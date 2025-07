Komunikacja w biznesie: dlaczego warto postawić na LinkedIn?

Żyjemy w świecie, w którym całymi dniami jesteśmy zalewani różnego rodzaju informacjami. W takich realiach skuteczna komunikacja w biznesie powinna być oparta na dopracowanej strategii. Eksperci tłumaczą, jakie znaczenie w public relations B2B ma LinkedIn oraz treści wideo. Czy warto w nie inwestować?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co może dać firmie połączenie LinkedIna i wideo?

Jaki budżet trzeba przygotować na integrację działań PR z contentem wideo i LinkedIn?

Jakiego rodzaju materiały powinny trafiać na firmowy LinkedIn?

Jedyną stałą są zmiany

LinkedIn: największy plac zabaw dla poważnych graczy

LinkedIn jest jak konferencja, która trwa 24/7. Jeśli nie ma cię na scenie, zostajesz widzem. A widz nie buduje reputacji ani relacji.”

Dlaczego to działa?

umożliwia dotarcie do niszowej, ale kluczowej grupy odbiorców,

wzmacnia ekspercki i ludzki wizerunek firmy,

działa długofalowo – treści wideo na LinkedIn mają dłuższy „cykl życia” niż na innych platformach,

pozwala na dokładne targetowanie (reklamy wideo, np. do CEO w określonej branży).

Dobrze zaprojektowany content wideo na LinkedIn potrafi jednocześnie realizować kilka celów PR – budować markę, edukować, inspirować i aktywizować.

Ile to kosztuje i czy się opłaca?

Dzisiaj marki nie powinny już zastanawiać się, czy warto inwestować w wideo i LinkedIna. Pytanie brzmi: jak szybko mogą zacząć, żeby nie zostać w tyle. Dla PR-owca wideo i LinkedIn to jak mikrofon i scena. Tylko od ciebie zależy, czy wykorzystasz je do zbudowania silnej narracji marki, czy oddasz pole konkurencji.

B2B idzie z duchem czasu

Jeszcze kilka lat temu LinkedIn był cyfrowym odpowiednikiem CV – platformą do szukania pracy i nawiązywania kontaktów. Dziś to zaawansowane narzędzie komunikacyjne i kluczowy kanał PR dla firm z sektora B2B. Z danych LinkedIna wynika, że aż 80% leadów B2B z mediów społecznościowych pochodzi właśnie z tej platformy. To tu są decydenci. To tu buduje się zaufanie i eksperckość.Dziś liczy się ruch, emocje i format dostosowany do pokolenia scrollujących decydentów. Właśnie dlatego wideo + LinkedIn to nie trend. To strategiczne combo przyszłości.Z ponad 1 miliardem użytkowników na świecie, w tym setkami tysięcy z Polski, LinkedIn wyrósł na główną platformę networkingową dla biznesu. To przestrzeń do budowania eksperckiego wizerunku marki, zarządu i całych zespołów. Jak mówi Sebastian Kopiej, prezes agencji PR Commplace:Coraz więcej firm zaczyna rozumieć, że wideo to nie „dodatek” do postów – to forma, która buduje emocjonalny pomost między marką a odbiorcą. Kamera pokazuje twarz lidera, sposób mówienia, ton głosu – a wszystko to wpływa na zaufanie, którego nie da się osiągnąć samym tylko komunikatem prasowym.Co więcej, krótkie formaty – nawet 60-90 sekundowe – generują znacznie większe zaangażowanie niż tradycyjne teksty czy grafiki. Treści wideo osiągają lepsze wyniki nie tylko dzięki algorytmom, ale przede wszystkim dlatego, że szybciej docierają do emocji, które decydują o zakupach, partnerstwach i rekomendacjach.Połączenie LinkedIna i wideo to sposób na zbudowanie przewagi komunikacyjnej w B2B. Przede wszystkim dlatego, że:Integracja działań PR z contentem wideo i LinkedIn nie wymaga spektakularnych budżetów. Często wystarczy dobre światło, autentyczny przekaz i plan na publikację – by pokazać wiedzę, wartości, ludzi stojących za produktem. Jak podkreśla Sebastian Kopiej z agencji PR Commplace:Badania pokazują, że użytkownicy zapamiętują nawet 95% przekazu wideo, w porównaniu do zaledwie 10% w przypadku tekstu. Wideo angażuje więcej zmysłów, skraca dystans i daje przestrzeń do storytellingu, który sprzedaje – nie tylko produkt, ale także ludzi, kulturę i wartości marki.LinkedIn to idealna przestrzeń na krótkie, dynamiczne nagrania, takie jak wypowiedzi ekspertów i liderów, case studies, relacje zza kulis, mini-serie edukacyjne lub inspiracyjne.Nie chodzi o hollywoodzką produkcję. Liczy się prawda, osobowość i dobre światło. Krótkie formaty, nagrane nawet smartfonem, mogą generować zasięgi, o jakich wcześniej można było tylko marzyć.Marki działające w formacie B2B potrzebują dziś obecności w cyfrowym świecie – tam, gdzie są klienci, partnerzy i przyszli pracownicy. LinkedIn daje tę przestrzeń. A wideo – język, który ją wypełnia.Warto pamiętać, że obecnie reputację firmy buduje się nie tylko w mediach tradycyjnych, ale właśnie w kanałach własnych. Na profilu zarządu, w treściach employer brandingowych, w komentarzach pod postami wideo.I nie chodzi tylko o to, by „być na LinkedInie”. Chodzi o to, by mieć tam strategię, głos i twarz. A najlepiej – ruchomy obraz, który ten głos i twarz pokaże w pełni.