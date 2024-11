Rynek pracy: co napędza pokolenie X, Y, Z?

PARP opublikował właśnie rezultaty najświeższego, cyklicznego badania "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań". Opracowanie tradycyjnie rzuca światło na bieżącą sytuację na rynku. PARP przy okazji tej publikacji zwraca również uwagę na wyzwania i wartości typowe dla pracowników będących głosem pokoleń X, Y i Z. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wartości cenimy w pracy najbardziej?

Jaki odsetek pracowników odczuwa żal związany z wyborami zawodowymi i dlaczego?

Czy Polaków interesuje przebranżowienie?

Praca na miarę pokolenia – co cenią i czego żałują Polacy w różnym wieku

Coraz więcej Polek i Polaków szuka nowej drogi zawodowej

Dlaczego brak odpowiedzi na CV zniechęca kandydatów?

Najnowszy raport rocketjobs.pl i justjoin.it „Jak pracować, by nie żałować? Pokolenia X, Y, Z o dopasowaniu do pracy” analizuje preferencje zawodowe oraz poziom satysfakcji z pracy wśród trzech grup: X (45–59 lat), Y (28–44 lata) i Z (19–27 lat). Badanie przeprowadzone na 1500 pracownikach biurowych, w tym specjalistach IT, ukazuje wartości cenione w pracy przez osoby w różnym wieku. Okazuje się, że obok wynagrodzenia kluczowe znaczenie mają szacunek i troska ze strony pracodawcy oraz poczucie, że praca daje możliwości samorealizacji i ma sens.Według raportu 62% polskich pracowników biurowych z pokoleń Z i Y wyraziło żal związany z wyborami zawodowymi. Na pierwszym miejscu (29%) znalazła się decyzja o późniejszym rozpoczęciu pracy, np. dopiero po studiach. Kolejne miejsca zajęły: pozostanie w kraju zamiast podjęcia pracy za granicą (26%), długotrwałe zatrudnienie w jednym miejscu (26%), brak inicjatywy w kwestii podwyżki (24%), akceptacja oferowanego wynagrodzenia bez negocjacji (21%), wybór mniej opłacalnego zawodu (19%), ignorowanie swojej intuicji przy podejmowaniu decyzji zawodowych (18%), podejmowanie zbyt wielu obowiązków (18%), zbyt długie pozostawanie w pracy, która nie dawała satysfakcji (18%) oraz brak starań o awans (17%).Młodsi respondenci (pokolenie Z) charakteryzują się większym optymizmem: częściej wierzą w realizację planów (60%), wzrost wynagrodzenia (53%) i awans (44%). Rozkład odpowiedzi respondentów pokolenia X i Y dla ww. kategorii jest następujący: odpowiednio 42% i 55%; 36% i 48%; 23% i 47%.Chęć zmiany zawodu jest bardziej widoczna wśród kobiet niż mężczyzn. Według raportu rocketjobs.pl i justjoin.it, 28% kobiet deklaruje zainteresowanie przebranżowieniem, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 20%. Zjawisko to jest szczególnie wyraźne w grupie osób zarabiających do 4500 zł netto, co sugeruje, że motywacja do zmiany zawodu może wynikać z poszukiwania lepszych zarobków. Najmniejszą skłonność do przebranżowienia wykazują osoby młodsze (19–27 lat), które dopiero zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe, oraz najstarsze badane pokolenie, które osiągnęło stabilność zawodową.Proces rekrutacyjny często wywołuje w kandydatach skrajne emocje – od entuzjazmu związanego z nową możliwością zawodową, po frustrację, gdy odpowiedź od pracodawcy nie nadchodzi.Jak pokazuje najnowszy raport Pracuj.pl, aż 54% Polaków odczuwa nierówność w relacji z potencjalnym pracodawcą, dostrzegając przewagę po stronie firm. Tylko 4% ankietowanych uważa, że to kandydaci mają lepszą pozycję w tym procesie. Brak komunikacji lub przeciągający się czas oczekiwania na feedback może skutkować negatywnym odbiorem pracodawcy i sprawić, że kandydaci tracą zapał do dalszej współpracy.Brak informacji zwrotnej okazuje się być jednym z największych rozczarowań na rekrutacyjnej ścieżce – aż 8 na 10 osób wolałoby otrzymać nawet negatywną odpowiedź niż pozostać bez żadnej wiadomości. Długość procesu rekrutacyjnego różni się w zależności od rodzaju stanowiska, jednak większość ankietowanych nie chce czekać dłużej niż 2 tygodnie na odpowiedź. 3 na 10 kandydatów uważa tygodniowy czas oczekiwania za zbyt długi, a 12% oczekuje odpowiedzi w ciągu maksymalnie trzech dni. Aż 58% Polaków deklaruje rozczarowanie procesem rekrutacyjnym, który początkowo budził ich entuzjazm. Mimo atrakcyjnej oferty sam przebieg rekrutacji obniżał ich satysfakcję.