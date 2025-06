Co piąta firma rozważa redukcję etatów w III kw. 2025

W III kwartale 2025 roku 31% pracodawców w Polsce planuje rekrutacje pracowników, a 47% chce utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia. Co piąty pracodawca deklaruje zwolnienia. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na okres od lipca do września 2025 roku wyniosła +11% - wynika z najnowszego raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia".

Przeczytaj także: Co trzecia firma planuje rekrutacje pracowników w II kw. 2025 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W którym regionie Polski będzie najwięcej ofert pracy w III kw. 2025?

Z jakich powodów firmy chcą zatrudniać nowych pracowników?

Które branże będą rekrutować w III kw. 2025?

Jak polski rynek pracy wygląda na tle regionu EMEA?



Chociaż ogólna prognoza zatrudnienia dla Polski jest najniższa od dwóch lat, nadal wskazuje na umiarkowanie pozytywne nastroje wśród pracodawców. Ich osłabienie to efekt raczej racjonalizacji decyzji kadrowych i dostosowania się do warunków gospodarczych – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce. – Najczęstszym powodem rekrutacji nowych pracowników jest rozwój firm, postęp technologiczny, wymagający nowych kompetencji i specjalistycznej wiedzy, a także ekspansja na nowe rynki, obszary działania, która wiąże się z koniecznością tworzenia dodatkowych ról. Z naszych obserwacji wynika, że część firm decyduje się na zatrudnienie nowych pracowników, by utrzymać przewagę konkurencyjną i wnieść do zespołów nowe perspektywy oraz umiejętności. Z kolei redukcje zatrudnienia najczęściej wynikają z ograniczenia popytu na produkty lub usługi firm. Istotnym czynnikiem są także zmiany rynkowe i wyzwania ekonomiczne, które wpłynęły na spadek zapotrzebowania na niektóre zawody. Część firm wdraża optymalizację procesów i łączy stanowiska a także korzysta z automatyzacji – mówi szef ManpowerGroup.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co piąta firma rozważa redukcję etatów Redukcje zatrudnienia najczęściej wynikają z ograniczenia popytu na produkty lub usługi firm. Istotnym czynnikiem są także zmiany rynkowe i wyzwania ekonomiczne, które wpłynęły na spadek zapotrzebowania na niektóre zawody.

W jakich branżach kandydaci mają największe szanse na zatrudnienie?

Centrum Polski przyciąga nowe talenty

Obserwując prognozy dla sektorów widzimy przesunięcie gospodarki ku branżom, wymagającym zaawansowanych kompetencji. Sektory o najwyższych prognozach zatrudnienia, czyli energetyka, IT i usługi komunikacyjne to branże przyszłości. Oferują nie tylko nowe miejsca pracy, ale również kreują zapotrzebowanie na kompetencje wysoce cyfrowe i technologiczne. Na drugim biegunie mamy relatywnie niskie prognozy dla przemysłu i sektora surowców. To jasno pokazuje, że nie wystarczy już tylko zatrudniać, trzeba inwestować w ludzi. Reskilling i upskilling stają się warunkiem koniecznym, by sprostać wymaganiom rynku pracy opartego na technologii. Zróżnicowanie regionalne pozostaje widoczne. Największy popyt na pracowników notujemy w centralnej i północnej Polsce, co wskazuje na koncentrację inwestycji i rozwoju infrastrukturalnego w tych regionach – mówi Tomasz Walenczak.

