Kogo stać na kupno nowego samochodu?

Ceny samochodów dość pokaźnie wzrosły. Dotyczy to zarówno modeli z salonów, jak i tych z drugiej ręki. Czy Polaków stać jest na kupno samochodów? A jeśli tak, to jaki budżet chcą wygospodarować na ten cel? Odpowiedzi na te pytania niesie za sobą najnowsza analiza porównywarki Rankomat.pl. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zdolność do zakupu nowego lub używanego samochodu w Polsce 11% respondentów przyznało, że są w stanie kupić nowe auto, a 10% może to zrobić z pomocą kredytu lub leasingu Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Co 10. Polak deklaruje, że bez problemu kupi nowe auto

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile Polacy są w stanie wydać na zakup nowego samochodu 40% Polaków na kupno samochodu jest w stanie wydać maksimum 60 tys. zł Kliknij, aby przejść do galerii (4)

39% polskich kierowców stać na używane auto

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile Polacy są w stanie wydać na zakup używanego samochodu 32% Polaków stać na używane auto, a 7% musi wspomagać ten zakup kredytem lub pożyczką Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dla 40% Polaków zakup auta jest poza zasięgiem finansowym

Pierwsze roczne podwyżki obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych odnotowano w II kwartale 2023 roku. Od tego czasu średnia cena OC wzrosła już o 38,7%. W III kwartale 2024 roku ceny polisy zwiększyły się natomiast o ponad 6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Trend wzrostu cen wciąż się utrzymuje. Warto więc porównywać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych – wybierając najkorzystniejszą propozycję, można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych – komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu rankomat.pl.

Według IBRM Samar średnia cena nowego auta w Polsce to ponad 180 tys. zł i wzrosła o kilka procent w ujęciu rocznym. W porównaniu do 2018 roku wzrost wyniósł już ponad 70%. Tak duża kwota jest poza zasięgiem większości Polaków, niezależnie od tego, czy finansują zakup kredytem, czy leasingiem . GUS również poinformował, że w październiku ceny aut osobowych wzrosły o 7,2%. Jednocześnie w trzech kwartałach tego roku zarejestrowano 399 tys. nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o prawie 14% w porównaniu do roku ubiegłego – wynika z raportu KPMG w Polsce i PZPM „Branża motoryzacyjna”. Dlatego eksperci rankomat.pl postanowili zbadać, ile Polacy są w stanie wydać na samochody.W badaniu przeprowadzonym na zlecenie rankomat.pl 11% respondentów przyznało, że są w stanie kupić nowe auto, a 10% może to zrobić z pomocą kredytu lub leasingu. W sumie 21% deklaruje, że stać ich na nowy samochód. Wśród nich największa grupa (21%) deklaruje, że może przeznaczyć na ten cel od 70 001 zł do 80 tys. zł. Druga co do wielkości grupa (20%) jest w stanie wydać nawet ponad 100 tys. zł. Z kolei trzecia największa grupa (13%) nie jest w stanie przeznaczyć na ten cel więcej niż 40 tys. zł.Biorąc pod uwagę, że większość respondentów nie może wydać na nowe auto więcej niż 80 tys. zł, ich zakupy będą bardzo ograniczone. Według strony motonews.pl w salonach znajdują się obecnie tylko 22 modele aut poniżej 80 tys. zł, z czego najtańszy kosztuje 61 tys. zł. Wynika z tego, że 30% osób deklarujących możliwość zakupu nowego auta w rzeczywistości na to nie stać.Z badania rankomat.pl wynika, że 32% Polaków stać na używane auto, a 7% musi wspomagać ten zakup kredytem lub pożyczką. Największa grupa respondentów (27%) może przeznaczyć na ten cel od 10 001 zł do 20 tys. zł. Taka kwota pozwala na zakup kilkunastoletniego auta z przebiegiem około 200 tys. km i silnikiem 1,6 l, lub starszego modelu z większym przebiegiem, a nawet i mocą.Druga co do wielkości grupa przeznaczy na używane auto od 20 001 zł do 30 tys. zł. Te osoby mają większe szanse na znalezienie lepszego pojazdu, choć nadal nie będzie ani najnowszy, ani najmniej zużyte auta. Trzecia grupa (16%) jest skłonna wydać od 30 001 zł do 40 tys. zł, co daje większe możliwości zakupu młodszych samochodów w bardzo dobrym stanie technicznym. Nawet 15% osób deklarujących gotowość do wydania mniej niż 10 tys. zł znajdzie coś na rynku aut używanych, choć mediana ceny samochodu używanego w październiku 2024 r. wyniosła 32,9 tys. zł według danych AURES Holdings.Z badania porównywarki można wyciągnąć jeszcze jeden smutny wniosek – 40% Polaków nie stać na samochód. Sam zakup to jedno, ale utrzymanie auta generuje dodatkowe koszty, które z każdym rokiem rosną. Pomijając zmienne ceny paliwa oraz planowaną podwyżkę przeglądów technicznych, koszty serwisu i napraw samochodów w 2022 r. wzrosły nawet o 38% – wynika z danych platformy Automarket. Rośnie także średnia cena OC.