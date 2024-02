Audio marketing w świecie online

W dobie niezwykle szybkiego rozwoju rynku e-commerce i digitalizacji kanałów sprzedaży, kształtowanie wizerunku marki online staje się równie kluczowe, co tradycyjne strategie marketingowe. W tej cyfrowej erze, gdzie klienci są nieustannie bombardowani informacjami, warto zwrócić uwagę na potężne narzędzie - dźwięk.

Według "Sonic Branding Report" od Deloitte, 70% respondentów potwierdza, że dźwiękowe elementy marki wpływają na ich rozpoznawalność.

Zgodnie z wynikami badań Mood Media, zarówno w Polsce jak i globalnie, obserwuje się rosnącą świadomość konsumentów na temat wpływu dźwięku na ich doświadczenia zakupowe.

Badania Mastercard wskazują, że marki z sektora e-commerce coraz śmielej eksperymentują z różnymi dźwiękowymi elementami na swoich stronach internetowych, tworząc bardziej interaktywne i angażujące doświadczenia zakupowe.

Według badania GlobalWebIndex, globalna popularność sygnowanych podcastów wzrosła o ok 30% w ciągu ostatnich dwóch lat. W Polsce, słuchanie podcastów stało się jednym z najczęstszych sposobów na pozyskiwanie informacji i rozrywkę online.

Raport "The Power of Audio" od Nielsen wskazuje na 25% wzrost korzystania z asystentów głosowych do przeszukiwania treści online.

Raporty branżowe od IAB wskazują, że reklama dźwiękowa online zyskuje na popularności.

Dźwięk w cyberprzestrzeni to nie tylko tło, lecz potężne narzędzie, które może zmienić sposób, w jaki klienci postrzegają markę online. Odpowiednio wykorzystany, staje się kluczowym składnikiem strategii marketingowej, dodającym wartość, emocje i spójność do doświadczenia online. Biorąc pod uwagę rozwijające się technologie, dźwięk w świecie online zapewne będzie odgrywać jeszcze większą rolę w przyszłości – mówi Aleksandra Potrykus, Country Manager Poland&Baltics w Mood Media.

Dźwięk pełni kluczową rolę w budowaniu emocjonalnej więzi z klientami. Dźwiękowy branding, zwany także audio brandingiem, pozwala markom oddziaływać na zmysły użytkowników w subtelny, lecz skuteczny sposób. Świadome wykorzystanie dźwięku pozwala na stworzenie spójnego doświadczenia online, które zatapia konsumentów w unikalnym środowisku dźwiękowym.Pierwsze wrażenie odwiedzającego stronę internetową ma ogromne znaczenie. Odpowiednio dobrane dźwięki, od przyjemnej muzyki w tle po subtelną melodykę interakcji, mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie marki. Dźwięk może wzmocnić przekaz, podkreślić wartości i stworzyć atmosferę zgodną z identyfikacją wizualną. Unikalne dźwiękowe elementy, takie jak melodyjne motywy czy charakterystyczne dźwięki, mogą skutecznie wzmacniać tożsamość marki. Przykładem może być charakterystyczny dzwonek wiadomości na smartfonach Apple czy dźwięki startowe konsol gier video, które natychmiast kojarzą się z daną marką.Kampanie, które łączą audio z video, mogą wzmocnić przekaz reklamowy i zapadać bardziej w pamięć odbiorców. Interaktywne reklamy wideo z dźwiękiem, gdzie użytkownicy mogą zaangażować się w interakcje dźwiękowe, stanowią przykład innowacyjnego podejścia do integracji mediów.Świetnym przykładem takich działań była kampania Coca-Cola "Share a Coke" na platformie TikTok. W ramach akcji, użytkownicy TikToka byli zachęcani do udostępniania swoich kreatywnych chwil picia Coca-Coli, używając specjalnych etykiet z imionami na butelkach. Co wyróżniało tę kampanię, to fakt, że każde imię miało przypisany charakterystyczny dźwięk. Na przykład osoba o imieniu Anna mogła znaleźć butelkę z etykietą "Share a Coke with Anna" i zeskanować kod QR, który przekierowywał do specjalnego dźwięku na platformie TikTok.Wprowadzenie dźwięku do strategii marketingowej na platformach społecznościowych jest kluczowym trendem. Krótkie dźwiękowe nagrania czy identyfikatory dźwiękowe mogą efektywnie wyróżniać markę w gąszczu treści online. Wideo z dźwiękiem czy interaktywne posty dźwiękowe stanowią potężne narzędzie do przyciągania uwagi i angażowania odbiorców.Podcasty stają się jednym z najbardziej dynamicznych narzędzi w dziedzinie marketingu dźwiękowego. Właścicielom brandów oferują możliwość dostarczania treści, rozmów i wartościowej informacji w formie dźwiękowej. Włączanie podcastów do strategii marketingowej, może budować lojalność klienta poprzez dostarczanie wartości dodanej.W miarę postępu technologicznego, dźwięk w e-commerce zyskuje na znaczeniu. Asystenci głosowi, komunikaty dźwiękowe przy zakupach online czy nawet interaktywne doświadczenia dźwiękowe podczas przeglądania ofert sklepów internetowych stają się elementami, które zwiększają komfort i zaangażowanie użytkowników.