Korporacje wyróżniają się największą aktywnością rekrutacyjną

Raport potwierdza, że to duże przedsiębiorstwa i korporacje są dziś najaktywniejszymi graczami na rynku pracy. Mikrofirmy wykazują znacznie niższą gotowość do rekrutacji. Z jednej strony mamy dynamiczne sektory innowacyjne, obok mniejsze podmioty walczące o utrzymanie konkurencyjności. W kontekście nieuchronnego kurczenia się zasobów ludzkich, to właśnie mniejsze firmy mogą być szczególnie narażone na problemy kadrowe, jeśli nie podejmą aktywnych działań w zakresie doskonalenia kadr. A elastyczność, umiejętność dostosowania się do zmian będą kluczowe, zarówno w przypadku pracodawców, jak i kandydatów. Pracownicy muszą być gotowi na poszerzanie kompetencji w wyniku automatyzacji, otwartość na nowe role, elastyczne podejście do form zatrudnienia. To będą kluczowe czynniki determinujące sukces zawodowy. Rynek pracy dziś premiuje tych, którzy potrafią szybko reagować na pojawiające się szanse, dostosowywać się do nowych realiów Utrzymujący się spadek dostępności pracowników będzie prowadzić do coraz silniejszej konkurencji o talenty, co wymusi większe inwestycje w zatrzymywanie i rozwój obecnych pracowników – podsumowuje Tomasz Walenczak.

Jak Polska wypada na tle regionu EMEA?

Jak pokazuje opublikowany dziś „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” prognoza netto zatrudnienia dla Polski, prezentująca zapotrzebowanie firm na nowych pracowników, wyniosła +11%. To najniższy wynik od blisko dwóch lat, od drugiego kwartału 2023 roku. W porównaniu z okresem kwiecień-czerwiec prognoza spadła o 5 pp., a także o 4 pp. w ujęciu rocznym.Z Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia wynika, że w trzecim kwartale 2025 roku pracodawcy ze wszystkich analizowanych sektorów planują prowadzić rekrutacje. Największe szanse na zatrudnienie będą mieli kandydaci zainteresowani pracą w energetyce i usługach komunalnych – w tym sektorze prognoza netto zatrudnienia sięga +34%. Wysokie potrzeby rekrutacyjne deklarują również przedsiębiorstwa z branży IT (+23%) oraz usług komunikacyjnych (+20%). Zespoły planują rozbudowywać także firmy związane z obszarem nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (+15%) oraz transportu, logistyki i motoryzacji (+12%). Nieco większą ostrożność w planowaniu nowych rekrutacji wykazują firmy z branży dóbr i usług konsumpcyjnych (+10%) oraz finansów i nieruchomości (+8%). Sektor przemysłu i surowców odnotował najniższą, choć wciąż dodatnią prognozę zatrudnienia na poziomie +6%.Raport ManpowerGroup prezentuje także sytuację w poszczególnych regionach Polski. Największe potrzeby kadrowe zgłaszają firmy z Centrum kraju (+16%), Północy (+15%) oraz Południowego Zachodu (+14%) – to właśnie tam kandydaci mogą liczyć na najwięcej ofert pracy a pracodawcy na trudności w pozyskaniu nowych rąk do pracy. Nieco mniejszy, choć wciąż wyraźny popyt na nowych pracowników widzimy na Północnym Zachodzie, gdzie prognoza wynosi +10%. Z kolei najostrożniej do zatrudniania podchodzą pracodawcy ze Wschodu Polski (+3%) oraz Południa (+2%), gdzie deklarowane są umiarkowane plany rekrutacyjne.Między lipcem a wrześniem najmniej chętne do rekrutacji są mikrofirmy zatrudniające poniżej 10 osób – w ich przypadku prognoza netto zatrudnienia wynosi +7%. Większy apetyt na nowe talenty widać w średnich przedsiębiorstwach – prognozy sięgają tu +13%. Korporacje zatrudniające ponad 5000 osób deklarują największy optymizm rekrutacyjny na poziomie +17%.Dane na trzeci kwartał 2025 roku pokazują, że uśredniona prognoza dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) to +19%. Jest to spadek o 1 pp. w porównaniu kwartalnym. Największe potrzeby kadrowe zgłaszają pracodawcy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+48%), Holandii (+30%) oraz Irlandii (+29%). Co ważne, firmy ze wszystkich 23 analizowanych państw planują zatrudniać nowych pracowników w okresie od lipca do końca września. Polska znalazła się na 21. miejscu w rankingu 23 krajów regionu EMEA, niższe wyniki odnotowały jedynie Rumunia (+10%) oraz Węgry (+5%).