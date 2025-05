Santander Consumer Bank już po raz kolejny postanowił zapytać Polaków o największe, wiosenne wyzwania finansowe. Okazuje się, że budżet domowy niektórych nie ma czasu odetchnąć. Ledwie bowiem zakończyły się wydatki związane z Wielkanocą, a już za progiem jawią się kolejne, które wiążą się z planowanymi na wiosnę remontami czy zbliżającymi się wakacjami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Skąd się bierze wiosenna dziura w budżecie domowym Polaka? Dla jednej trzeciej Polaków największym wyzwaniem tej wiosny jest remont i odłożenie pieniędzy na wakacje.

Wyniki naszego badania pokazują, że wiosna przynosi ze sobą prawdziwy powiew świeżości. Odświeżamy nie tylko nasze garderoby, ale i wnętrza. Remont okazał się być jednym z najczęściej wskazywanych wyzwań finansowych wśród Polaków. To także największy priorytet dla osób w grupie wiekowej 50-59 lat, gdzie zanotowano aż 41 proc. wskazań. Równie obciążające budżet tej wiosny okazały się wakacje. Tutaj najczęściej tę odpowiedź wskazywali czterdziestolatkowie. Już ponad jedna trzecia z nich boryka się z odłożeniem pieniędzy na urlop. Z kolei trzecie największe wyzwanie Polaków – Wielkanoc – była najliczniej wskazywana przez osoby 60+, wśród których prawie 40 proc. przyznało, że święta nadwyrężają ich finanse - komentuje Renata Wrzaskowska, Ekspertka ds. Projektów Marketingowych w Departamencie Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Consumer Banku.

Pensja, oszczędności, a może pożyczka?

Wyniki badania pokazują jasno, że dla Polaków liczy się dziś nie tylko cena, ale również wygoda i szybkość w dostępie do finansowania – mówi Renata Wrzaskowska, Ekspertka ds. Projektów Marketingowych w Departamencie Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Consumer Banku. – Dlatego nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie – niezależnie od tego, czy planuje większy remont, większe zakupy, czy po prostu potrzebuje gotówki na dowolny cel. Można skorzystać z kredytu gotówkowego z bezpieczną, stałą ratą – nawet do 50 000 zł i na okres do 60 miesięcy. Dla tych, którzy wolą rozłożyć zakupy na raty – mamy wygodne finansowanie dostępne zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych, nawet do 50 000 zł na 5 lat. A dla osób, które cenią sobie elastyczność na co dzień – oferujemy TurboKartę Visa, która nie tylko może nic nie kosztować, ale też pozwala zyskać do 360 zł rocznie zwrotu za zakupy. Wybór produktu należy do klienta – my dbamy o to, by proces był prosty, szybki i wygodny.

