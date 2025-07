Pokolenie Z w pracy: jak różnią się priorytety i oczekiwania młodych pracowników w Polsce

Młode pokolenie pracowników w Polsce nie jest jednorodne. Ich potrzeby i oczekiwania wobec pracy różnią się w zależności od płci, miejsca zamieszkania czy regionu, z którego pochodzą. W Opolskim najważniejsze są pieniądze, w Lubelskim młodzi stawiają na rozwój, a zetki mieszkające w Świętokrzyskim wyróżniają się najwyższym poziomem zaangażowania. To wyniki badania Work War Z, zrealizowanego przez platformę Enpulse, służącą do pomiaru i budowania zaangażowania pracowników.

Przeczytaj także: Stabilność zatrudnienia to mit? Nowe trendy i oczekiwania pracowników w Polsce

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego pokolenie Z w Polsce nie stanowi jednolitej grupy pod względem oczekiwań wobec pracy.

Jak różnią się priorytety młodych pracowników w różnych województwach – np. pieniądze w Opolu, rozwój w Lublinie, zaangażowanie w Świętokrzyskim.

Jakie znaczenie ma lokalne podejście pracodawców do potrzeb „zetek” dla budowania zaangażowania i lojalności.

Wyniki badania Work War Z zrealizowanego przez platformę Enpulse oraz rekomendacje ekspertki Magdy Pietkiewicz dla HR.

W Opolu chcą pieniędzy, w Lublinie możliwości rozwoju

Są różne priorytety w różnych regionach. Na przykład zetki z Opolszczyzny mówią wprost: pieniądze to dla nich podstawa – aż 57 proc. wskazuje je jako najważniejszy czynnik przy wyborze pracy. Tymczasem w Małopolsce ten odsetek jest mniejszy o 15 proc. – tłumaczy Magda Pietkiewicz.



– Dziś młodzi wiedzą, czego chcą. Jeśli firma nie spełnia ich oczekiwań, szybko szukają czegoś innego. Dlatego pracodawcy muszą patrzeć szerzej niż tylko na pensję i pomyśleć, co naprawdę oferują jako miejsce pracy – dodaje.

Najbardziej zaangażowane zetki mieszkają w Świętokrzyskim

Lubuskie zetki chcą wsparcia

Problem ze wsparciem i komunikacją występuje w wielu regionach. Przykładowo, na Dolnym Śląsku aż 24 proc. młodych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że pracodawca jasno się z nimi komunikuje, a dla kolejnych 17 proc. komunikacja jest na tyle nijaka, że są wobec niej obojętni. Co więcej, trudności mogą pojawić się już na starcie.



Teoretycznie, w skali całego kraju najważniejszym elementem onboardingu są dla zetek szkolenia wprowadzające. Po głębszej analizie okazuje się jednak, że dla młodych z Zachodniopomorskiego liczą się przede wszystkim jasne informacje o zadaniach i obowiązkach (24 proc. wskazań w porównaniu do 18 proc. wśród ogółu badanych). Wszyscy chcą dobrze zacząć – ale nie wszędzie dostają do tego odpowiednie warunki – zaznacza Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse.

Regionalne potrzeby to klucz

– mówi Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse.– dodaje.Młodzi z województwa opolskiego największą wagę przywiązują do wynagrodzenia i benefitów – aż 53 proc. z nich wskazało to jako najważniejszy element pracy. To zdecydowanie więcej niż średnia krajowa wynosząca 41 proc. Tymczasem w województwie świętokrzyskim tylko 34 proc. badanych uznało zarobki za swój główny priorytet.Różnice regionalne widać także w podejściu do rozwoju zawodowego. W województwie lubelskim co piąty młody pracownik (20 proc.) wskazał rozwój jako najważniejszy czynnik przy wyborze pracy – to najwyższy wynik w Polsce. Dla porównania, w województwie zachodniopomorskim rozwój jako kluczowy element wskazało jedynie 10 proc. respondentów. Średnia krajowa w tym zakresie wynosi 15 proc.W skali całego kraju 39 proc. młodych ludzi deklaruje wysoki poziom zaangażowania w pracy. W województwie świętokrzyskim odsetek ten jest najwyższy – sięga 50 proc.Jeśli chodzi o postrzeganie znaczenia zaangażowania, w województwie warmińsko-mazurskim aż 96 proc. młodych uważa, że bycie zaangażowanym w pracę jest dla nich ważne lub bardzo ważne. To o 6 proc. więcej niż średnia krajowa. Z kolei w województwach dolnośląskim i zachodniopomorskim taki pogląd podziela „jedynie” po 87 proc. respondentów.Warto zwrócić uwagę, że samoocena zaangażowania a zrozumienie, jak to jest ważne w pracy, to dwie odmienne kwestie.W województwie lubuskim aż 25 proc. młodych ludzi deklaruje, że nie czują się doceniani w pracy – to więcej niż średnia krajowa wynosząca 19 proc. W tym regionie przełożeni powinni kłaść szczególny nacisk na relacje w zespole – dla 16 proc. (czyli o 6 proc. więcej niż średnia krajowa) lubuskich zetek idealny szef to taki, który dba o dobrą atmosferę w zespole.– mówi Magda Pietkiewicz.