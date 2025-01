Deepfake, phishing, spoofing. Jakie cyberataki będziemy odpierać w 2025 r.?

O tym, że cyberataki stają się coraz bardziej wyrafinowane, nie trzeba już przekonywać chyba nikogo. Serwis ChronPESEL.pl przestrzega, że nadchodzące miesiące będą tylko tego potwierdzeniem - przyniosą kolejne zagrożenia, a cyberprzestępcy dołożą starań, aby nami jeszcze skuteczniej manipulować. Czujność zachować powinni m.in. użytkownicy bankowości elektronicznej oraz e-kupujący, Uczciwie działający w internecie przedsiębiorcy powinni z kolei wykazać się wyjątkową dbałością o zaufanie klientów i reputację, co w świecie deepfake’ów i fałszywych stron wcale nie musi być łatwe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Po którą z metod cyberataku hakerzy sięgają najczęściej?

Jakie zagrożenia generuje deepfake?

Które ze źródeł opinii o firmach postrzegane jest jako najmniej wiarygodne?

Kwota zadłużenia będzie się zmieniać, bo jedni dłużnicy spłacają długi i znikają z KRD, inni są wpisywani, ale linia trendu będzie przebiegać w okolicach 44,5 miliarda złotych. Tak zresztą jest już od dwóch lat i zakładamy, że tak będzie w 2025 roku. Prognozowany wzrost gospodarczy, napływ kolejnych środków z KPO i planowane w związku z tym inwestycje, niż demograficzny, słabnąca w drugiej połowie roku inflacja, to wszystko powinno sprawić, że kondycja finansowa konsumentów będzie na tyle dobra, że nie przewidujemy znaczących wzrostów zadłużenia. Będzie pewnie ono rosło początkowo w pierwszym półroczu, ale w drugim zmaleje – przewiduje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czym zaskoczą nas hakerzy w 2025 roku? Cyberprzestępcy przy pomocy sztucznej inteligencji potrafią stworzyć głos bota, który w bardzo realistyczny sposób może udawać członka najbliższej rodziny lub przyjaciela, będącego w trudnej sytuacji i potrzebującego pieniędzy. Do tego wystarczy im nawet kilkusekundowe nagranie pochodzące z mediów społecznościowych, a następnie zastosowanie nowoczesnych technologii przetwarzania dźwięku.

Phishing, vishing, spoofing, deepfake – czym zaskoczą nas hakerzy

Dotychczas cyberprzestępcy najczęściej wykorzystywali vishing do podszywania się pod pracowników infolinii banków, instytucji państwowych lub organów ścigania. Dla zwiększenia wiarygodności używali również spoofingu, który pozwala dzwoniącemu za pomocą często ogólnodostępnych w Internecie narzędzi, podszyć się pod dowolnie wybrany numer telefonu. W ten sposób chcieli przekonać rozmówców do udostępnienia danych osobowych czy loginów do bankowości internetowej – ostrzega Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

Cyberprzestępcy przy pomocy sztucznej inteligencji potrafią stworzyć głos bota, który w bardzo realistyczny sposób może udawać członka najbliższej rodziny lub przyjaciela, będącego w trudnej sytuacji i potrzebującego pieniędzy. Do tego wystarczy im nawet kilkusekundowe nagranie pochodzące z mediów społecznościowych, a następnie zastosowanie nowoczesnych technologii przetwarzania dźwięku. Aby skutecznie uchronić się przed takimi zagrożeniami, należy systematycznie zwiększać poziom swojej wiedzy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Niestety, jak wynika z naszego badania, ponad połowa respondentów aktywnie poszukuje informacji na ten temat rzadko lub wcale – dodaje Bartłomiej Drozd.

Zaufanie klientów świętym Graalem współczesnego handlu

Paradoksalnie, uczciwi przedsiębiorcy będą musieli w 2025 roku zdwoić swoje wysiłki, aby wyróżnić się w sieci pełnej deepfake'ów i fałszywych stron, i wykazać, że działają zgodnie z zasadami etyki. Zaufanie klientów stało się współczesnym świętym Graalem, który pragną zdobyć wszyscy handlujący w sieci. Jak jednak dowieść swojej uczciwości i czystych intencji? Pomocne mogą być: przejrzysta strona internetowa zawierająca pełne i kompletne dane kontaktowe, szyfrowanie https, pozytywne opinie oraz najwyższy standard obsługi. Aby wyróżnić się spośród innych firm, warto również uzyskać Certyfikat Rzetelności, który jest jedynym na rynku dowodem terminowego regulowania zobowiązań i braku zadłużenia w Krajowym Rejestrze Długów. Nie każda firma może zdobyć to wyróżnienie, obecnie legitymuje się nim ponad 40 tysięcy firm w całej Polsce – mówi Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy i dodaje: – Nie można również zapominać o sile rekomendacji. Opinie przyjaciół, rodziny i najbliższych mogą stanowić cenne źródło wiedzy o danej firmie, zwłaszcza jeśli są poparte konkretnym doświadczeniem zakupowym.

Social media najmniej wiarygodnym źródłem opinii o firmach

Najwyraźniej dorośli konsumenci zdają sobie sprawę, że media społecznościowe nie są wiarygodnym źródłem informacji o firmach czy sklepach. Znacznie bardziej zaufane są różnego rodzaju rejestry. Na przykład z Krajowego Rejestru Długów korzysta 1,1 miliona klientów, którzy każdego roku pobierają z niego kilkadziesiąt milionów raportów. Ale źródeł wiedzy może być wiele i z każdym rokiem ich liczba będzie rosnąć. Dla konsumentów ważne jest jednak to, by umieli ocenić ich przydatność, a korzystając z nich, nie zatracili własnej umiejętności trzeźwej oceny sytuacji. Tego wszystkim nam życzę w 2025 roku – podsumowuje Sandra Czerwińska.