Wiosna to dla wielu Polaków finansowy sprawdzian. Pierwsze ciepłe dni skłaniają do myślenia o długo oczekiwanych urlopach. W raporcie Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania 2025”, 33 proc. Polaków wskazało, że to właśnie zebranie odpowiedniej kwoty na wakacje stanowi dla nich największe wiosenne wyzwanie. Dla 13 proc. dużym wydatkiem są także zaplanowane „długie weekendy” –Majówka i Boże Ciało oraz koszty związane z wyjazdami dzieci na obozy letnie czy zielone szkoły (8 proc.).Równie często co wakacje, Polacy wskazywali remonty, jako największe wyzwanie dla domowego budżetu (33 proc.). Prace w domu są popularną aktywnością podczas ciepłych miesięcy, dlatego nie dziwi fakt, że wiele osób decyduje się na zmiany właśnie o tej porze roku. Oprócz prac remontowanych, dla 19 proc. obciążeniem finansowym będzie również wyposażenie domu lub mieszkania w np. meble i sprzęt RTV i AGD. Z kolei 17 proc. planuje zainwestować w uporządkowanie i urządzenie ogrodu, tarasu lub działki.Wielkanoc także znalazła się wśród największych wiosennych wyzwań finansowych Polaków – aż 29 proc. przyznało, że mocno wpływa na ich budżet. Podobnie jak koszty wynikające z rodzinnych uroczystości. Już 15 proc. badanych przyznaje, że trudnością są dla nich wydatki związane z organizacją lub udziałem w wydarzeniach takich jak wesela, komunie czy chrzciny. Co interesujące, wśród najliczniej wybieranych wiosennych wyzwań znalazła się inwestycja w samochód – zakup nowego bądź naprawa już posiadanego auta. Na tę odpowiedź wskazał już co piąty Polak (21 proc.).Większość Polaków stara się samodzielnie sprostać wiosennym wydatkom. Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) planuje je pokryć z bieżących dochodów, a 47 proc. wykorzystać w tym celu oszczędności. Prawie jedna piąta Polaków chce je opłacić pieniędzmi z dodatkowej pracy lub premii, a 9 proc. skorzystać z karty kredytowej. Coraz większe zainteresowanie zyskuje również opcja odroczonych płatności („Kup teraz, zapłać później”), której zamierza użyć 9 proc. badanych.Choć Polacy w pierwszej kolejności polegają na własnych rozwiązaniach, nie brakuje też tych, którzy planują sięgnąć po zewnętrzne źródła finansowania. Niektórzy poszukują ich wśród rodziny i przyjaciół (5 proc.), inni wybierają pożyczkę z zakładu pracy (3 proc.). Część zamierza także skorzystać z produktów bankowych. 6 proc. rozważa kredyt ratalny, 7 proc. kredyt gotówkowy, a 2 proc. ofertę firm pożyczkowych.W badaniu Santander Consumer Banku, respondenci zapytani, w jakim wiosennym wyzwaniu mógłby im pomóc kredyt gotówkowy, najczęściej wskazywali na potrzeby związane z domem. Aż 38 proc. badanych chciałoby wykorzystać kredyt na remont, a 23 proc. na wyposażenie domu i mieszkania. Podobny odsetek (23 proc.) przeznaczyłby pieniądze z banku na wakacje. Z kolei 12 proc. sfinansowałoby urządzenie ogrodu, tarasu lub działki. Co piąty Polak pożyczyłby pieniądze na zakup lub naprawę samochodu, a 11 proc. na sfinansowanie rodzinnych uroczystości, w tym zarówno Wielkanocy, jak i innych rodzinnych imprez jak komunie, chrzciny czy wesela. Rzadziej, Polacy zdecydowaliby się na kredyt na weekendowe wypady (9 proc.) czy wyjazdy dzieci (8 proc.).Najczęściej badani zdecydowaliby się na kredyt do 10 tys. zł – odpowiedziało tak ponad 40 proc. z nich. Taką kwotę najchętniej pożyczyłyby osoby po 60 roku życia. Aż 61 proc. z nich zadeklarowało, że pomogłoby im to zrealizować swoje wiosenne cele. Pożyczkę w wysokości 10-20 tys. zł chciałoby wziąć 17 proc. ankietowanych. Z kolei 19 proc. Polaków rozważyłoby finansowanie z banku na wyższe kwoty – od 20 do 60 tys. Jedynie 3 proc. rozważyłoby kwotę powyżej.Według raportu Santander Consumer Banku, badani najbardziej zwracają uwagę na oferty z niskim oprocentowaniem (73 proc.) i elastycznymi warunkami spłaty (45 proc.). Chętnie wybierają także te propozycje banków, które gwarantują sprawne załatwienie spraw przy minimalnych formalnościach (35 proc.), a także te, które zapewniają szybki dostęp do środków (30 proc.). Ankietowani wskazali, że zachęcają ich także dodatkowe promocje (16 proc.) oraz możliwość odroczenia pierwszej raty (15 proc.).