Smartfony i operatorzy komórkowi w Top Marka 2020. Kto liderem?

Pandemia nie pozostaje bez wpływu na marki i ich możliwości w zakresie docierania od odbiorców. Niektóre brandy dostrzegają na tym polu potężne problemy. Nie dotyczą one jednak ani firm wyspecjalizowanych w produkcji smartfonów, ani też operatorów komórkowych. Obie te branże, po chwilowych zawirowaniach, zdołały wrócić na dotychczasowe tory i nadal udaje się im skutecznie docierać do odbiorców. Potwierdzają to doniesienia płynące z najnowszego z rankingu Top Marka 2020.

3 wskaźniki, które decydują ostatecznie o sile marki:

Impact – dotarcie wzmianki o marce w oparciu o dane o konsumpcji medium. Indeks sentymentu – współczynnik oparty na wydźwięku; odzwierciedla udział publikacji pozytywnych, neutralnych i negatywnych w całości przekazu o danej marce: im wyższy, tym lepszy. Siła marki – ostateczna wartość decydująca o miejscu w rankingu; jest indeksem kilku zmiennych świadczących zarówno o liczbie kontaktów odbiorców z marką, jak i jakościowej ocenie komunikatu.

Smartfony wysoko w Top 500



Zestawienie najsilniejszych medialnie marek tego sektora może wskazywać, że iPhone straci ostatecznie pozycję lidera w innowacjach na rynku smartfonów – komentuje Antoni von Hake, analityk mediów w PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Pierwsze miejsce zajął w nim Samsung, który przykuł uwagę dziennikarzy i użytkowników premierą kolejnych modeli urządzeń Galaxy: S20, S20+ oraz S20 Ultra.



Operatorzy komórkowi, czyli wiodący wizerunek Plusa

Operatorzy komórkowi wymieniani są zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Na liczbę wzmianek wpływa też ich aktywność sponsorska: w przypadku Plusa wspieranie PlusLigi, w przypadku Orange – Orange Warsaw Festivalu i Openera – komentuje Kamil Wyszomirski, starszy analityk mediów w PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top 5 marek branży telekomunikacja, Top Marka 2020 Siła marki Plus, która zwyciężyła w branży, wyceniona została na 5 676 778 punktów. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przed nami wyniki Top Marka 2020. Na potrzeby najnowszej odsłony rankingu jego autorzy – magazyn „Press” i agencja informacyjna „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” – wzięli na warsztat 2 mln tekstów prasowych, 15 mln internetowych i 80 mln postów w mediach społecznościowych. Ich analiza potwierdziła, że zarówno producenci smartfonów, jak i operatorzy komórkowi radzili sobie w mediach całkiem dobrze.Laur pierwszeństwa w kategorii Smartfony przypadł Samsungowi, który zgromadził 2 548 867 punktów. Niewielką różnicą wyprzedził on iPhone’a, który uzyskał 2 485 506 pkt., choć ten odnotował prawie trzykrotnie wyższą liczbę publikacji, jak i nieco większy impact. Na podium znalazł się także Huawei, który uzyskał 2 293 148 pkt. oraz odnotował więcej publikacji niż medialny zwycięzca w branży. Kolejne pozycje w sektorze smartfonów zajęły marki Xiaomi – 1 237 505 pkt. oraz LG – 606 435 pkt. i najwyższy indeks sentymentu – 3,88.Trzy pierwsze marki znalazły się w pierwszej pięćdziesiątce rankingu, odpowiednio na miejscach 38., 40. i 49.W materiałach na temat Top 5 przeważały wzmianki produktowe. W social media najchętniej dyskutowano o iPhone (97,2 proc. przekazu), Xiaomi (94,4 proc.) i Huawei (93 proc.). W prasie i internecie odnotowano najwięcej doniesień na temat LG (0,9 i 23,9 proc. przekazu).Top 10 smartfonów w badaniu Top Marka uzupełniły: Motorola - 560 010 pkt., Honor - 522 943 pkt., Nokia - 329 798 pkt., Google Pixel - 276 505 pkt. i Sony Xperia - 221 531 pkt. Publikacje na temat marki Honor wykazały bardzo wysoki, drugi w całym rankingu indeks sentymentu – 4,44.Nowe modele smartfonów oraz oferty to najczęstszy kontekst, w jakim w mediach pojawiały się marki telekomunikacyjne.W rezultacie siłę marki Plus, która zwyciężyła w segmencie operatorów komórkowych, wyceniono na 5 676 778 punktów. Złożyły się na to zarówno wynik impaktu – 1 823 584 425, jak i duża liczba publikacji – 245 694. Na 2. miejscu uplasował się Orange z wynikiem 3 598 130 pkt. Marka odnotowała wyższy niż lider indeks sentymentu – 3,29. Trzecia lokata należała do marki Play. Jej siłę oszacowano na 2 581 806 pkt.W pierwszej piątce znalazły się także T-Mobile z wynikiem 2 064 520 pkt. oraz Virgin Mobile – 224 908 pkt.Do topowej dziesiątki sektora weszli także: Heyah - 167 226 pkt., Nju Mobile - 166 822 pkt., Plush - 137 668 pkt., Premium Mobile - 93 099 pkt. oraz a2mobile - 41 557 pkt.