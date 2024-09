Z WalletConnect znikają kryptowaluty

Kolejny atak wymierzony w kryptowalutowych inwestorów. Jak donoszą badacze z Check Point Research, w zasobach Google Play znalazła się złośliwa aplikacja „WalletConnect”, która przez blisko pięć miesięcy niepostrzeżenie okradała użytkowników ze zgromadzonych przez nich kryptowalut. Eksperci ostrzegają, że podobnych oszustw może być znacznie więcej.

To incydent, który powinien obudzić całą społeczność zajmującą się aktywami cyfrowymi, ponieważ pojawienie się pierwszej mobilnej aplikacji typu crypto drainer w Google Play oznacza znaczną eskalację w taktykach stosowanych przez cyberprzestępców oraz dynamicznie zmieniający się krajobraz zagrożeń w zdecentralizowanych finansach – zauważa Alexander Chailytko, kierownik ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji w Check Point Software

Polacy również zagrożeni

Aplikacja udająca narzędzie do obsługi portfeli Web3 oszukała ponad 10 000 osób, którym zrabowano 70 000 dolarów w kryptowalutach . Zastosowane techniki inżynierii społecznej oraz fałszywe pozytywne recenzje miały pomóc hakerom zdobyć zaufanie użytkowników i ukryć prawdziwe intencje aplikacji – wyjaśniają stojący za odkryciem eksperci Check Point Research. Przestępcy wykorzystali złożoność legalnego protokołu WalletConnect, używając jego nazwy w celu oszukania użytkowników sklepu Google Play. Co więcej, jej autorzy dokonywali sprytnych manipulacji rankingami wyszukiwania, ukrywając złośliwy charakter programu. Aplikacja została po raz pierwszy udostępniona w Google Play w marcu 2024 roku i przez następne pięć miesięcy pozostawała niewykryta. Zdaniem analityków bezpieczeństwa był to pierwszy przypadek, gdy drainer kryptowalutowy celował wyłącznie w użytkowników urządzeń mobilnych Ataki takie jak ten stają się coraz bardziej powszechne. Oszuści kryptowalutowi na całym świecie tylko w pierwszej połowie 2024 roku ukradli łącznie 314 milionów dolarów. To wzrost o 6,4% w porównaniu z poprzednim rokiem, co potwierdza, że cyberprzestępczość w świecie kryptowalut rośnie w zawrotnym tempie.W Polsce kryptowaluty cieszą się rosnącą popularnością. Statystyki pokazują, że coraz więcej Polaków inwestuje w cyfrowe aktywa, w tym Bitcoin, Ethereum i inne altcoin. Już 12 proc. Polaków w wieku produkcyjnym deklaruje posiadanie kryptowalut. A jednocześnie co piąty ich posiadacz deklaruje, że padł ofiarą oszustwa – wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego.Eksperci cyberbezpieczeństwa zalecają aktualizowanie oprogramowania i stosowanie zaawansowanych zabezpieczeń, a także wyjątkową ostrożność, by w jak największym stopniu chronić się przed zagrożeniami dla portfeli kryptowalutowych.