Najpopularniejsze marki w Polsce 2023: Allegro, Rossmann i Lidl

Allegro, Rossmann, Lidl to liderzy najnowszego rankingu YouGov Best Brands autorstwa agencji badawczej Inquiry. Ranking prezentuje marki najbardziej popularne wśród konsumentów w Polsce w 2023 roku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które marki są najbardziej popularne wśród konsumentów w Polsce?

Jakie są najprężniej rozwijające się marki?



Na liście YouGov Best Brands znajdują się marki, które od lat konsekwentnie pracują nad swoim wizerunkiem i relacją z konsumentami. Jednak zestawienie Top Improvers pokazuje, że marketerzy mają za sobą trudny rok. Nikt nie osiągnął spektakularnego sukcesu, a wiele marek odnotowało duże spadki. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Inquiry.

Ranking Yougov Best Brands powstał na podstawie indeksu YouGov BrandIndex. Jest on miarą całościowej kondycji marki obliczonej z następujących wskaźników: ogólnej opinii, oceny jakości, wartości, satysfakcji, rekomendacji i reputacji jako pracodawcy. W ciągu roku zbieramy dane z wielu tysięcy ankiet realizowanych dla kilkuset marek obecnych na naszym rynku.W tym roku przedstawiamy zestawienie TOP 10 najsilniejszych marek oraz TOP Improvers – listę firm, które znacząco poprawiły swój wynik w porównaniu z ubiegłym rokiem.W Polsce trzy pierwsze miejsca rankinguzajmują marki Allegro, Rossmann i Lidl. Tuż poza podium, z różnicą zaledwie 0,2 p.p., znalazł się E. Wedel. Bardzo dobre wyniki odnotowały marki Winiary, Blik, Lubella, Tymbark, Żywiec Zdrój i Adidas.Rankingprezentuje firmy, które osiągnęły najwyższy wzrost wyników w stosunku do roku ubiegłego. W czołowej trójce znalazły się marki Action, Erli, Revolut. Poza podium mamy marki Dealz i Blik, a na dalszych miejscach PayPo, Kia, Vinted, a na ostatnich miejscach w TOP 10 Dino i Fiat (ex aequo) oraz Google Pay i Aldi (także ex aequo).Trzeba przy tym zauważyć, że wśród setek marek monitorowanych przez Inquiry w badaniu YouGov BrandIndex, w tym roku tylko nieliczne zanotowały wzrost, jeśli chodzi o siłę marki i pozycję na rynku. Rok 2023 upłynął pod znakiem ograniczonych budżetów marketingowych, a to przełożyło się na słabe wyniki bardzo wielu marek w naszym badaniu.