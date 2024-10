Cyberbezpieczeństwo: firmy szukają remedium na remedium na cyberzagrożenia

Październik to Cybermonth, czyli Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. Z tej okazji eksperci KPMG w Polsce postanowili rzucić światło na kwestie związane z tą coraz bardziej rozwijającą się sferą. Ich analiza dowodzi m.in., że rodzime firmy zmagają się z dużym wzrostem skali cyberataków oraz ich coraz większą złożonością. Szczególnie dokuczliwy jest phishing, ale zagrożeń jest niestety znacznie więcej.

Przeczytaj także: Poważne ataki na cyberbezpieczeństwo. Jak się chronić?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co może okazać się kluczowym impulsem do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w sektorze przemysłowym?

Jakiego rodzaju cyberataki postrzegane są przez polskie firmy jako najbardziej niebezpieczne?

Jakie wyzwania zarysowują się w obszarze systemów automatyki przemysłowej?

Kliknij, aby powiekszyć fot. NicoElNino - Fotolia Cyberbezpieczeństwo Firmy w Polsce wciąż zmagają się z problemem rekrutacji i utrzymania specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa

Główne trendy i wyzwania

Phishing największym zagrożeniem wg firm w Polsce

Trwająca cyberwojna oraz dynamiczna adopcja nowych technologii są przyczyną dużego wzrostu skali i złożoności cyberataków. Stanowią one istotne wyzwanie dla polskich firm, borykających się z ograniczonymi zasobami, wynikającymi z trudnego rynku pracy oraz spowolnienia gospodarczego. Dlatego w cyberbezpieczeństwo trzeba dziś inwestować bardzo rozważnie. Warto szukać inwestycji, które przełożą się na najbardziej efektywne ograniczenie ryzyka. Zadbanie o właściwą świadomość i wiedzę pracowników, jest przeważnie najlepszym kierunkiem. Budując skuteczne systemy zabezpieczeń należy postawić człowieka w centrum – mówi Michał Kurek, Partner, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Outsourcing i regulacje jako remedium na cyberzagrożenia

Cyberzagrożenia w automatyce przemysłowej

Z jednej strony organizacje lepiej przygotowują się do walki z cyberzagrożeniami , z drugiej jednak wciąż brakuje zasobów, które pozwoliłyby im efektywnie stawić czoła nowym wyzwaniom. Wprowadzenie regulacji, takich jak NIS2 i DORA , może okazać się kluczowym impulsem do zwiększenia poziomu ochrony, szczególnie w sektorze przemysłowym. Cyberbezpieczeństwo w Polsce stało się kluczowym tematem dla większości organizacji, szczególnie w kontekście zaawansowanych ataków ze strony grup cyberprzestępczych. Z raportu KPMG „Barometr Cyberbezpieczeństwa” wynika, że aż 66% firm w Polsce odnotowało incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa. Co dziesiąta organizacja zarejestrowała ponad 30 takich incydentów na przestrzeni jednego roku. W szczególności duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników, są najbardziej narażone na ataki, stanowiąc jedną trzecią firm, które zgłaszają poważne incydenty.Firmy w Polsce za najpoważniejsze zagrożenia uznają phishing, czyli wyłudzenia danych uwierzytelniających oraz ataki malware. Kradzież danych przez pracowników oraz zaawansowane ataki ze strony cyberprzestępców (APT) także znalazły się wysoko na liście obaw. Zorganizowane grupy cyberprzestępcze wciąż pozostają największym zagrożeniem w sieci zdaniem 53% respondentów.Firmy w Polsce wciąż zmagają się z problemem rekrutacji i utrzymania specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Aż 53% organizacji wskazuje na braki kadrowe jako największe wyzwanie w osiągnięciu odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Na drugim miejscu znajdują się ograniczenia budżetowe (43%), które również wpływają na zdolność firm do skutecznego reagowania na zagrożenia. Wciąż widoczne są również trudności związane z odpowiednim przypisaniem odpowiedzialności za obszar bezpieczeństwa oraz zaangażowaniem najwyższego kierownictwa.W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, aż 84% firm w Polsce korzysta z usług zewnętrznych dostawców w zakresie bezpieczeństwa IT. Najczęściej zlecane zadania to szkolenia z zakresu świadomości cyberzagrożeń oraz wsparcie w przypadku incydentów. Wzrost zainteresowania outsourcingiem pokazuje, że firmy zdają sobie sprawę z braku zasobów wewnętrznych i potrzebują dodatkowego wsparcia w zakresie ochrony danych.Unia Europejska również wprowadziła nowe regulacje, takie jak dyrektywa NIS2 oraz rozporządzenie DORA, które mają na celu zwiększenie odporności cybernetycznej na poziomie regionalnym. Implementacja tych przepisów będzie kluczowym wyzwaniem dla wielu firm w Polsce.Ostatnie miesiące przyniosły także wyzwania w obszarze systemów automatyki przemysłowej (OT). Jak wynika z globalnego raportu KPMG „Control System Cybersecurity Annual Report 2024”, aż 49% firm posiada jedynie podstawowy program cyberbezpieczeństwa OT lub nie ma go wcale. Co więcej, 37% firm nie odnotowało żadnych incydentów w tej sferze. Słaba segmentacja sieci oraz brak monitorowania i zarządzania aktywami to główne wyzwania dla sektora.