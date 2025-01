Kupno samochodu: jakie kryteria są kluczowe?

Pojawiły się wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Grupy Cichy-Zasada. Jego autorzy zapytali Polaków z czynnym prawem jazdy o kryteria, oczekiwania i potrzeby, jakimi kierują się podczas kupna samochodu. Okazuje się, co w zasadzie nie jest żadnym zaskoczeniem, że kluczową dla kupujących kwestią jest cena. Co jeszcze obchodzi nas podczas zakupu auta?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kryteria są kluczowe dla kupujących przy zakupie samochodu?

Jakie trendy zaznaczają swoją obecność wśród osób planujących kupno samochodu w najbliższym czasie?

Na czyjej opinii polegamy, kupując samochód?

Cena rządzi, koszty decydują: Polacy wybierają auta przede wszystkim portfelem

Rodzina i dealerzy w roli kluczowych doradców

Fakt, że Polacy postrzegają salony dealerskie jako wiarygodne źródło informacji przy wyborze samochodu to dowód na to, że indywidualne podejście do klienta i ekspercka wiedza budują zaufanie. To w salonie klient ma szansę nie tylko dotknąć, zobaczyć i przetestować różne marki i modele samochodów, ale przede wszystkim skorzystać z kompleksowego wsparcia – od analizy potrzeb, przez jazdy próbne, aż po optymalizację finansowania i ubezpieczenia. Taka wizyta staje się więc czymś więcej niż etapem zakupu – to inwestycja w świadomą decyzję, która wpływa na komfort i satysfakcję z użytkowania auta przez lata – mówi Mateusz Bąbelczyk, dyrektor ds. sprzedaży online w Grupie Cichy-Zasada.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czym kierują się Polacy przy wyborze auta? 56 proc. ankietowanych wskazuje cenę jako główny czynnik decydujący o wyborze samochodu.

Finanse i gwarancja na pierwszym biegu

Napęd spalinowy wciąż na prowadzeniu

Liczy się wnętrze i poczucie bezpieczeństwa

Zgodnie z wynikami badania aż 56 proc. ankietowanych wskazuje cenę jako główny czynnik decydujący o wyborze samochodu. Prawie połowa respondentów dużą uwagę przykłada również do tego, z czym będzie musiała się mierzyć w trakcie użytkowania pojazdu - koszty eksploatacji są kluczowe dla 49 proc. z nas, a na kwestię niskiej awaryjności zwróciło uwagę 45 proc. ankietowych. Wśród pozostałych istotnych czynników uwzględnianych przy wyborze auta znalazły się: bezpieczeństwo użytkowania (29 proc.), które jest istotne zwłaszcza dla kobiet, a także komfort jazdy i marka samochodu (ex aequo 22 proc.) oraz wyposażenie i zastosowane technologie (17 proc. wskazań).Przy wyborze auta niemal połowa zapytanych Polaków polega na opinii i doświadczeniach bliskich - rodziny i znajomych. Drugim, najbardziej pomocnym źródłem informacji, okazały się osobiste wizyty u dealerów samochodowych - wskazało na nie niemal 40 proc. ankietowanych.Innym źródłem wskazówek przy zakupie auta są recenzje konkretnych modeli zamieszczane w internecie, na co wskazało 37 proc. respondentów. Niemal co trzeci z badanych stawia natomiast na możliwość przetestowania pojazdu podczas jazdy próbnej. Testy samochodowe oraz motoryzacyjne fora tematyczne to z kolei wiarygodne źródła wiedzy odpowiednio dla 29 i 23 proc. ankietowanych.Atrakcyjne warunki finansowe i oferta usług dodatkowych to kluczowe czynniki dla tych, którzy decydują się na zakup auta u dealera - tak odpowiedziało odpowiednio 53 i 40 proc. respondentów. Finanse są szczególnie istotne dla klientów w wieku powyżej 55 roku życia - ten czynnik na pierwszym miejscu stawia aż 60 proc. ankietowanych z tej grupy wiekowej. Jak się okazuje, niemniej istotne jest zaufanie do dealera i jego opinia na rynku - na tę kwestię zwraca uwagę 37 proc. Polaków. Dla 35 proc. z nas istotną kwestią jest ponadto profesjonalna obsługa i doradztwo.W kontekście obsługi posprzedażowej najważniejszym czynnikiem skłaniającym do zakupu auta jest gwarancja i darmowe przeglądy w okresie gwarancyjnym - tak odpowiedziało 66 proc. wszystkich ankietowanych i aż 75 proc. osób z pokolenia X w wieku powyżej 55 lat. Na kolejnych pozycjach znalazło się zapewnienie auta zastępczego w razie awarii (55 proc.) oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych w serwisie (47 proc.) Całodobowa pomoc drogowa i likwidacja szkód to istotne elementy obsługi posprzedażowej dla 46 i 32 proc. ankietowanych.Aż 57 proc. ankietowanych odpowiedziało, że decydując się na zakup samochodu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wybrałoby auto z napędem spalinowym. Wybór ten podyktowany jest przede wszystkim tym, że uznajemy tę technologię za sprawdzoną i wiarygodną - tak ocenia ją 66 proc. przebadanych Polaków. Kolejnym powodem takiej preferencji jest fakt, że ten rodzaj silnika zapewnia większy zasięg (37 proc. odpowiedzi) oraz to, że jest on tańszy w eksploatacji (32 proc. wskazań).Jak wynika z badania Grupy Cichy-Zasada, jedna czwarta czynnych kierowców zdecydowałaby się natomiast na zakup auta z napędem hybrydowym. Odpowiednio 44 i 34 proc. z ankietowanych uznaje “hybrydę” za bardziej ekologiczne i przyszłościowe rozwiązanie.Wśród czynników, które Polacy wskazują jako kluczowe elementy wyposażenia samochodu na pierwszym miejscu znajdują się systemy bezpieczeństwa - w sumie odpowiedziało tak 55 proc. ankietowanych. Najmniejszą uwagę zwracają na to przedstawiciele pokolenia Z w wieku 18-24 lata, a największą X-y w wieku powyżej 55 lat. Równie ważne dla kierowców, którzy wzięli udział w badaniu, są takie cechy auta, jak trwałość i jakość materiałów, funkcjonalność pojazdu oraz komfort podróży – wskazało je odpowiednio 54 proc., 51 proc. i 50 proc. ankietowanych. Natomiast nowoczesne technologie i systemy multimedialne były istotne dla mniejszej grupy – odpowiednio 26 proc. i 15 proc. badanych.