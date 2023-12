Czym jest deepfake i jak go rozpoznać?

Deepfake to wykorzystująca sztuczną inteligencję technika obróbki obrazu, która umożliwia tworzenie sfabrykowanych materiałów wideo. Powstałe w ten sposób filmy mają potencjał do skutecznego manipulowania opinią publiczną, kompromitując przedstawiane na nich osoby. Eksperci Fortinet wskazują największe niebezpieczeństwa ze strony deepfake, wyjaśniają proces powstawania tych materiałów oraz podpowiadają, jak odróżnić prawdę od fałszu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak powstaje deepfake?

Jakie są największe zagrożenia ze strony deepfake?

Jak zidentyfikować deepfake?



6 największych niebezpieczeństw ze strony deepfake

– Cyberprzestępcy wykorzystują najnowsze technologie w celu zaburzenia porządku panującego w przedsiębiorstwach. Mogą to osiągnąć np. poprzez stworzenie sfabrykowanego materiału wideo, na którym pracownik wyższego szczebla przyznaje się do działalności przestępczej lub składa fałszywe oświadczenie związane z działalnością firmy. Przedsiębiorstwo może przypłacić tego typu incydent m.in. utratą reputacji oraz spadkiem cen akcji. Sfabrykowaną pornografię – 98 proc. przypadków wykorzystania techniki deepfake służy tworzeniu fałszywych filmów pornograficznych. Problem ten w największym stopniu dotyka celebrytów – materiały wykorzystujące ich wizerunek stanowią 94 proc. nadużyć tego typu. Pozostałe 6 proc. przypada zaś na filmy przedstawiające osoby niepubliczne.

– Technologia deepfake stanowi ułatwienie dla cyberprzestępców stosujących inżynierię społeczną. Za jej pomocą są oni w stanie przekonać swoją ofiarę, że rozmawia z zaufaną osobą. Przykładem takiej sytuacji był incydent z 2019 roku, w wyniku którego brytyjska firmy energetyczna straciła 220 tys. funtów. Dyrektor generalny tego przedsiębiorstwa został poproszony o wykonanie przelewu na wspomnianą kwotę przez reprezentanta firmy macierzystej z Niemiec. Nie wiedział, że głos, który usłyszał po drugiej stronie słuchawki, został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a sama prośba pochodziła od przestępców. Ataki dezinformacyjne – Technologia ta może być również wykorzystywana do rozpowszechniania fałszywych informacji w postaci teorii spiskowych oraz błędnych postaw dotyczących kwestii politycznych i społecznych. Jednym z głośniejszych przypadków takiego zastosowania deepfake’ów był materiał wykorzystujący wizerunek Marka Zuckerberga w którym prezes Meta Plaforms stwierdził, że posiada całkowitą kontrolę nad danymi miliardów ludzi.

– Deepfake może być również wykorzystywany do kradzieży lub tworzenia nowych tożsamości. Za pomocą tej technologii przestępcy są w stanie m.in. fałszować dokumenty, co pozwala im na dokonywanie transakcji bądź zakładanie kont w imieniu ofiary. Manipulacje wyborcze – Ofiarami sfabrykowanych filmów padają nie tylko celebryci, ale również politycy. W okresie kampanii wyborczych fenomen ten jest szczególnie niebezpieczny, gdyż może wprowadzić glosujących w błąd, a w skrajnych przypadkach zdestabilizować sytuację w danym państwie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak rozpoznać materiały deepfake? Nienaturalne ruchy oczu, brak mrugnięć czy niedopasowana mimika, punktowe rozmycia twarzy wskazują, że może to być deepfake.

Jak powstaje deepfake?

Jak odróżnić fałsz od prawdy?

Nienaturalne ruchy oczu Brak mrugnięć Niedopasowana mimika, punktowe rozmycia twarzy Nienaturalny kształt ciała Zmienna tekstura włosów Nienaturalne ułożenie głowy i ciała Liczne przebarwienia

Technologia deepfake rozwija się w szybkim tempie. Z uwagi na rosnącą powszechność tego fenomenu, warto uzbroić się w wiedzę na jego temat, aby zwiększyć swoją szansę na uniknięcie oszustwa.Wśród najbardziej szkodliwych konsekwencji stosowania deepfake’ów eksperci Fortinet wymieniają:Istnieje kilka metod tworzenia materiałów deepfake. Jedną z najpopularniejszych jest zastosowanie generatywnej sieci przeciwstawnej (GAN), która uczy się rozpoznawać wzorce za pomocą algorytmów. Te mogą być z kolei wykorzystywane również do tworzenia fałszywych obrazów.Inna metoda bazuje na wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, zwanych koderami. Grają one kluczową rolę w procesie modyfikacji i zastępowania twarzy. Materiały typu deepfake wykorzystują także autokodery, które przekraczają kompetencje swoich klasycznych odpowiedników. Dzięki nim cyberprzestępcy są w stanie tworzyć zupełnie nowe obrazy. Dostępne w internecie generatory deepfake wykorzystują po dwa autokodery. Proces przenoszenia obrazów z jednego na drugi odbywa się właśnie za ich pośrednictwem.Produkcje deepfake bywają trudne w identyfikacji. Istnieje jednak kilka znaków, których warto wypatrywać mając wątpliwości do co autentyczności filmu:W dobie tak dużej popularyzacji materiałów deepfake, eksperci Fortinet zalecają powstrzymanie się od zbyt szybkiego reagowania na znajdujące się w internecie treści. Gdy brzmią one sensacyjnie, warto je dokładnie przeanalizować w poszukiwaniu wyżej wymienionych znaków, aby mieć pewność, że nie jest to próba oszustwa.