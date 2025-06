Firmy na całym świecie zmieniają swoje podejście do infrastruktury IT - wynika z najnowszego badania Cisco, które objęło swoim zasięgiem przeszło 8000 liderów IT z 30 krajów, w tym również Polskę. Odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują m.in., że korzyści płynące z wdrażania sztucznej inteligencji przyćmiewają nieco będące ich efektem przeciążenia sieci.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak liderzy IT na nowo definiują rolę sieci?

Jakie sygnały mogą świadczyć o nadchodzącej zmianie w polskich firmach?

Jakie korzyści niesie za sobą modernizacja sieci?

Kluczowe informacje:

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Sztuczna inteligencja przeszkadza i pomaga Infrastruktura IT przechodzi rewolucję. Sztuczna inteligencja może ją przeciążyć albo uczynić bardziej wydajną.

Sieć to strategiczny priorytet:

97% liderów IT wskazuje, że nowoczesna infrastruktura jest niezbędna do wdrożenia AI, IoT i chmury. 92% planuje zwiększyć wydatki na sieci w ramach całkowitego budżetu IT. Bezpieczna sieć jako fundament rozwoju:

93% uznaje bezpieczne sieci za ważne dla funkcjonowania i wzrostu firmy – a 44% za absolutnie kluczowe. 94% uważa, że modernizacja sieci zwiększy poziom cyberbezpieczeństwa. AI zwiększa presję na niezawodność sieci:

95% liderów IT wskazuje, że odporna sieć jest dziś nieodzowna – tym bardziej że 84% z nich doświadczyło poważnych awarii, które globalnie kosztują firmy łącznie aż 160 mld USD rocznie. AI jako motor wzrostu przychodów:

47% liderów IT uważa, że modernizacja sieci pomoże zwiększyć przychody, zwłaszcza poprzez wdrażanie narzędzi AI automatyzujących i personalizujących ścieżki klienta. Infrastruktura obliczeniowa musi nadążyć za AI:

75% przyznaje, że ich centra danych nie są dziś gotowe na wymagania AI. 85% planuje zwiększyć ich wydajność – lokalnie, w chmurze lub hybrydowo. Sieci przyszłości muszą być inteligentne:

95% liderów widzi potrzebę wdrożenia autonomicznych, opartych na AI sieci. Jednak tylko 39% wdrożyło już kluczowe funkcje, takie jak segmentacja, widoczność i kontrola.

Sztuczna inteligencja zmienia wszystko – a infrastruktura znajduje się w centrum tej rewolucji. To sieć napędzała każdą falę cyfrowej transformacji, od IoT po pracę hybrydową i obronę przed zagrożeniami. Liderzy IT wiedzą, że sieć, którą zbudują dziś, określi, czym będzie ich biznes jutro” – mówi Chintan Patel, CTO i VP ds. inżynierii rozwiązań, Cisco EMEA.

Nowoczesna infrastruktura napędza rozwój i oszczędności

CEO wspierają liderów IT w cyfrowej transformacji

W połączeniu z powszechnością urządzeń połączonych z siecią, wymogiem nieprzerwanego działania 24/7 oraz rosnącymi zagrożeniami bezpieczeństwa, zmiany te wymuszają ewolucję i dostosowanie infrastruktury. W efekcie liderzy IT na nowo definiują rolę sieci – czym jest, jakie możliwości oferuje i jak chroni organizację. Sieć, którą budują dziś, zadecyduje o tym, jaką firmą będą jutro.To zjawisko nie ominęło także polskich firm, które coraz częściej postrzegają nowoczesną infrastrukturę nie tylko jako wsparcie operacyjne, ale jako strategiczny fundament dla dalszego rozwoju w erze AI. Jak pokazują dane z raportu, wyróżniono sześć sygnałów nadchodzącej zmiany w polskich firmach:Już dziś liderzy IT dostrzegają realne korzyści z modernizacji sieci – poprawę doświadczeń klientów (46%), zwiększenie efektywności (39%) i przyspieszenie innowacji (42%). Jednak wiele z tych korzyści jest zagrożonych, jeśli infrastruktura nie została zaprojektowana z myślą o AI i skalowaniu w czasie rzeczywistym.Aby w pełni wykorzystać potencjał wzrostu i oszczędności, firmy muszą wyeliminować kluczowe bariery: rozproszone systemy (61%), niepełne wdrożenia (52%) i ręczne zarządzanie (50%). Inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej elastyczne sieci to dziś jeden z najsilniejszych argumentów inwestycyjnych. 84% respondentów uważa, że modernizacja sieci przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów, a aż 92% spodziewa się istotnych oszczędności – dzięki lepszym operacjom, mniejszej liczbie awarii i niższemu zużyciu energii.Z innych badań Cisco wynika, że prezesi firm zgadzają się z liderami IT w sprawie kluczowej roli infrastruktury w erze AI. 97% planuje rozszerzyć wykorzystanie sztucznej inteligencji, a 78% opiera decyzje inwestycyjne na rekomendacjach CIO lub CTO. Jednocześnie 74% CEO przyznaje, że przestarzała infrastruktura już dziś hamuje rozwój. Dlatego zarządy wspierają liderów technologii w ich działaniach – a 96% z nich podkreśla znaczenie zaufanych partnerstw w drodze do sukcesu.