wynagrodzenie na poziomie 26 808 PLN. (Q1 - 25 659 PLN), pracując stacjonarnie na 25 344 PLN (Q1 - 24 551 PLN. Również w wynagrodzeniu Midów zarejestrowano wzrost stawek. Pracując zdalnie mogli oni liczyć na pensję w wysokości 20 941 PLN (Q1 - 20 355 PLN), stacjonarnie na 20 018 PLN (Q1 - 18 628 PLN). Najmniej doświadczeni pracujący zdalnie mogli osiągnąć pensję w wysokości 10 860 PLN (Q1 - 10 577 PLN), stacjonarnie 9 364 PLN (Q1 - 9 585 PLN).Zmieniła się również pozycja lidera w sferze najwyższych stawek w odniesieniu do miast, którym jeszcze do niedawna była Warszawa, która zajmowała pierwsze miejsce w tym zestawieniu od 2021 roku. Obecnie na najwyższe stawki mogą liczyć specjaliści poszukujący pracy w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie i Białymstoku.W Q2 2022 najczęściej poszukiwanymi rolami był Backend Developer, Front-end Developer i Devops Engineer. Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy liczba ofert dotyczących roli Devops Engineer oscylowała pomiędzy 1500, a niemal 1800 ogłoszeń. W przypadku Front-end Developera - 1800, a 2500 ofert. Najwięcej miejsc pracy oferowano Backened Developerovi od 3000 do niemal 4000 ofert pracy.Analizując dane zawarte w raporcie IT Market Snapshot Q2 pracodawcy najczęściej poszukują specjalistów programujących w JavaScript (23%), Java (19%), Python (16%) i TypeScript (13%). Najmniejszy wybór ofert mają programiści posługujący się Ruby (1%), Scala (2%) i Swift (2%).Niezmiennie jednak to właśnie programiści programujący w języku Scala mogą liczyć na najwyższe stawki, które w tym kwartale wynosiły nawet 27 141 PLN (Q1 - 25 847 PLN). Na kolejnym miejscu znalazły się Java - 25 498 PLN (Q1 - 23 269 PLN) oraz Swift - 25 498 PLN (Q1 - 22 180 PLN). Najniżej wycenianymi językami programowania w II kwartale były JavaScript - 21 865 PLN (Q1 - 20 827 PLN), C# - 20 847 PLN (Q1 - 20 145 PLN) i PHP - 17 989 PLN (Q1 - 17 468 PLN). Największy wzrost wynagrodzenia w Q2 zanotowano w przypadku C (15,9%), Swift (15%) oraz Ruby (13,3%).W najnowszym raporcie inhire.io znalazł się również monitoring ofert związanych z zapotrzebowaniem na chmurę. Z danych wynika, że bezwzględna liczba ogłoszeń związanych z technologią cloudową znacząco wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku (czerwiec 2021 - 1129/ czerwiec 2022 - 2603).