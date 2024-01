Praca w IT: koniec eldorado i wysokich zarobków?

Jeszcze do niedawna rynek pracy w branży IT mógł uchodzić za lidera i to zarówno pod względem ilości ofert pracy dla specjalistów, jak i wysokości oferowanych zarobków. Miniony rok przyniósł jednak spowolnienie, czego wyrazem był chociażby 26-procentowy spadek ogłoszeń przy 54-procentowym wzroście ilości kandydatur - wynika ze wspólnego raportu "Co z tym eldorado", autorstwa Just Join IT oraz Experis. I wprawdzie zarobki rosły, to jednak zaspokojenie oczekiwań pracowników może być w tym zakresie dość trudne.

Rynek pracy IT w 2023: optymalizacje, niepewność i rozwój AI

Programiści chcieliby zarabiać o 30% więcej

Gospodarka pozytywnie odpowiada na zachodzące zmiany polityczne w Polsce i odmrożenie Krajowego Planu Odbudowy, wydaje się również, że największy wróg wzrostu, czyli inflacja, osiągnęła już swój szczyt i będzie słabnąć. To wszystko powinno pomóc lokalnym firmom wrócić do koniecznych inwestycji w zastopowane projekty IT. Nastroje za Oceanem również stanowią dobry prognostyk dla inwestycji zagranicznych - komentuje.

Ostatnie miesiące pokazują, że pomimo wielu zawirowań, rynek pracy nad Wisłą stabilizuje się. Dane ManpowerGroup wskazują, że już drugi kwartał z rzędu prognozy rekrutacyjne są pozytywne i oscylują wokół poziomu +18 proc. To jasny sygnał wskazujący na optymizm pracodawców - podkreśla.



W 2024 roku spodziewamy się utrzymania dotychczasowego krajobrazu rynku z nieznacznym odbiciem. Prognozujemy stabilny wzrost zatrudnienia w sektorze z utrzymującym się trendem poszukiwania doświadczonych specjalistów - dodaje Agnieszka Grzybowska, IT Recruitment Team Manager w Experis.

Zarobki w IT rosną…

W 2024 roku programiści będą musieli wykazać się nie tyle znajomością nowych języków czy frameworków, a rozwojem w kierunku korzystania i tworzenia narzędzi AI, dzięki czemu poprawią swoją produktywność. Spodziewam się, że praktyczna wiedza z obszaru AI na stałe wejdzie w zakres ich obowiązków - powiedział Piotr Durlej, Head of Product Just Join IT.

…ale apetyt branży jest znacznie większy

Rok 2023 był zdecydowanie trudniejszy dla rynku pracy w IT niż jego poprzednik, a jego pierwsze miesiące upłynęły pod znakiem optymalizacji i grupowych zwolnień u technologicznych gigantów. To przełożyło się - w ocenie różnych ekspertów mniej lub bardziej - na sytuację w Polsce. Jednocześnie był to rok szalejącej inflacji i boomu na AI, której praktyczne przełożenie na pracę specjalistów IT nie jest jeszcze do końca znane.Według raportu Just Join IT “Co z tym eldorado”, który powstał we współpracy z firmą Experis, liczba ofert pracy dla programistów i innych specjalistów IT zmniejszyła się o 26 proc. przy jednoczesnym wzroście konkurencji. Liczba aplikacji na ogłoszenia o pracę wzrosła o 54 proc. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się osoby dopiero wchodzące na rynek pracy. Spośród blisko 130 000 ogłoszeń opublikowanych na Just Join IT w 2023 r., oferty dla juniorów stanowiły zaledwie 5 proc.Co czeka rynek w 2024 r.? Piotr Durlej, Head of Product w Just Join IT uważa, że prognozy napawają optymizmem.Podobnego zdania jest Tomasz Walenczak, Managing Director ManpowerGroup Polska, do której należy marka Experis, główny partner raportu:W raporcie “Co z tym eldorado” przedstawiono szczegółowe dane na temat wynagrodzeń w branży IT w 2023 r. - zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w podziale na 23 specjalizacje. Mediany wynagrodzeń z wszystkich ofert w podziale na seniority wzrosły o 3-7,6 proc. rdr, co jednak oznacza spadek dynamiki aż o 13-20 p.p. względem porównania z lat 2021-2022.Na największy wzrost płac mogli liczyć seniorzy zatrudnieni na umowę o pracę, gdzie mediana wyniosła 21 000 zł brutto. Ich koledzy pracujący na kontraktach B2B otrzymywali miesięcznie ok. 24 000 zł netto. Suma górnych widełek ze wszystkich ofert opublikowanych na Just Join IT w 2023 roku wyniosła 617 mln złotych.Wzrost wynagrodzeń w sektorze IT w 2023 r. odzwierciedla dynamikę zmian w branży. IT wciąż pozostaje branżą z jednym z najbardziej konkurencyjnych pakietów wynagrodzeń - komentuje Justyna Krzewska, HR Generalist w Just Join IT, RocketJobs.pl i Hello HR i dodaje, że wyzwanie, które stoi przed juniorami będzie łatwiejsze do pokonania dzięki elastycznemu podejściu do rozwoju i postawieniu na specjalizację w niszach technologicznych.Choć w ogólnej analizie zarobków widać wzrosty na każdym poziomie seniority, mediany oferowanych wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach przedstawiają nieco inny obraz. Wynika z nich, że istnieją obszary i języki programowania, takie jak cyberbezpieczeństwo czy Scala, w których wynagrodzenia znacznie spadły: na UoP odpowiednio o 13 i 21 proc. Z kolei osoby specjalizujące się w systemach ERP mogły liczyć na 20 proc. wzrost stawek w ogłoszeniach rok do roku. Na B2B spadki nie są już tak drastyczne, a największy wzrost - o 23,8 proc. - zaliczyli programiści Golanga.Oprócz analizy widełek płacowych z ofert pracy, w ramach raportu przeprowadzono badanie na grupie ponad 4000 osób pracujących w IT, w którym zapytano o realne i oczekiwane zarobki. Jak się okazuje, w większości realne wynagrodzenia są niższe od ofert podawanych przez pracodawców w ogłoszeniach od ok. 5 do nawet 50 proc.! Istnieją jednak takie specjalizacje jak GameDev czy Data, gdzie płaci się realnie więcej niż podaje w widełkach na rekrutacji.Zapytani o to, czy ich zarobki wzrosły w 2023 roku, 70% ankietowanych wskazało, że tak. Co trzecia osoba spośród tych, które odpowiedziały pozytywnie na pierwsze pytanie, podała, że ich pensja zwiększyła się o minimum 20-proc. Zarobki 25 proc. badanych pozostały bez zmian, a 3,5 proc. musiało się liczyć ze spadkiem wynagrodzenia w porównaniu z 2022 rokiem.Czy skoro pracownicy branży zarabiają coraz więcej, mogą mówić o tym, że mają eldorado? Otóż nie. Wynagrodzenia w Polsce są wciąż nieporównywalnie mniejsze od zarobków zachodnich, czego odzwierciedleniem są oczekiwania polskich specjalistów IT. Z badania wynika, że jedynie garstka uznaje swoje zarobki na adekwatne do roli i umiejętności. Lwia część wskazuje zaś, że oczekiwałaby zarobków od 5 do nawet 30 proc. większych od realnych.