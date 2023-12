Najnowsza odsłona raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” zdradza plany polskich pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników w zbliżającym się I kwartale 2024. Okazuje się, że jednym z sektorów, który w znacznym stopniu postawi na wzmacnianie swoich zespołów jest sektor dóbr & usług konsumenckich w Polsce - co trzecia firma z tej branży zamierza zatrudniać nowych pracowników. Szykują się jednak i zwolnienia.

Przeczytaj także: Więcej ofert pracy w I kw. 2024 roku?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie plany rekrutacyjne mają firmy z sektora dóbr i usług konsumenckich na I kw. 2024 roku?

Jak polski sektor dóbr i usług konsumenckich wypada na tle regionu EMEA?

Kto będzie poszukiwany na rynku pracy?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Nadchodzą rekrutacje pracowników w sektorze dóbr i usług konsumenckich 35% firm branży dóbr&usług konsumenckich chce zatrudniać, ale o zwolnieniach myśli 14%.

Pracodawcy z sektora dóbr i usług konsumenckich planują nowe rekrutacje pracowników w pierwszym kwartale 2024 roku. Ofert pracy z tego sektora mogą się spodziewać pracownicy o profilu handlowym, ale także osoby z doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju nowych technologii czy omnichannel, marketingowcy docierający do klientów za pośrednictwem wielu przenikających się kanałów – mówi Katarzyna Pączkowska, ekspertka rynku pracy, dyrektor zatrudnienia stałego w Manpower. – Wzmacnianie działów sprzedaży staje się niezbędne między innymi w związku z bardzo konkurencyjnym środowiskiem, a także koniecznością nieustannego poszerzania udziałów w rynku poprzez skuteczną sprzedaż. Konkurencyjność wymusza także inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne.



Oznacza to, że poszukiwane na rynku pracy będą talenty, które efektywnie poprowadzą projekty z tego obszaru. Kandydaci o tym profilu nie będą mogli narzekać na brak ofert, rynek pracy będzie o nich walczył, co w konsekwencji utrzyma wysoką presję płacową oraz konieczność zadbania o dobry system benefitów czy ofertę rozwojową dla pracowników. Nastroje konsumenckie poszły lekko w górę, od nowego roku wrasta płaca minimalna, obserwujemy pozytywne trendy w zakresie prognozowanej inflacji, choć wciąż jest ona wysoka. Wszystko to sprawia, że sektor dóbr i usług konsumenckich wzmacnia zespoły by sprostać wyzwaniom nadchodzących miesięcy – dodaje ekspertka.

Polski sektor dóbr & usług konsumenckich na tle regionu EMEA

Przeczytaj także: Rekrutację pracowników planuje co trzecia polska firma

Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” pokazuje, że w pierwszym kwartale 2024 roku pracodawcy sektora dóbr & usług konsumenckich planują niemałe wzmacnianie zespołów – prognoza netto zatrudnienia w tej branży wynosi bowiem +21%. Wskaźnik ten jest barometrem rynku pracy i pokazuje plany firm związane z rekrutacją pracowników Obecny wynik to jeden z najwyższych wyników spośród 8 analizowanych obszarów - prognoza dla branży wzrosła o 4 punkty procentowe w ujęciu kwartalnym, a także o 20 punktów procentowych w porównaniu rocznym. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach wzrośnie konkurencyjność, a kandydaci będą mogli spodziewać się wielu możliwości rozwoju.Publikacja ManpowerGroup analizuje też plany rekrutacyjne firm zlokalizowanych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Według raportu, pracodawcy sektora dóbr & usług konsumenckich patrzą na I kwartał tego roku z nieco mniejszym optymizmem niż firmy znad Wisły.Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze dla regionu EMEA na czas od stycznia do końca marca to +18%. Wzmożone działanie rekrutacyjne planuje 35% organizacji, 20% liczy się z koniecznością redukcji etatów, a 2% organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na nadchodzące miesiące. 43% pracodawców tej branży w regionie EMEA chce pozostawić zatrudnienie na dotychczasowym poziomie.