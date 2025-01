Oszczędzanie w 2025 roku to plan połowy Polaków

Niemal połowa Polaków planuje z wyprzedzeniem swoje wydatki, a 51 proc. zamierza więcej oszczędzać w 2025 roku - wynika z Barometru Providenta. Jakie jeszcze wnioski płyną z pierwszego w tym roku badania?

Jak wynika z pierwszego opublikowanego w tym roku Barometru Providenta, niemal połowa Polaków z wyprzedzeniem zastanawia się, jakie największe wydatki czekają ich w 2025 roku. Są to zwłaszcza osoby w wieku 25-34 lat – aż 60,2 proc. z nich przemyślało już główne pozycje przyszłorocznego budżetu – tłumaczy Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska. A jakie najważniejsze wydatki czekają nas w 2025 roku? – Najpopularniejszym wydatkiem uwzględnianym w budżetach na przyszły rok nie są już, jak w 2024, wyjazdy wakacyjne, lecz codzienne wydatki: rachunki i zakupy. Wskazał tak co trzeci badany. Na drugim miejscu znalazł się remont mieszkania lub domu, który wymieniło 29,8 proc. ankietowanych. Wyjazdy wakacyjne, wskazane przez 29,7 proc. osób, znalazły się dopiero na trzecim miejscu zestawienia – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Połowa Polaków planuje więcej oszczędzać w 2025 roku Polacy planują ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z niektórych ze swoich wydatków. W tej sytuacji zdecydowanie najczęściej, bo aż w 42,4 proc., wskazują na jedzenie na mieście oraz na dowóz.

Co przyniesie 2025 rok?

W nadchodzący rok Polacy spoglądają dość sceptycznie. Według Barometru Providenta, ponad połowa ankietowanych nie przewiduje poprawy swojej sytuacji materialnej w 2025 r. Na lepszą sytuację finansowej liczy 30,7 proc. osób, podczas gdy w zeszłorocznej edycji badania odsetek ten wyniósł 42 proc. – mówi Karolina Łuczak. – Optymizmem częściej odznaczają się najmłodsi ankietowani – aż 56,3 proc. z nich oczekuje powiększenia się kwoty na ich koncie – a także mężczyźni, którzy w 34,1 proc. pozytywnie oceniają swoje przyszłe finanse w porównaniu do 27,5 proc. kobiet. Bez wątpienia da się zauważyć, że przewidywania na temat sytuacji materialnej w przyszłym roku motywują Polaków do planowania i ograniczania wydatków – dodaje Łuczak.

Oszczędzanie to podstawa

Oszczędzanie wiąże się z wyrzeczeniami – dlatego Polacy planują ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z niektórych ze swoich wydatków. W tej sytuacji zdecydowanie najczęściej, bo aż w 42,4 proc., wskazują na jedzenie na mieście oraz na dowóz. Z tej przyjemności rzadziej gotowe są zrezygnować kobiety (39 proc. vs. 46 proc. mężczyzn). Natomiast aż 30,2 proc. wszystkich respondentów zamierza ograniczyć codzienne wydatki np. zakupy spożywcze – dodaje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Tylko 30 proc. Polaków robi postanowienia noworoczne

Z Barometru Providenta wynika, że 45,1 proc. osób sięgnie do oszczędności, by sfinansować największe wydatki. Korzystanie z oszczędności deklarują respondenci w każdej grupie wiekowej, a szczególnie badani w wieku od 18 do 24 lat (57,7 proc.) oraz seniorzy (56,2 proc.). Najbardziej kosztowne wydatki częściej planują pokryć w ten sposób mężczyźni niż kobiety (48,8 vs. 41,5 proc.). Natomiast prawie co czwarty (24,3 proc.) ankietowany sfinansuje je z bieżących dochodów. Cześć badanych planuje zwrócić się o pomoc do instytucji finansowej – 8,4 proc. weźmie kredyt lub pożyczkę w banku, 7,4 proc. zamierza dokonać zakupu na raty, a 3,3 proc. rozważy pożyczkę w firmie pożyczkowej. Jedynie 0,7 proc. myśli o skorzystaniu z usługi płatności odroczonej (tzw. BNPL – kup teraz, zapłać później).Planowane wydatki często różnią się w zależności od wieku respondentów. Co trzecia osoba w wieku od 18 do 24 lat spodziewa się wydatków związanych z zakupem samochodu, a badani z grupy 54-64 lata częściej od pozostałych przygotowują się do pokrycia kosztów remontu domu lub mieszkania.Wśród planów finansowych, które Polacy zamierzają wdrożyć w 2025 r., to właśnie ograniczenie zbędnych wydatków jest najpopularniejsze – deklaruje tak 47,1 proc. badanych, około 2 pp. więcej niż rok wcześniej. Aż 29,6 proc. respondentów za cel stawia sobie dokładne planowanie budżetu domowego, a 21,6 proc. chce skupić się na utrzymaniu obecnej sytuacji finansowej. 18 proc. badanych chce poszukać dodatkowego źródła dochodu, natomiast 17,5 proc. osób zamierza skoncentrować się na spłacie zadłużenia i zobowiązań. Nieznacznie mniejszy odsetek (17 proc.) zdecyduje się na częstsze zakupy na wyprzedażach.Już ponad połowa badanych deklaruje, że w nowym roku zamierza oszczędzać więcej niż w poprzednim. Gdzie w takim razie Polacy szukają oszczędności?Pozostałe odpowiedzi w ramach tegorocznego Barometru Providenta są bardzo wyrównane – 28,7 proc. deklaruje oszczędności w domu (rachunku, woda, prąd i gaz), 28,6 proc. ograniczy wydatki na rozrywkę i kulturę, w tym także serwisy streamingowe, a 28,1 proc. na odzież i obuwie. Niewiele mniej (26,9 proc.) zmniejszy budżety na wyjazdy i podróże urlopowe. Niemal co piąta osoba zrezygnuje z karnetu na siłownię lub z zajęć sportowych.Pomimo zacięcia do planowania, Polacy nie są szczególnymi zwolennikami postanowień noworocznych – 68,8 proc. nie robiło żadnych postanowień na 2025 rok. Z wiekiem ta tendencja stopniowo się umacnia, osiągając 77 proc. wśród osób w wieku od 55 do 64 lat, a także aż 82 proc. w przypadku badanych z grupy 65+.Pozostali w swoich postanowieniach skupiają się zwłaszcza na zdrowiu (53,6 proc.), sprawności fizycznej (46,3 proc.) oraz finansach (40 proc.). Zmiany w diecie zamierza wprowadzić 39,4 proc. osób, a 30,9 proc. więcej uwagi chce poświęcić rozwojowi osobistemu.