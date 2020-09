ManpowerGroup: 9% firm planuje zatrudnienie, mamy 3. wynik w EMEA

W końcówce bieżącego roku sytuacja osób poszukujących pracy nie powinna być najgorsza. Opublikowany dziś „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wskazuje, że prognoza zatrudnienia netto na najbliższe 3 miesiące sięga +5%, co względem poprzedniego badania (-6%) jest dość sporą poprawą. Grono firm planujących rekrutacje jest ponad dwukrotnie większe od grupy tych, które planują cięcia kadrowe. Najwięcej pracy będzie w budownictwie i w handlu.

Prognoza netto zatrudnienia jest wyrażoną procentowo różnicą pomiędzy odsetkiem firm planujących zwiększać zatrudnienie, a odsetkiem pracodawców planujących redukcję etatów.

Polska siódma w zestawieniu globalnym, trzecia w regionie EMEA

Kto przede wszystkim planuje zatrudnienie?

– Planowane przez firmy wzrosty zatrudnienia to dobry prognostyk dla rynku pracy i polskiej gospodarki. Różnica pomiędzy nastrojami rekrutacyjnymi firm w stosunku do poprzedniego kwartału jest skokowa i potwierdza, że organizacje chcą szybko odbudować swoje zespoły. Dobrą informacją jest też wzrost odsetka firm w ujęciu kwartalnym, z 73% do 83%, które nie planują zmian personalnych i można to traktować jako pewną stabilizację na rynku. Rośnie też świadomość organizacji i ich pewność co do planów na najbliższy czas, co z kolei potwierdza spadek odsetka przedsiębiorstw, które nie znają swoich prognoz zatrudnienia na następny kwartał, z 11% do 4% – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Ostatnimi czasy rynek pracy przyzwyczaił kandydatów, że znalezienie zatrudnienia nie stanowi raczej większego problemu. Niestety nadeszła pandemia i wiele w tej kwestii uległo zmianie. Najnowsza odsłona cyklicznego „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wskazuje jednak, że w ostatnich 3 miesiącach bieżącego roku sytuacja ulegnie dość wyraźnej poprawie.Jak czytamy w komunikacie ManowerGroup, prognoza netto zatrudnienia dla naszego kraju wynosi (po korekcie sezonowej) +5%. W ujęciu kwartalnym oznacza to poprawę o 12 punktów procentowych. Jednocześnie wynik jest tylko o 3 punkty procentowe gorszy od uzyskanego rok temu.Prognoza zatrudnienia dla Polski jest jedną z najwyższych spośród 43 przeanalizowanych rynków. Polska jest siódmym krajem w ujęciu globalnym, gdzie w najbliższym kwartale będzie najłatwiej o pracę. W rankingu rynków regionu EMEA firmy nad Wisłą wskazały trzecią najwyższą prognozę. W tym samym zestawieniu na podium znalazły się Turcja (+10%) i Grecja (+8%).Biorąc pod uwagę dane dla największych gospodarek europejskich to najwyższy wynik odnotowano we Francji (+3%) i w Niemczech (+2%), gdzie firmy nieznacznie będą powiększać swoje zespoły, zaś w Wielkiej Brytanii (-8%) i we Włoszech (-1%) planowane są redukcje etatów. Biorąc pod uwagę dane dla polskich sąsiadów, to Czechy wskazują prognozę na poziomie +3%, a Słowacja +1%.W raporcie zaprezentowano plany rekrutacyjne firm z siedmiu sektorów rynku. Najwyższe wyniki będące zapowiedzią dużych szans na znalezienie pracy wskazali przedstawiciele budownictwa (prognoza netto zatrudnienia na poziomie +19%) oraz handlu detalicznego i hurtowego (+15%). Plany rekrutacyjne firm z tych sektorów są najwyższe od dwóch lat. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w tych obszarach będą mogły liczyć na szybkie znalezienie nowego pracodawcy.Umiarkowane perspektywy zmiany kariery czekają na chętnych do pracy w finansach i usługach dla biznesu (+6%) oraz produkcji przemysłowej (+6%). Nieznacznej liczby ofert pracy można oczekiwać w restauracjach i hotelach (+2%), innych obszarach produkcji (+1%), innych usługach (+1%).Prognozy na ostatni kwartał roku są dużo bardziej optymistyczne od tych z okresu lipiec–wrzesień. Plany rekrutacyjne firm najbardziej poprawiły się w restauracjach i hotelach (wzrost prognozy o 31 punktów procentowych), lecz mimo to prognoza dla tego sektora pozostaje na bardzo niskim poziomie i w tym przypadku wzrost oznacza, że firmy przestaną redukować zespoły. Większe zapotrzebowanie na zasoby kadrowe odnotowano w budownictwie (24 pp.) oraz handlu detalicznym i hurtowym (21 pp.). Najmniejsze wzrosty wskazali pracodawcy z sektora inne usługi (2 pp.) i inne obszary produkcji (1 pp.). We wszystkich siedmiu analizowanych obszarach firmy zgłaszają zwiększone potrzeby kadrowe.Analizując dane rok do roku pracodawcy w trzech z siedmiu badanych sektorów będą poszukiwać większej liczby pracowników. Mowa o budownictwie (gdzie prognoza wzrosła w ujęciu rocznym o 6 pp.), handlu detalicznym i hurtowym (6 pp.) oraz finansach i usługach dla biznesu (3 pp.). W pozostałych czterech sektorach w ujęciu rocznym zmniejszyło się zapotrzebowanie na nowych pracowników, najbardziej w produkcji przemysłowej (8 pp.), innych usługach (7 pp.), innych obszarach produkcji (6 pp.).