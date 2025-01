Transport, logistyka i motoryzacja: rekrutacja czy zwolnienia pracowników?

Pojawił się najnowszy "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia", a w nim pokaźna dawka informacji na temat planów rekrutacyjnych pracodawców z sektora transportu, logistyki i motoryzacji. Okazuje się, że w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, zatrudnianie nowych pracowników planuje 41% firm. Jednocześnie w zasadzie identyczny (40%) jest odsetek organizacji, które mają zamiar postawić na utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia. Pozostali nie wykluczają redukcji etatów.

4 na 10 firm z branży transportu, logistyki i motoryzacji planuje nowe rekrutacje W transporcie nadal istotne pozostaną stanowiska kierowców pojazdów ciężarowych, zwłaszcza w przewozach międzynarodowych.

Branża transportu, logistyki i motoryzacji odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce, a wyniki raportu jasno pokazują, że w pierwszym kwartale nadchodzącego roku sektor ten utrzyma wysokie tempo rozwoju. Wysoka prognoza rekrutacyjna, plasująca branżę na drugim miejscu zaraz po IT, to znaczący sygnał stabilności, a także potencjału wzrostowego, mimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego – mówi Bartłomiej Deleżyński, ekspert rynku pracy z Manpower.



Firmy planujące nowe rekrutacje pracowników są dowodem na to, że sektor ten pozostaje motorem napędowym zatrudnienia w Polsce, zwłaszcza, że wskaźnik ten wzrósł rok do roku o 4 punkty procentowe, natomiast spadek kwartalny wskazuje na pewne wyhamowanie optymizmu wśród pracodawców. Jest to najprawdopodobniej wynik sezonowości branży. Z punktu widzenia planów zatrudnienia, szczególnie interesujący jest fakt, że 4 na 10 firm nie planuje żadnych zmian w liczbie pracowników. Oznacza to, że pomimo pewnych wyzwań gospodarczych, branża zachowuje zdolność do adaptacji, jak również stabilność na tle innych sektorów.



Natomiast organizacje deklarujące konieczność redukcji etatów mogą wskazywać na konieczność dostosowania struktury kadrowej w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynkowe – dodaje ekspert.

Problemy w branży, w tym spadek produkcji i zamykanie fabryk w Niemczech, niewątpliwie wpłyną na polski rynek pracy. Automotive jest jednym z głównych klientów transportu oraz logistyki, a redukcje w tym obszarze mogą przełożyć się na zmniejszenie zapotrzebowania na usługi świadczone przez polskie organizacje, szczególnie w obszarze przewozu komponentów i gotowych pojazdów. Jednakże sektor transportu, logistyki i motoryzacji wykazuje dużą zdolność do dywersyfikacji działalności. W przypadku zmniejszenia aktywności automotive, firmy logistyczne mogą skupić się na innych segmentach rynku, takich jak handel e-commerce czy transport towarów spożywczych, co może zrekompensować straty wynikające ze wspomnianych wyzwań.



Co więcej, logistyka kontraktowa oraz magazynowanie to obszary, w których widać wzrost popytu, co pozwala na pewną elastyczność w reagowaniu na zmiany rynkowe – podkreśla Bartłomiej Deleżyński.

Można spodziewać się więc wzrostu zapotrzebowania na techników i inżynierów zajmujących się utrzymaniem oraz serwisowaniem tego typu rozwiązań. Rola logistyki miejskiej również będzie zyskiwać na znaczeniu, co przełoży się na wzrost zapotrzebowania między innymi na kurierów, koordynatorów tras, jak również specjalistów do spraw zrównoważonego transportu – dodaje.

