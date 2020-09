KRD: w czasie home office długi firm wobec telekomów urosły o 46 mln zł

Od lutego do lipca br., długi firm wobec telekomów wzrosły o przeszło 46 mln zł, osiągając tym samym poziom blisko 364 mln zł - wynika ze statystyk prowadzonych przez KRD. Wszystko to stało się w sytuacji, gdy po telefony służbowe sięgano znacznie częściej niż wcześniej. Największe problemy z rachunkami za telefon dotyczą jednoosobowych działalności gospodarczych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. anyaberkut - Fotolia.com Długi firm wobec telekomów wzrosły Epidemia wydłużyła służbowe rozmowy nawet o 4 godziny.

Wraz z pojawieniem się w naszym kraju pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem znaczącej przeminie uległ styl pracy Polaków. Gros z nas niemal z dnia na dzień zostało przeniesionych na home office . To automatycznie również oznaczało poświęcenie znacznie większej ilości godzin na rozmowy telefoniczne.Wyraźnie obrazują to zaprezentowane właśnie wyniki badania KRD. Okazuje się, że jeszcze przed pandemią telefonu w celach służbowych używaliśmy najczęściej:Jeżeli chodzi natomiast o czas pracy online, to wyglądało to następująco:Wybuch pandemii nieco zmienił te statystyki. Z badania zrealizowanego przez KRD wynika bowiem, że wśród osób, które zauważyły zwiększony czas rozmów telefonicznych w godzinach pracy, 36% deklaruje, że wydłużył się on o mniej niż godzinę. 27% rozmawia od 1 do 2 godzin dłużej, a 14% ponad 2 do 4 godzin. Niemal jedna czwarta wszystkich (23%) spędza teraz z telefonem przy uchu ponad połowę całego dziennego czasu pracy, czyli więcej niż 4 godziny. Co ciekawe, jedna trzecia pracowników w czasie pandemii do rozmów służbowych wykorzystywała swój prywatny telefon - zadeklarowało tak 34% wszystkich zapytanych.Wśród osób, które odnotowały większą aktywność służbową w sieci po przyjściu pandemii, blisko jedna trzecia twierdzi, że czas spędzony online wydłużył się o mniej niż godzinę. Niemal co czwarty pracownik szacuje, że przeznacza na to od 2 do 4 więcej godzin dziennie, a 17% ponad 4 godziny.Jak pokazują dane Krajowego Rejestru Długów praca zdalna i konieczność dłuższego korzystania przez pracowników z telefonu czy Internetu wraz z mniejszymi zarobkami czy problemami z płynnością finansową odbiła się na długach firm. W ciągu siedmiu miesięcy 2020 r. długi przedsiębiorstw wobec telekomów wzrosło o 17%. Podobnie jak liczba zadłużonych. Natomiast liczba samych zobowiązań zdążyła urosnąć aż o 42%, do 103 051.Największy ich przyrost nastąpił w marcu, gdy koronawirus dotarł do Polski i firmy musiały niemal z dnia na dzień przenieść się na zdalne kanały kontaktu. Ostatecznie na koniec lipca suma zadłużenia 36 370 biznesowych dłużników wynosiła prawie 364 mln zł. Jedna firma do oddania ma średnio ok. 10 tys. zł.Tegoroczny lipiec zdecydowanie gorzej wypada w porównaniu z poprzednim rokiem. W siódmym miesiącu 2019 r. liczba zadłużonych podmiotów gospodarczych i wartość ich długów była dwukrotnie niższa. Z kolei liczba zobowiązań aż trzykrotnie mniejsza. W ciągu roku znacząco wzrosło również średnie zadłużenie – o blisko 2 tys.Wśród samych dłużników telekomów , największe grono stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze (66%). To one mają też najwięcej zobowiązań (59%). Jednak pod względem wysokości długu, prym wiodą już spółki z o.o. i akcyjne oraz instytucje, które mają do uregulowania więcej niż połowę całego zadłużenia podmiotów gospodarczych - prawie 191 mln zł. Wśród nich znajduje się także największy dłużnik, który ma do oddania ponad 14 mln zł, wynika z danych z KRD.Wyraźne różnice w skali zadłużenia biznesu u operatorów widać także pod względem geograficznym. Zdecydowanie największe problemy z uregulowaniem rachunków u telekomów mają przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego. Tu liczba dłużników (7 666) jest ponad trzykrotnie wyższa niż średnia dla reszty regionów, a dług niemal czterokrotnie wyższy (89 mln zł). Trzeba jednak zaznaczyć, że na tym obszarze mamy ogromne skupisko przedsiębiorstw, stąd i wyższe zadłużenie i liczba dłużników.Z kolei biorąc pod uwagę branże, największe długi do spłacenia (85,5 mln zł) mają firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym. Spore zaległości ma również budownictwo (42 mln zł) i transport wraz z gospodarką magazynową (39 mln zł).