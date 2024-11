Jak Polacy oceniają system opieki zdrowotnej?

Głównym problemem służby zdrowia jest złe zarządzanie. Zbyt małe nakłady na opiekę zdrowotną znalazły się na drugim miejscu - wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia.

Badanie ARC Rynek i Opinia zostało zrealizowane w 2024 roku w 17 krajach świata, w tym w Polsce. Jego wyniki pokazują, że na tle innych krajów działania rządu w zakresie służby zdrowia w Polsce oceniane są słabo. Pozytywnie ocenia służbę zdrowia zaledwie 29% badanych Polaków. Podobnie służbę zdrowia oceniają Francuzi. Wyższe oceny formułują obywatele krajów takich jak: Malezja, Południowa Korea, USA, Hiszpania i inne. Z kolei w Turcji i Grecji poziom ocen jest jeszcze niższy niż w Polsce. Należy jednak zwrócić uwagę, że w stosunku do poprzedniej fali badania w 2023 ocena działań polskiego rządu w tej sferze się poprawiła.Respondenci w badaniu byli pytani o to, co jest przyczyną problemów w służbie zdrowia w ich krajach. Dominująca opinia to złe zarządzanie, zła organizacja w służbie zdrowia, a na drugim miejscu to niedostateczne nakłady na służbę zdrowia . Taka opinia dominuje też w Polsce. Nawet w porównaniu z zeszłym rokiem zwiększyła się liczba osób obarczających winą za problemy organizację służby zdrowiaNarzekanie na służbę zdrowia to nie tylko polski zwyczaj. Jednak w Polsce niska ocena systemu opieki zdrowotnej utrzymuje się od wielu lat. Ostatni rok przyniósł pewną poprawę w percepcji Polaków. Temat zdrowia, choć jak zawsze pojawiał się w debacie publicznej, to ostatnio zszedł na drugi lub trzeci plan, podczas gdy bezpieczeństwo i gospodarka stały się priorytetem dla Polaków.Opinia publiczna trafnie dostrzega, że problemy służby zdrowia nie biorą się głównie z niedostatecznego finansowania, tylko ze sposobu jej organizacji. System jest w stanie wchłonąć dowolną kwotę, ale nie będzie się to przekładać na poprawę jakości opieki zdrowotnej . Ale to nie tylko polski problem, bowiem badania pokazują, że również w innych krajach systemy „przejadają” pieniądze w nie zawsze efektywny sposób.