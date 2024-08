Branża IT: ofert nie brakuje, praca zdalna najlepiej opłacana

Serwis inhire.io zaprezentował raport podsumowujący sytuację panującą na rynku pracy IT w drugim kwartale bieżącego roku. IT Market Snapshot Q2 2024 dostarcza nam wiedzy na temat kluczowych kwestii, w tym m.in. liczby ofert pracy, oferowanych wynagrodzeń czy umiejętności, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużo pracy oferuje branża IT?

Których specjalistów pracodawcy potrzebują najbardziej?

Jakie rodzaje umów dominują w sektorze IT?

Mimo niewielkiego spadku liczby ofert (obecnie 33 839 w porównaniu do około 35 000 w poprzednim kwartale), rynek ogłoszeń pozostaje stabilny– podsumowuje Michał Gąszczyk, CEO, inhire.io.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ArthurHidden na Freepik Nie brakuje ofert pracy w IT W drugim kwartale 2024 roku odnotowano 33 839 ofert pracy w sektorze IT, co stanowi niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym było ich około 1000 więcej.

Najbardziej poszukiwani byli specjaliści na poziomie Mid, którym dedykowano 57% ogłoszeń. To jasno wskazuje, że firmy najczęściej potrzebują pracowników z kilkuletnim doświadczeniem, którzy posiadają już solidne umiejętności, ale nadal są otwarci na rozwój i zdobywanie nowych kompetencji. Nie jest to jednak standard w każdej firmie. W branży bankowej sektora IT nadal największe zapotrzebowanie odnotowuje się na profile wysokie, seniorskie oraz liderskie - komentuje wyniki raportu Małgorzata Pachlińska, Recruiter, Commerzbank

Kluczowe wyniki Raportu:

Liczba ofert pracy: W drugim kwartale 2024 roku odnotowano 33 839 ofert pracy w sektorze IT, co stanowi niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym było ich około 1000 więcej.

W drugim kwartale 2024 roku odnotowano 33 839 ofert pracy w sektorze IT, co stanowi niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym było ich około 1000 więcej. Liczba pracodawców: Na rynku aktywnie rekrutuje 3825 pracodawców, co pokazuje nieznaczną redukcję w porównaniu do wcześniejszego okresu i nadal wskazuje na podobną jak w Q1 aktywność rekrutacyjną.

Na rynku aktywnie rekrutuje 3825 pracodawców, co pokazuje nieznaczną redukcję w porównaniu do wcześniejszego okresu i nadal wskazuje na podobną jak w Q1 aktywność rekrutacyjną. Rodzaje umów: Umowy o pracę (UoP) dominują w ofertach - znajdziemy ich w 66% ogłoszeń, natomiast kontrakty B2B to 56% wszystkich propozycji.

Umowy o pracę (UoP) dominują w ofertach - znajdziemy ich w 66% ogłoszeń, natomiast kontrakty B2B to 56% wszystkich propozycji. Tryby pracy: Praca w modelu hybrydowym jest oferowana najczęściej (51%), podczas gdy praca zdalna stanowi 27%, a z biura jedynie 16%.

Praca w modelu hybrydowym jest oferowana najczęściej (51%), podczas gdy praca zdalna stanowi 27%, a z biura jedynie 16%. Zarobki: Średnie wynagrodzenie w sektorze IT w Polsce wynosi 16 935 PLN brutto na UoP oraz 20 815 PLN netto na B2B, przy czym specjaliści pracujący zdalnie zarabiają najwięcej.

Średnie wynagrodzenie w sektorze IT w Polsce wynosi 16 935 PLN brutto na UoP oraz 20 815 PLN netto na B2B, przy czym specjaliści pracujący zdalnie zarabiają najwięcej. Najlepiej opłacane role: W drugim kwartale najlepiej opłacanymi stanowiskami były IT Architect, Security, Big Data, Data Scientist i SAP-ERP.

W drugim kwartale najlepiej opłacanymi stanowiskami były IT Architect, Security, Big Data, Data Scientist i SAP-ERP. Najbardziej poszukiwane umiejętności: Największe zapotrzebowanie jest na specjalistów Backend oraz IT Admin, a wśród języków programowania najczęściej poszukiwano specjalistów znających SQL, Pythona i Javę.

Największe zapotrzebowanie jest na specjalistów Backend oraz IT Admin, a wśród języków programowania najczęściej poszukiwano specjalistów znających SQL, Pythona i Javę. Technologie chmurowe oraz AI: Ofert pracy związanych z technologiami chmurowymi było 7656 (23% rynku), z najpopularniejszymi technologiami Azure, AWS i GCP, natomiast oferty związane z AI to 1023 ogłoszeń (3% rynku), wśród których najczęściej pojawiały się frazy: ML, AI, Pytorch, Tenserflow i NLP.

