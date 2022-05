Remont największym wiosennym wyzwaniem dla budżetu domowego

Santander Consumer Bank zapytał Polaków co jest dla nich największym finansowym wyzwaniem tej wiosny. Najwięcej ankietowanych, 33 proc., wskazało remont domu lub mieszkania. Kolejne najbardziej obciążające budżet wydatki to zakup lub remont samochodu, co wskazało 23 proc. badanych i wakacje (20 proc.).

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są największe wyzwania finansowe Polaków tej wiosny?

Z czego Polacy pokryją większe wydatki?

Czy Polacy chętnie sięgają po kredyty gotówkowe?



Polacy oszczędzają na większe wydatki lub pokrywają je z bieżących dochodów

Polacy zapytani, jaki wydatek będzie dla nich największym wyzwaniem o tej porze roku, najczęściej wskazują remont domu lub mieszkania (33 proc.), inwestycję w samochód (23 proc.) i konieczność odłożenia pieniędzy na wakacje (20 proc.).

Warto pamiętać o tym, że finansowanie zewnętrzne może bardzo pomóc przy realizacji wiosennych planów np. wyposażaniu naszych domów w rozwiązania ekologiczne – mówi Magdalena Grzelak, Rzecznik Prasowy z Santander Consumer Banku. - Tutaj przydatny mógłby być np. kredyt z dotacją z programu „Czyste Powietrze”, od niedawna obecny w ofercie Santander Consumer Banku, lub dogodne raty EKO, które umożliwią rozłożenie w czasie spłaty kosztu zakupu pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych wraz z ich montażem. Ewentualnie, jeżeli renowacje nie uwzględniają proekologicznych rozwiązań, można wspomóc się wysokokwotowym finansowaniem np. Mistrzowskim Kredytem Gotówkowym, dzięki czemu nie będzie konieczności odkładania wydatków na później lub naruszania naszej poduszki finansowej, która może przydać się w bardziej pilnych przypadkach – dodaje.

Z raportu „Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2022” przygotowanego przez Santander Consumer Bank wynika, że największym obciążeniem dla wiosennego budżetu domowego będą remonty . Co ciekawe, zmierzą się z nim głównie respondenci z grupy 18-29 latków (47 proc.). Remontami zamierza zająć się również 44 proc. 50-59 latków i 37 proc. 30-39 latków, przy czym w tej drugiej grupie mogą to być większe renowacje związane z zakupem lub dokańczaniem swojego pierwszego, własnego mieszkania. Co może zaskoczyć, remontować wiosną zamierzamy bez względu na osiągane dochody. Takie plany ma co trzecia osoba z pensją do 2 000 zł na rękę (32 proc.).Kolejnym wyzwaniem finansowych będzie remont lub zakup nowego samochodu. Takie plany ma co czwarty z nas, w tym tyle samo kobiet co mężczyzn (23 proc. w obu przypadkach). Na zakup lub naprawę samochodu najwięcej wydadzą młodzi przed 30-stym rokiem życia (50 proc.).Trzecim, najpopularniejszym wiosennym wyzwaniem wskazywanym przez ankietowanych w badaniu była konieczność odłożenia pieniędzy na zbliżający się urlop (20 proc. badanych). Taką konieczność widzi więcej kobiet niż mężczyzn (25 proc. w porównaniu do 15 proc.), co może wiązać się z różnicą w wynagrodzeniach obu płci. Wyzwanie to ponownie najczęściej wskazywali młodzi przed 30-stką, co może być związane z niskim dochodem.Santander Consumer Bank zapytał również Polaków o to w jaki sposób zazwyczaj finansują wiosenne wydatki . Jak się okazuje połowa z nas oszczędza na ten cel z dużym wyprzedzeniem (53 proc.). Są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni (kolejno 56 i 50 proc.). Co ciekawe, nie występują większe korelacje ze względu na wiek. Oszczędzać zamierza ponad 50 proc. z każdej grupy wiekowej poza seniorami powyżej 60-tego roku życia (45 proc. wskazań). Co może niektórych zdziwić, zbierać oszczędności na wiosenne wyzwania planuje ponad połowa ankietowanych z najwyższym dochodem od 7 000 zł netto w górę (67 proc.). Z kolei 38 proc. ankietowanych wydatki wiosną tradycyjnie pokrywa ze swoich bieżących dochodów. W większości robią tak mężczyźni (43 proc. w porównaniu do 34 proc. kobiet). Swoje bieżące środki najczęściej będą wykorzystywać też osoby po 60-tym roku życia (41 proc.), co najprawdopodobniej wiąże się z faktem, że większość z nich przebywa na emeryturze i nie może liczyć na zastrzyk gotówki z pracy.Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, po kredyt gotówkowy Polacy byliby skłonni sięgnąć najczęściej w realizacji wiosennego remontu domu lub mieszkania (32 proc.). W następnej kolejności byłyby to inwestycja w samochód w formie naprawy lub zakupu nowego pojazdu (19 proc.) oraz zakup wyposażenia np. sprzętu RTV/AGD, wymiana mebli (14 proc.).