Branża IT najatrakcyjniejszym miejscem pracy wg Polaków

Branża IT uważana jest przez Polaków za najatrakcyjniejsze miejsce pracy - wynika z najnowszego badania Randstad Employer Brand Research. Na podium tegorocznego rankingu znalazły się także sektor motoryzacyjny oraz produkcji komponentów motoryzacyjnych.

Sektor IT zawsze postrzegany był przez kandydatów przez pryzmat atrakcyjnej siatki wynagrodzeń. I choć z rynku dochodzą sygnały, że koniunktura w tym sektorze nieco osłabła: ogłoszeń o pracę jest mniej, a bywa także, że redukowane są etaty, to jednak wynagrodzenia, szczególnie oferowane doświadczonym profesjonalistom, pozostają silnym motywatorem. Duża atrakcyjność sektora IT w oczach pracowników ma też z pewnością związek z perspektywami, jakie roztacza przed nim spektakularny rozwój nowych stanowisk związanych z narzędziami AI – mówi Beata Wolska, ekspertka rynku pracy Randstad Polska.

Co zdecydowało o atrakcyjności branż?

Atrakcyjność branż z perspektywy różnych pokoleń

W tegorocznym badaniu aż 51 proc. ankietowanych uznało sektor IT za najatrakcyjniejsze miejsce pracy. Branża IT awansowała z 8. miejsca w ubiegłym roku na pozycję lidera. Ubiegłoroczny lider - sektor motoryzacyjny zajął drugie miejsce na podium z 50 proc. wskazań. Trzecią najczęściej wskazywaną branżą był pokrewny mu obszar produkcji komponentów motoryzacyjnych (49 proc.).Atrakcyjność danej branży ankietowani wskazywali w badaniu na podstawie czynników ocenianych w skali 1-5: od najbardziej do najmniej docenianych w danej branży.Pomimo mniejszej skali nowych rekrutacji, a nawet ograniczeń w zatrudnieniu w sektorze IT , z perspektywy wszystkich badanych to wciąż branża oferująca warunki, które przyciągają kandydatów. Wśród najbardziej cenionych w jej przypadku czynników są m.in. dobra sytuacja finansowa sektora i możliwości rozwoju kariery. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wiemy też, że na wyobraźnię pracowników działają przeciętne płace w tej branży.Listę 25 najbardziej docenianych branż zamykają natomiast pracodawcy z sektora handlu detalicznego (35 proc.), sprzedaży hurtowej (32 proc.) oraz utrzymania czystości (29 proc.).Trzy najlepiej oceniane sektory poza dobrą sytuacją finansową wyróżniała też możliwość rozwoju kariery. Branżę komponentów motoryzacyjnych dodatkowo charakteryzowała bardzo dobra reputacja firm działających w tym sektorze.Na dobrą reputację firm respondenci zwracali też uwagę szczególnie w przypadku sektorów: chemicznego, medycznego, farmaceutycznego czy kosmetycznego. Z kolei za dogodną lokalizację pracownicy docenili szczególnie firmy z sektora handlu detalicznego oraz utrzymania czystości, a za przyjazną atmosferę pracy – branżę ochrony.Na ocenę sektorów ma też wpływ wiek pracowników. Najstarsze pokolenie powojennego wyżu demograficznego za najbardziej atrakcyjne uważa firmy działające w obszarach: IT (47 proc.), handlu detalicznego oraz medycyny (po 38 proc.).Pokolenie X wskazuje przede wszystkim branże: motoryzacyjną (52 proc.), IT (50 proc.) oraz komponentów motoryzacyjnych (49 proc.).Respondenci z generacji millenialsów wymieniają sektory: motoryzacyjny (52 proc.), IT (51 proc.) oraz farmaceutyczny i kosmetyczny (49 proc.).Natomiast najmłodsze osoby na rynku pracy, czyli pokolenie Z (ur. 1997-2012) preferują firmy działające w sektorach motoryzacyjnym (56 proc.), papierniczym i drzewnym (55 proc.), a także elektronicznym i elektrotechnicznym (54 proc.). Branża IT w tej grupie plasuje się dopiero na 9. miejscu.